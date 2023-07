Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, una semana más, hay multitud de lanzamiento de todo tipo, aunque como sabrá cualquier asiduo a esta sección, aquí nos tira mucho lo friki y el regreso de Futurama son palabras mayores, así que…

Disney+

Disney+ recupera la cabecera de la sección dos meses después de asomarose por última vez y lo hace nada menos que con la nueva temporada de Futurama, si bien la plataforma tiene otras cosas en su haber… Por ejemplo, tirando también de nostalgia, la continuación del clásico de comedia británico Full Monty, que vuelve a la vida en formato serie.

Futurama, sin embargo, es Futurama, una serie animada para la que sobran las presentaciones… O deberían. Hablamos de la segunda gran serie de Matt Groening, creador de Los Simpson, y aunque es cierto que Futurama no alcanzó las cuotas del fenómeno encabezado por Homer J. Simpson, es de igual modo todo un clásico de la animación para… ¿adultos? Tampoco es que importe. Lo que importa es que después de sus primeras cuatro temporadas, emitidas originalmente entre 1999 y 2003, la serie tuvo un parón de varios años, hasta que en 2008 se retomó para emitir otras tres temporadas más, despidiéndose una vez más en 2013.

Pero he aquí, una nueva iteración de Futurama, con la que estrictamente debería ser su novena temporada. Sin embargo, en Disney+ la encontrarás como la decimoprimera, pues han decidido partirla en los bloques en los que se emitió en su día, y no tal y como se consideraban las temporadas entonces. Claro que, cabe repetir, tampoco es que importe. Lo que importa es que Futurama está de vuelta y la gente la está pillando con ganas, según se puede leer por ahí. Recuerda que también tienes los Simpson en Disney+, mientras que la tercera serie original de Matt Groening, (Des)encanto, es original de Netflix.

Más contenidos exclusivos:

Bingo y Rolly (T4). «Dos cachorros nuevos van a la guarde!»

(T4). «Dos cachorros nuevos van a la guarde!» Cenando con Drags (T1). «Cenando con drags es un nuevo concurso de comedia muy diferente a cualquier otro concurso de drags, hasta el punto de no tomarse en serio.»

(T1). «Cenando con drags es un nuevo concurso de comedia muy diferente a cualquier otro concurso de drags, hasta el punto de no tomarse en serio.» Cómo conocí a tu padre (T2P2). «En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.»

(T2P2). «En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.» El maravilloso mundo de Mickey Mouse: El regreso del Travieso Willie . «Mickey y la pandilla deben impedir que cientos de versiones de Mickeys salidos de una película causen estragos por toda la ciudad.»

. «Mickey y la pandilla deben impedir que cientos de versiones de Mickeys salidos de una película causen estragos por toda la ciudad.» Full Monty (T1). «Vuelve la pandilla al completo después de 25 años. Han sustituido los disfraces por robos de perros y palomas de carreras, por no hablar de un secuestro muy poco convencional.»

(T1). «Vuelve la pandilla al completo después de 25 años. Han sustituido los disfraces por robos de perros y palomas de carreras, por no hablar de un secuestro muy poco convencional.» Tomorrow X Together: Our Lost Summer. «TOMORROW X TOGETHER vuelven tras la pandemia preparados para dar su primera gira mundial, de Seúl a Estados Unidos. Tienen la emoción y los nervios a flor de piel, pero se han retado entre ellos para dar la mejor actuación de sus vidas.»

Entra en catálogo:

Campamento Kikiwaka (Serie completa)

Un chapuzas en casa (Serie completa)

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, donde también se estrenan varias cosas de interés, incluyendo ese relleno de catálogo que tan bien suele caer.

Con todo, de destacar algo no hay duda de qué: Good Omens, otro regreso que se lo ha tomado con calma, aunque no con tanta como Futurama. No obstante, han pasado más de cuatro años desde que se estrenase la primera temporada de esta fantástica adaptación -en más de un sentido- de la obra de Terry Pratchett y Neil Gaiman y parecía que no iba a llegar nunca. Pero ha llegado. Coproducida por BBC y Amazon y con el mismo Gaiman a la producción ejecutiva y el guión, Good Omens cuenta las andanzas del demonio Crowley (David Tennant) y el ángel Aziraphale (Michael Sheen). Una de nuestras preferidas de aquel año.

