Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, ya lo ves, vuelve Humor Amarillo, aunque mejor llámalo El castillo de Takeshi, porque así ese es el nombre de la nueva iteración del mítico programa de entretenimiento. ¿No estás para estas tonterías? Hay más cosas, no te preocupes. Hay mucho más de hecho, y de todo tipo, así que sigue leyendo.

Amazon Prime Video

Primero, lo que trae Amazon Prime Video, que al margen de El castillo de Takeshi es bastante, aunque casi todo a modo de incorporaciones a catálogo. Por esta vez, eso sí, un poco de entretenimiento ligero, que hace mucho calor.

Pero introduzcamos El castillo de Takeshi, una nueva hornada del viejo Humor Amarillo, con una factura casi idéntica, pero con un aire renovado, no en vano estamos en 2023. Es decir, las pruebas, los hostiones, los japoneses frikis… Todo está en su sitio, pero en lo que a la edición española, cambia, comenzando por el nombre. Dicho lo cual, lo de Humor amarillo, por más que tuviera su gracia y remueva la nostalgia, fue una garrulada de la época, pues el programa siempre se llamó El castillo de Takeshi.

O sea, el castillo de Takeshi Kitano, el veterano comediante, actor y director de cine japonés, quien a sus 76 años sigue apareciendo por ahí. Por lo demás, la edición española cuenta con los comentarios de Dani Rovira, Eva Soriano y Jorge Ponce… pero también de Fernando Costilla y Paco Bravo, los dobladores que casi todo el mundo recuerda, aunque no fueron los originales. Y, sí, el «humor amarillo» es la primera víctima de la corrección política; tampoco esperes encontrarte con clásicos como el chino cudeiro…

No, no se han cargado la esencia del show. Aunque a priori todos los cambios puedan echarte para atrás, los nuevos comentaristas funcionan y las historias que se montan no están mal. Y aunque es cierto que por la menciona corrección política no se van a meter por determinados derroteros, tampoco se cortan en decir burradas y en general se nota que todo fluye. Por supuesto, Humor amarillo… digo, El castillo de Takeshi es lo que es, humor burdo para pasar el rato, pero podía ser un desastre y no lo es.

Más contenidos exclusivos:

Ana (T3). «Tras la huida de su boda, Ana pierde su carrera televisiva, su estabilidad económica y Papasito queda fuera de su alcance. Ahora, debe reconstruir su vida y demostrar(se) que es una actriz seria.»

El verano en que me enamoré (T2). «Belly siempre estaba impaciente por regresar a la playa de Cousins, pero con Conrad y Jeremiah peleando por su corazón y la reaparición del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vaya a ser igual.»

Entra en catálogo:

Amenaza en las profundidades

American Animals

Bullet Head: trampa mortal

Carmen y Lola

Caza a la espía

Chasing the Championship

Cimarrón (T1)

Craving

Cuando todo esté en orden

Distorted

Déjate querer

El Caso Slevin

El amor es imperfecto

El lago de hielo

El mal que hacen los hombres

El misterio del dragón

El partido del siglo

El rehén

G-Loc

Goblin Slayer, la corona de Goblin

Hangman (El juego del ahorcado)

Hostel Days (T1)

Huida de Mogadisco

Kill Mode

La dama de oro

La maldicion

La masacre de Town Creek

La verdad

Las 7 magnificas

Las aventuras de Dios

Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

Las seductoras

Leatherface

María y Tomás: En lo profesional y en lo humano

Mi verano extraordinario con Tess

Olvido y León

Parks and Recreation (T7)

Perros de batalla

Prank

Remembering Tina Turner

Sava

The Moviemakers: Spielberg

The Wanderer (T1)

Trafficked

Una librería en París

Wineman (T1-T6)

HBO Max

Continuamos con HBO Max, que renueva contenidos y son, cuando menos, llamativos. De hecho, destacamos uno en concreto por distanciarnos de El castillo de Takeshi, aunque si te van los concursos de equipos con su dosis de telerrealidad, porque estrenan Time Zone, producción espaola que… Mejor búscala y vete el tráiler para saber más.

Destacar, sin embargo, destacamos Círculo cerrado, una nueva miniserie original de HBO Max que parece estar entrando bien con sus primeros capítulos. Se trata de un drama con ritmo de intriga dirigido por Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Erin Brockovich) y protagonizado por una variada elenco de caras tan conocidas como las de Claire Danes (Homeland), Timothy Olyphant (Deadwood, Justified) o Dennis Quaid (Frequency, El chip prodigioso).

Mas contenidos exclusivos:

El jardín de bronce (T3). «Una niña de cuatro años desaparece sin dejar rastro: no hay móvil, ni pistas, ni testigos. Sus padres comenzarán así una búsqueda desesperadará que durará años.»

Time Zone (T1). «Diez jugadores son invitados por Cristinini, la Master of Time, para competir en un videojuego en la vida real. Manejar el tiempo es la clave del éxito.»

Última llamada: El asesino en serie de la Nueva York Queer*** (T1). «Serie documental sobre un asesino en serie que consiguió evitar las consecuencias de asesinar a hombres gais durante décadas en diferentes estados.»

Entra en catálogo:

Nancy Drew (T4)

Ninjago (T4)

Netflix

Netflix tampoco llega con poca cosa, precisamente. Más bien lo hace con un poco de todo y aunque abunda el relleno, todo dependerá de lo que te apetezca. Por ejemplo, la plataforma estrena frikadas como Don Cochecito y los caballeros templarios, la segunda parte de la segunda temporada de Record of Ragnarok…

Y Bird Box Barcelona. En efecto, se trata de la primera secuela a modo de franquicia internacional de A ciegas, la película aquella de suspense sobrenatural que protagonizase Sandra Bullock hace casi cinco años y todo un éxito de Netflix por ese entonces. Pues bien, esta es la historia española, protagonizada por Mario Casas y, según la crítica a la que hagas caso, un bodrio, o mejor incluso que la original.

Más contenidos exclusivos:

Cenizas del pasado (T1). «Su madre asumió la culpa de un trágico incendio hace 13 años. Ahora, Anzu se infiltra como ama de llaves en el hogar de su fría madrastra para vengarse.»

Chef cinco estrellas (T1). «Siete chefs profesionales compiten por llevar su concepto de la alta cocina a las mesas del Palm Court, uno de los restaurantes del lujoso hotel Langham de Londres.»

De los 19 a los 20 (T1). «Varios jóvenes comparten su última semana de adolescencia y su entrada en la veintena mientras disfrutan de la libertad y viven sus primeras experiencias adultas.»

Don Cochecito y los caballeros templarios. «Tras encontrar una antigua cruz templaria, un historiador de arte colabora con un variopinto grupo de aventureros para tratar de desvelar los secretos de la reliquia.»

Jugando con fuego (T5). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar un jugosísimo gran premio, tendrán que renunciar al sexo.»

Julie entre bambalinas (T1). «En esta serie infantil original de The Jim Henson Company, unas marionetas adorables montan su propio musical bajo la supervisión de Julie Andrews.»

La supervivencia de una chica con curvas (T1). «Tras una dolorosa ruptura, la estilista Mavis Beaumont decide empezar de nuevo en la vida y el amor, dispuesta a encontrar la felicidad a su manera.»

Lo desconocido: Los robots asesinos. «¿Qué ocurre cuando una máquina toma decisiones de vida o muerte? Este documental explora los peligros de la inteligencia artificial en las aplicaciones militares.»

Los StoryBots responden (T2). «¿Tienes preguntas? ¡Los StoryBots tienen respuestas! Diviértete con las aventuras de los curiosos Beep, Boop, Bing, Bang y Bo y aprende cosas útiles para peques como tú.»

Mi feliz matrimonio (T1). «La familia de Miyo la maltrata y la desprecia. Pero gracias a la ayuda de su prometido, su verdadera personalidad y sus poderes empiezan a salir a la luz poco a poco.»

Niebla de invierno. «Cuando un hombre que vive en el extranjero aparece muerto unos días antes de su boda, dos policías deben resolver el caso al tiempo que lidian con sus propios problemas.»

Pasteleros contra el tiempo (T1). «En esta carrera contrarreloj, seis equipos de reposteros fusionan innovación y tradición para crear maravillas comestibles. ¿Cuál saboreará las delicias del éxito?»

Quarterback (T1). «Esta docuserie sigue a los jugadores de la liga de fútbol americano Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariota en el campo y en casa durante la temporada 2022-23.»

Record of Ragnarok (T2P2). «Antes de erradicar a los humanos de la faz de la Tierra, los dioses les dan una última oportunidad para demostrar su valía. ¡Que empiecen las batallas de Ragnarok!»

Sonic Prime (T2). «Cuando una gran batalla con el doctor Eggman destruye el universo, Sonic viaja a toda pastilla por dimensiones paralelas para recuperar a sus amigos y salvar el mundo.»

(T2). «Cuando una gran batalla con el doctor Eggman destruye el universo, Sonic viaja a toda pastilla por dimensiones paralelas para recuperar a sus amigos y salvar el mundo.» Tácticas en el amor 2. «Asli cree que lo de casarse es un engaño. Pero cuando su novio Kerem le da inesperadamente la razón, ella hace lo imposible para conseguir que le pida matrimonio.»

Entra en catálogo:

Amor de mis amores

El amor en su lugar

El francotirador

El pianista

Johnny English: De nuevo en acción

La Garce

La huérfana

Los pitufos

Mutantes S.21: 25 años después

No respires 2

Scream (2022)

(2022) Slasher (T1)

Une affaire qui roule

Disney+

Disney+ despacha la semana con poca cosa en su haber…

Contenidos exclusivos:

Los secretos de Hillsong, la iglesia de las celebrities (T1). «Serie documental que sobrepasa los titulares sensacionales y va más allá para analizar el patrón de encubrimiento de malas prácticas que esta iglesia ha seguido durante muchísimo tiempo para protegerse.»

SYNDUALITY Noir (T1). «Año 2242. Kanata quiere convertirse en nómada y encuentra a Noir, una magus defectuosa sin recuerdos. Sin embargo, como Noir es experta en combatir a los exterminadores, Kanata se alía con ella y descubre lo que hace falta para ser un nómada.»

Will Trent, Agente Especial (T1). «El agente especial Will Trent del Gabinete de Investigación de Georgia (GBI) fue abandonado al nacer y creció en el complicado ambiente de las casas de acogida de Atlanta. Sin embargo, a día de hoy, está decidido a utilizar su inimitable agudeza para asegurarse de que a nadie lo abandonan como le hicieron a él.»

(T1). «El agente especial Will Trent del Gabinete de Investigación de Georgia (GBI) fue abandonado al nacer y creció en el complicado ambiente de las casas de acogida de Atlanta. Sin embargo, a día de hoy, está decidido a utilizar su inimitable agudeza para asegurarse de que a nadie lo abandonan como le hicieron a él.» Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome. «El primer espectáculo sobre hielo en solitario en Tokyo Dome, «GIFT», es una historia que narra la vida y el futuro de Yuzuru Hanyu en la pista de hielo.»

Entra en catálogo:

Bleach: Thousand-Year Blood War (T1-T2)

(T1-T2) Bluey (T3)

El increíble Hulk

La librería

Objetivo: Plutón

Sólo quiero caminar

Vacas

SkyShowtime

Y, por el contrario, SkyShowtime estrena varias series en exclusiva, aunque novedades como tales son Django y Todo lo otro, ninguna con demasiadas expectativas por lo que se puede leer por ahí.

Contenidos exclusivos:

Django (T1). «En 1870, en el oeste americano, un vaquero atormentado por el asesinato de su familia encuentra a su última hija con vida en Nueva Babilonia, un hogar para marginados de todas las razas y creencias, donde se queda para protegerla a toda costa.»

Por h o por B (T2). «Después de no verse durante años, las amigas Hache y Belén se reencuentran cuando se trasladan a Malasaña, el barrio de moda en Madrid.»

The Sleepers (T1). «En medio de la Revolución de Terciopelo, que puso fin a 40 años de dominio de Moscú en Checoslovaquia, una mujer corriente se ve atrapada entre la seguridad del Estado y los disidentes.»

(T1). «En medio de la Revolución de Terciopelo, que puso fin a 40 años de dominio de Moscú en Checoslovaquia, una mujer corriente se ve atrapada entre la seguridad del Estado y los disidentes.» Todo lo otro (T1). «Dafne, una joven transgénero de treinta y tantos años con el corazón roto, un trabajo odioso y enamorada de su mejor amigo, se hace camino por la vida y el amor en Madrid junto a su grupo de amigos frustrados e insatisfechos.»

Entra en catálogo:

Bienvenidos a Utmark (T1)

Luces de viernes noche

Reza, obedece, mata (T1)

Apple Tv+

Por último, Apple TV+… Pero, ojo, porque llega con uno de sus pesos pesados: con la segunda temporada de Fundación, una adatpación muy atrevida que llegó a deslumbrar en sus primeroa compases, pero que terminó pasando sin pena ni glora. Ahora bien…

Contenidos exclusivos: