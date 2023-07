Apple prepara un monitor con modo «always on»

La posición de Apple en el mercado de los monitores es, sin duda, llamativa. Es cierto que la marca siempre tiende a la gama alta y a los precios… pues eso, también altos, y sin duda el caso de las pantallas es el más ejemplar al respecto. En la actualidad son dos los monitores de la marca, el monstruoso Pro Display XDR, con 32 pulgadas y resolución 6K cuyo precio parte de los 5.499 euros, y el modelo «barato», el Studio Display con pantalla Retina de 27 pulgadas con resolución 5K, cuyo precio parte de los 1.779 euros. Es evidente que tienen muy claro qué posición quieren ocupar en ese mercado.

Es cierto que si enumeramos las especificaciones técnicas de ambas pantallas, vemos que Apple ha apostado por la excelencia, y estoy seguro de que trabajar con cualquiera de ambos monitores debe ser una experiencia realmente grata, algo que he podido confirmar cuando los he probado personalmente. Lo que nos lleva, de nuevo, a la eterna discusión sobre si merecen o no merecen la pena, por su relación precio calidad (ya que si hablamos exclusivamente de calidad, no hay demasiada discusión en realidad), una pregunta para la que hay tantas respuestas como personas.

Sin embargo, algo en lo que sí que suelen coincidir defensores y detractores, es que en base a sus especificaciones técnicas podrían hacer mucho más de lo que hacen. Por ejemplo, el Apple Studio Display está equipado con un SoC Apple A13 Bionic, el mismo integrado que motoriza ¡el iPad de 9ª generación, los iPhone 11, 11 Pro/Pro Max​ y el iPhone SE de 2ª generación, pero con la diferencia de que en la pantalla, no se le saca ni remotamente todo el partido a sus prestaciones.

La buena noticia es que parece que se avecinan cambios al respecto. Según podemos leer en Ars Technica, Apple está trabajando en un nuevo monitor que tendrá función «always on» y que, por lo tanto, mostrará contenido cuando el ordenador esté apagado. Recordemos que la compañía adoptó por primera vez la tecnología always on en los modelos Pro de la generación actual de iPhone, que vio la luz el pasado mes de septiembre.

La filtración de Gurman no entra en detalles sobre lo que ofrecerá esa nueva pantalla, y tampoco aclara si será un nuevo modelo que se sumará a los dos ya existentes o si, por el contrario, encontraremos este modo en la futura generación de uno o ambos modelos actuales. Sí que indica, eso sí, que tendremos que esperar como mínimo hasta el año que viene para ver su llegada al mercado. Así, si tenemos en cuenta que ya han pasado algo más de cuatro años desde que se presentó el Pro Display XDR y algo más de uno desde que viera la luz el Studio Display, tiene sentido pensar que uno o ambos se puedan renovar el año que viene.