Más contenidos exclusivos:

Asedio . «Dani acaba de entrar en el cuerpo de antidisturbios y, cuando en un desahucio se ve envuelta en una trama de corrupción policial, se da cuenta de que su única ayuda es Nasha, la inmigrante ilegal a la que acaba de echar de casa, y su hijo Little.»

. «Dani acaba de entrar en el cuerpo de antidisturbios y, cuando en un desahucio se ve envuelta en una trama de corrupción policial, se da cuenta de que su única ayuda es Nasha, la inmigrante ilegal a la que acaba de echar de casa, y su hijo Little.» Invencible . «En este episodio precuela especial, Samantha Eve Wilkins, alias Atom Eve, crece sintiéndose fuera de lugar dentro de su propia familia. Cuando alguien del pasado vuelve a su vida, descubre su trágica historia y el origen y auténtico potencial de sus poderes.»

. «En este episodio precuela especial, Samantha Eve Wilkins, alias Atom Eve, crece sintiéndose fuera de lugar dentro de su propia familia. Cuando alguien del pasado vuelve a su vida, descubre su trágica historia y el origen y auténtico potencial de sus poderes.» Maravilloso desastre. «Travis pasa las noches peleando en combates clandestinos de boxeo, y los días como el mayor encantador del campus. Abby no quiere tener nada que ver con Travis, pero él le ofrece una apuesta: si pierde su próxima pelea, estará un mes entero sin sexo; pero si gana, Abby deberá vivir en su apartamento».

Entra en catálogo:

22: The Unforgotten Soldier

Beyond the Edge

Break, pánico en las alturas

Canta 2

Carmen & Lola

Conexión criminal

De óxido y hueso

Delicioso

Dune

El Crazy Che

El cortejo

El cuento del zorro de las nueve colas (T1-T2)

El cuerpo y el látigo

Evil Nanny

Eye For Eye

Fame Kills: Tupac

GOTTI

Halloween

La heredera (T1)

La última fiesta

Ley y orden (T13-T16)

Los misterios de Praga (T1)

(T1) Líneas enemigas

Manufacturing Death: Birth of the Atomic Bomb

Monsters Wanted

Papita Mani Toston

Piratas de Roman Polanski

Predadores

Propiedad ajena

Rise of the Machine Girls

Shin Masked Rider

Sweetheart

Telenovela (T1)

The Fatal Game

The Frame

The High Frontier: The Untold Story of Gerard K. O’Neill

The Moviemakers: Tarantino

The New Bauhaus – The Life & Legacy of Moholy-Nagy

The Worst Thing

Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta

Vida salvaje

We Don’t Deserve Dogs

Netflix

Netflix llega, como es habitual, con mucho en su haber, pero poco que merezca la pena ver… O no, que para gustos, colores. Solo que no me atrevo a destacar nada. ¿Quizás el thriller de ciencia ficción alemán Paradise lo merecía?

Contenidos exclusivos:

¿Asesinato? ¿Qué asesinato? «Un tenaz policía intenta descubrir al culpable de una serie de asesinatos en un pueblo tailandés. Earl, un expatriado británico, se convierte en su principal sospechoso.»

«Un tenaz policía intenta descubrir al culpable de una serie de asesinatos en un pueblo tailandés. Earl, un expatriado británico, se convierte en su principal sospechoso.» Baki Hanma (T2). «Para mejorar sus destrezas y superar a su poderoso padre, Baki entra en la prisión estatal de Arizona y se enfrenta al famoso recluso conocido como Sr Desencadenado.»

(T2). «Para mejorar sus destrezas y superar a su poderoso padre, Baki entra en la prisión estatal de Arizona y se enfrenta al famoso recluso conocido como Sr Desencadenado.» Capitán Fall (T1). «A un capitán de barco ingenuo y tontorrón lo contratan para ponerse al mando de un crucero… y se convierte en el chivo expiatorio ideal de una operación de contrabando.»

(T1). «A un capitán de barco ingenuo y tontorrón lo contratan para ponerse al mando de un crucero… y se convierte en el chivo expiatorio ideal de una operación de contrabando.» Cómo se convirtieron en líderes de sectas (T1). «Este manual del líder sectario explica cómo conseguir un amor incondicional, una devoción infinita y el poder de controlar la mente, el cuerpo y el alma de los demás.»

(T1). «Este manual del líder sectario explica cómo conseguir un amor incondicional, una devoción infinita y el poder de controlar la mente, el cuerpo y el alma de los demás.» D. P. : El cazadesertores (T2). «La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber.»

(T2). «La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber.» Desaparecida: El caso Lucie Blackman . «1 de julio del año 2000. La desaparición de la joven británica Lucie Blackman en Tokio desencadena una investigación internacional y una implacable búsqueda de justicia.»

. «1 de julio del año 2000. La desaparición de la joven británica Lucie Blackman en Tokio desencadena una investigación internacional y una implacable búsqueda de justicia.» El pequeño golpe del Gran Nunu . «Sin querer, un exsoldado convertido en repartidor acaba ayudando a la torpe banda de un mafioso a dar un golpe muy audaz en una ciudad sudafricana de mala fama.»

. «Sin querer, un exsoldado convertido en repartidor acaba ayudando a la torpe banda de un mafioso a dar un golpe muy audaz en una ciudad sudafricana de mala fama.» El príncipe dragón (T5). «Un descubrimiento hace que dos príncipes humanos forjen un peculiar vínculo con una asesina y emprendan una épica aventura para detener la guerra entre sus reinos.»

(T5). «Un descubrimiento hace que dos príncipes humanos forjen un peculiar vínculo con una asesina y emprendan una épica aventura para detener la guerra entre sus reinos.» Felicidad para principiantes . «Un poco perdida tras su divorcio, una profesora da el primer paso para empezar de cero en la vida (y en el amor): apuntarse a una agotadora excursión de senderismo.»

. «Un poco perdida tras su divorcio, una profesora da el primer paso para empezar de cero en la vida (y en el amor): apuntarse a una agotadora excursión de senderismo.» La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas . «La oleada de asesinatos de ancianas que sacudió Ciudad de México entre 1998 y 2005 desató la caza (y captura) del asesino… pero nadie podía imaginarse su identidad.»

. «La oleada de asesinatos de ancianas que sacudió Ciudad de México entre 1998 y 2005 desató la caza (y captura) del asesino… pero nadie podía imaginarse su identidad.» Lo desconocido: La máquina del tiempo cósmica . «El telescopio James Webb estimula la imaginación con sus imágenes de galaxias lejanas. Este documental narra su histórico viaje, desde su creación hasta su lanzamiento.»

. «El telescopio James Webb estimula la imaginación con sus imágenes de galaxias lejanas. Este documental narra su histórico viaje, desde su creación hasta su lanzamiento.» Mi feliz matrimonio (T1). «La familia de Miyo la maltrata y la desprecia. Pero gracias a la ayuda de su prometido, su verdadera personalidad y sus poderes empiezan a salir a la luz poco a poco.»

(T1). «La familia de Miyo la maltrata y la desprecia. Pero gracias a la ayuda de su prometido, su verdadera personalidad y sus poderes empiezan a salir a la luz poco a poco.» Paradise . «Un hombre descubre el lado oscuro de la empresa de biotecnología para la que trabaja cuando su esposa se ve obligada a renunciar a 40 años de vida para pagar una deuda.»

. «Un hombre descubre el lado oscuro de la empresa de biotecnología para la que trabaja cuando su esposa se ve obligada a renunciar a 40 años de vida para pagar una deuda.» Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug: La película . «Un guardián de gemas mágicas convierte a una chica y a un chico peculiares en superhéroes. Pero jamás podrán revelar su verdadera identidad… ni siquiera el uno al otro.»

. «Un guardián de gemas mágicas convierte a una chica y a un chico peculiares en superhéroes. Pero jamás podrán revelar su verdadera identidad… ni siquiera el uno al otro.» Sintonía (T4). «En un mundo de música, drogas y religión, tres jóvenes de la misma favela de São Paulo persiguen sus sueños mientras tratan de mantener su amistad.»

(T4). «En un mundo de música, drogas y religión, tres jóvenes de la misma favela de São Paulo persiguen sus sueños mientras tratan de mantener su amistad.» Today We’ll Talk About That Day . «Los caminos de Narendra y Ajeng se cruzan por primera vez en esta precuela de ‘One Day We’ll Talk About Today’ que alterna pasado y presente.»

. «Los caminos de Narendra y Ajeng se cruzan por primera vez en esta precuela de ‘One Day We’ll Talk About Today’ que alterna pasado y presente.» Un cuento perfecto (T1). «Tras huir de su propia boda, Margot siente que ha perdido el norte. Lo que no sospecha es que el irresistible caos de David es lo que necesita para encauzar su vida.»

(T1). «Tras huir de su propia boda, Margot siente que ha perdido el norte. Lo que no sospecha es que el irresistible caos de David es lo que necesita para encauzar su vida.» Un sueño. «Un grupo de hombres sin techo se esfuerza al máximo por competir en un torneo internacional de fútbol… a pesar de tener un entrenador muy borde. ¿Darán la campanada?»

Entra en catálogo:

Birth of a Beauty

Hidden Strike

It

Rien ne va plus

Señor Reina

HBO Max

HBO Max en su línea…

Contenidos exclusivos:

El niño de oro (T1). «Un retrato sincero del legendario boxeador Óscar De La Hoya de los productores ejecutivos Mark Wahlberg y Mario López.»

(T1). «Un retrato sincero del legendario boxeador Óscar De La Hoya de los productores ejecutivos Mark Wahlberg y Mario López.» Harley Quinn (T4). «Harley Quinn ha roto de una vez por todas con el Joker y trata de salir adelante por su cuenta como la reina del crimen de Gotham.»

(T4). «Harley Quinn ha roto de una vez por todas con el Joker y trata de salir adelante por su cuenta como la reina del crimen de Gotham.» How To With John Wilson (T2). «Documental cómico de varios episodios que sigue al nervioso neoyorquino John Wilson mientras intenta dar consejo sobre las incómodas contradicciones de la vida moderna.»

(T2). «Documental cómico de varios episodios que sigue al nervioso neoyorquino John Wilson mientras intenta dar consejo sobre las incómodas contradicciones de la vida moderna.» Los tiburones del cabo Cod . «Una mirada a cómo las tranquilas aguas del sur de Massachusetts se han convertido en la última década en uno de los lugares más frecuentados por los tiburones blancos.»

. «Una mirada a cómo las tranquilas aguas del sur de Massachusetts se han convertido en la última década en uno de los lugares más frecuentados por los tiburones blancos.» Teenage Euthanasia (T2). «Ambientada en un futuro no muy lejano, en el interior de Florida, Teenage Euthanasia se centra en la excéntrica vida de la familia Fantasy, propietarios de la funeraria Tiernos Finales.»

(T2). «Ambientada en un futuro no muy lejano, en el interior de Florida, Teenage Euthanasia se centra en la excéntrica vida de la familia Fantasy, propietarios de la funeraria Tiernos Finales.» Ultima llamada: El asesino en serie de la nueva York Queer (T1). «Se descubren dos crímenes terribles y similares a las afueras de Nueva York. Los activistas creen que hay un asesino que ataca a hombres gais.»

Entra en catálogo:

Batman: La máscara del Fantasma

Monkey Kid (T1)

Apple Tv+

Y Apple TV+ estrena película, aunque está siendo recibida de manera desigual.

Contenidos exclusivos:

La fiebre de los peluches Beanie. «Ty era un vendedor de juguetes frustrado hasta que su colaboración con tres mujeres convirtió sus animales de peluche en una tendencia determinante en los años 90. Esta mirada entre bastidores al mayor fenómeno de popularidad de unos juguetes de todos los tiempos es una historia disparatada sobre qué y a quién se valora en este mundo.»

SkyShowtime

Por último, SkyShowtime… ¡ejem!

Entra en catálogo: