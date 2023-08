Guía para actualizar tu tarjeta gráfica: cuándo vale la pena y qué modelo elegir

¿Cuándo debo actualizar mi tarjeta gráfica? Esta es una de las cosas que me preguntan con más frecuencia, y la verdad es que es totalmente normal porque en el fondo es un tema más complicado de lo que parece. Antes de tomar esta decisión debemos tener en cuenta muchas cosas, y no siempre somos realmente conscientes de ello.

Por ello he decidido que sería buena idea dar forma a esta guía en la que voy a repasar con vosotros todas esas claves que debemos tener en cuenta, aunque haciendo especial hincapié en una de las más importantes, que es conseguir un salto generacional lo bastante marcado como para que la inversión que estamos haciendo merezca realmente la pena.

Voy a adoptar el mismo enfoque en otras guías para que esta os resulte fácil de entender y de leer. Como siempre, si a pesar de todo os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Sin más os invito a poneros cómodos, porque vamos a empezar ahora mismo.

Consideraciones previas que son clave de cara a actualizar tu tarjeta gráfica

Antes de lanzarte a dar el paso debes tener en cuenta una serie de cosas muy importantes que afectarán a tu experiencia de uso, ya que pueden influir en la estabilidad y en el rendimiento de tu nueva tarjeta gráfica. No pases por alto nada de esto, porque si lo haces puede que te acabes llevando una sorpresa muy desagradable, o que descubras que tu tarjeta gráfica simplemente no funciona con tu equipo.

El procesador que tienes

De este componente dependerá en gran medida el rendimiento que será capaz de desarrollar tu nueva tarjeta gráfica, sobre todo si juegas en resoluciones inferiores a 2160p, o si tienes previsto utilizar tecnologías como NVIDIA DLSS, AMD FSR o Intel XeSS, que reducen la resolución base de renderizado y luego reconstruyen y reescalan la imagen para llegar a la resolución objetivo.

Sobre este tema ya compartí con vosotros una guía muy completa donde vimos qué procesador necesitamos para cada tarjeta gráfica, así que no me voy a extender, puesto que podéis encontrar toda la información que necesitáis en dicha guía. No obstante, a modo de resumen general, os dejo el siguiente guión para que os sirva como referencia aproximada:

Con tarjetas gráficas extremadamente potentes, como las GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, Radeon RX 7900 XTX y RX 7900 XT y equivalentes deberemos contar con un procesador muy potente, incluso si vamos a jugar en 2160p. El mínimo sería un Ryzen 5 5600X o un Intel Core i5-11600K, pero lo ideal sería llegar al menos a un Ryzen 5 7600X o un Core i5-13600K.

y equivalentes deberemos contar con un procesador muy potente, incluso si vamos a jugar en 2160p. El mínimo sería un Ryzen 5 5600X o un Intel Core i5-11600K, pero lo ideal sería llegar al menos a un Ryzen 5 7600X o un Core i5-13600K. Con tarjetas gráficas potentes como las Radeon RX 6950 XT, RX 6800 XT, RX 6800, GeForce RTX 3080 Ti, RTX 4070, RTX 3070 Ti y equivalentes de generaciones anteriores el mínimo sería un Ryzen 5 5500 o un Intel Core i5-10400, pero el nivel ideal estaría en un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11600K.

y equivalentes de generaciones anteriores el mínimo sería un Ryzen 5 5500 o un Intel Core i5-10400, pero el nivel ideal estaría en un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11600K. Con el resto de modelos, como las GeForce RTX 4060 Ti, Radeon RX 6700 XT y equivalentes, a partir de un Ryzen 5 3600 o de un Intel Core i5-10400 ya tendríamos una buena experiencia, aunque es evidente que contar con procesadores más potentes puede darnos un pequeño extra de rendimiento que notaremos sobre todo en 1080p.

La fuente de alimentación que vas a utilizar

Este es un tema muy importante porque de ello dependerá la compatibilidad y la estabilidad de la tarjeta gráfica. Por ejemplo, si tienes una fuente de alimentación de 500 vatios y vas a actualizar a una tarjeta gráfica que requiere una fuente de alimentación de 650 vatios deberías cambiar la fuente a una más potente, ya que de lo contrario te expones a una posible sobrecarga que acabe con la fuente, y corres el riesgo de que esta se acabe llevando consigo otros componentes.

Sobre este tema también tenemos una guía actualizada que os invito a ver si tenéis cualquier duda. En ella encontraréis una descripción completa indicando qué fuente de alimentación necesitas para cada tarjeta gráfica, así como el número de conectores de los modelos de referencia. Tened en cuenta que los modelos personalizados pueden traer overclock, y que en estos casos puede que necesiten de una fuente de alimentación más potente o de otros conectores. Como en el punto anterior, os dejo un guión básico como referencia:

Las tarjetas gráficas de gama media económica, como la Radeon RX 6600, suelen funcionar bien con fuentes de alimentación de 500 vatios en la mayoría de los casos, y solo requieren un conector de alimentación adicional de 6 u 8 pines.

en la mayoría de los casos, y solo requieren un conector de alimentación adicional de 6 u 8 pines. Las tarjetas gráficas de gama media más potentes, como las Radeon RX 6700 XT y GeForce RTX 3060 Ti, pueden requerir fuentes de entre 550 y 600 vatios , y dos conectores de alimentación adicional.

, y dos conectores de alimentación adicional. Las tarjetas gráficas de gama alta, como las GeForce RTX 4070 Ti y Radeon RX 7900 XT, ya suelen exigir fuentes de alimentación de entre 600 y 700 vatios, y también necesitan de dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

y también necesitan de dos conectores de alimentación adicional de 8 pines. Las tarjetas gráficas más potentes, como las GeForce RTX 4080, RTX 4090 y Radeon RX 7900 XTX necesitan fuentes de alimentación de entre 750 y 850 vatios, y hasta cuatro conectores de alimentación adicional de 8 pines.

La tarjeta gráfica que tienes y las limitaciones de tu equipo

Esto es importante porque dependiendo del modelo que tengas deberás optar por un modelo concreto u otro si realmente quieres hacer una buena compra y amortizar adecuadamente tu inversión. Por ejemplo, si tienes una Radeon RX 580 de 8 GB y decides comprar una Radeon RX 6500 XT habrás hecho una compra terriblemente mala, de hecho perderás rendimiento si la conectas a una placa base limitada a PCIe Gen3.

Ten claro qué es capaz de ofrecer la tarjeta gráfica que tienes en términos de rendimiento, qué limitaciones puede imponerte tu equipo y qué modelos puedes comprar con el dinero que estás dispuesto a invertir. En líneas generales, para hacer una buena compra, deberías conseguir una tarjeta gráfica que mejore como mínimo el rendimiento de tu tarjeta gráfica actual en un 50%, aunque cuanto mayor sea esa cifra, mejor.

Sobre las limitaciones que impone tu equipo me estoy refiriendo a dos muy concretas, el estándar PCIe soportado y el espacio en tu chasis. Si tu equipo solo es compatible con PCIe Gen3 ten claro que con tarjetas gráficas limitadas a PCIe Gen4 x8 o x4 acabarás perdiendo rendimiento, porque dicho estándar tiene un menor ancho de banda por carril. En cuanto al espacio en el chasis no hay misterio, asegúrate de que esa nueva tarjeta gráfica que vas a comprar cabe en tu equipo.

Cuándo vale la pena actualizar mi tarjeta gráfica

Antes de dar el siguiente paso, y con todo lo anterior claro, tienes que hacerte una pregunta, ¿cuándo vale la pena actualizar mi tarjeta gráfica? La respuesta es más sencilla de lo que parece, cuando la que utilizas ya no cumpla con tus necesidades de forma parcial o total, y cuando puedas permitirte comprar un modelo que sea muy superior.

Piensa que si vas a invertir dinero en comprar una tarjeta gráfica que solo mejorará el rendimiento del modelo que tienes entre un 10% y un 20% estarás haciendo una mala compra, porque en la práctica la diferencia que vas a notar será muy pequeña, y esta se reducirá todavía más si juegas en resoluciones elevadas. Por ejemplo, un 20% de 50 FPS en 1080p supondrá un aumento de 10 FPS, pero si jugamos en 4K a 30 FPS la mejora será de apenas 6 FPS.

Más allá del rendimiento bruto hay otros valores que también debemos tener en cuenta, como la mejora que representa tecnologías como NVIDIA DLSS, Intel XeSS, AMD FSR y la generación de fotogramas de NVIDIA, pero esto no debe llevarnos a caer en el error de quitar importancia a la mejora en términos de potencia bruta a la hora de actualizar, simplemente debemos darle el valor que merecen a la hora de elegir entre dos tarjetas gráficas con un rendimiento bruto similar.

Os pongo un ejemplo. Imagina que tienes dudas entre comprar una GeForce RTX 3060 Ti por 350 euros o hacerte con una GeForce RTX 4060 Ti por 399 euros. La diferencia es de 49 euros, pero la segunda solo rinde entre un 10% y un 15% más que la primera de media en 1080p. Esto inclinaría la balanza a favor de la primera, pero en realidad la segunda sería mejor compra porque tiene un consumo mucho más bajo, y porque soporta DLSS 3 (generación de fotogramas), una tecnología que aumenta mucho la tasa de fotogramas por segundo en juegos compatibles.

Qué tarjeta gráfica elegir para actualizar mi equipo

Estamos en el punto álgido de la guía. Para tomar esta decisión debes tener claro qué rendimiento ofrece tu tarjeta gráfica actual y buscar un modelo que lo supere como mínimo en un 50%, aunque como ya he dicho cuanto mayor sea este valor mucho mejor, siempre que el precio no se dispare demasiado.

No te olvides de esas tecnologías de valor, y recuerda que tanto las tecnologías de reescalado como la generación de fotogramas pueden mejorar muchísimo el nivel de fluidez en juegos. Ya sabes que no debes renunciar a una buena mejora de potencia bruta a cambio de acceder a esas tecnologías, pero tienes que darles la importancia que merecen a la hora de elegir entre modelos compatibles o no compatibles que tengan un nivel de rendimiento bruto similar.

Puedo poneros otro buen ejemplo en este sentido. Imaginad que un usuario duda entre actualizar a una Radeon RX 5700 XT de segunda mano o comprar una GeForce RTX 2060 Super, también de segunda mano. En este caso sería mejor opción la GeForce RTX 2060 Super porque rinde prácticamente igual que la Radeon RX 5700 XT, y tiene a su favor el soporte de DLSS 2 (Super Resolution), una tecnología muy superior al FSR2 de AMD.

Recomendaciones concretas para actualizar desde diferentes gamas

Actualizar desde la gama baja

Si tienes una Radeon RX 580, GeForce GTX 1060 o inferior lo tienes bastante fácil para acertar, ya que son tarjetas gráficas que ya tienen unos años encima y han sido ampliamente superadas.

Nivel mínimo recomendado de actualización

GeForce RTX 2060.

Radeon RX 6600.

Nivel de actualización a evitar porque no sería óptimo

Radeon RX 590.

Radeon R9 Fury y Fury X.

GeForce GTX 1660.

GeForce GTX 1070.

En este caso, pasar de una Radeon RX 580 a una Radeon RX 6600 nos dará una mejora media de rendimiento aproximada de entre un 60% y un 70%. Esto quiere decir que si movemos un juego a 40 FPS con la primera, al cambiar a la segunda podremos moverlo a 68 FPS gracias a esa mejora de rendimiento.

Actualizar desde la gama media-baja

En caso de que tengas una tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 Ti, Radeon RX Vega 56 o equivalente, la situación sigue siendo bastante sencilla, ya que aunque son tarjetas gráficas que todavía mantienen un buen nivel de rendimiento con las últimas renovaciones generacionales han llegado opciones muy potentes y asequibles.

Nivel mínimo recomendado de actualización

GeForce RTX 4060 o equivalente.

Radeon RX 7600 o equivalente.

Nivel de actualización a evitar porque no sería óptimo

Radeon RX 5700 y 5700 XT.

Radeon RX 6600.

GeForce RTX 2060 y 2060 Super.

GeForce RTX 3050.

Al pasar de una GeForce GTX 1660 Ti a una GeForce RTX 4060 tendríamos una mejora de rendimiento bruto media del 60%, pero además accederíamos a la tecnología DLSS Super Resolution y a la generación de fotogramas con DLSS 3. En juegos compatibles con ambas tecnologías podríamos llegar a multiplicar por tres la tasa de fotogramas por segundo.

Actualizar desde la gama media

Si cuentas con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3060, Radeon RX 6600 XT o equivalente ya tendrás que hacer una inversión considerable, y deberás poner la vista en la gama alta si quieres conseguir un salto importante en términos de rendimiento y rentabilidad adecuadamente tu inversión.

Nivel mínimo recomendado de actualización

GeForce RTX 4070 o equivalente.

Radeon RX 6800 XT o equivalente.

Nivel de actualización a evitar porque no sería óptimo

Radeon RX 6650 XT.

Radeon RX 6700 y RX 6700 XT.

GeForce RTX 2070 Super, 2080 y 2080 Super.

GeForce RTX 3060 Ti y 3070.

En este caso si pasamos de una Radeon RX 6600 XT a una GeForce RTX 4070 la mejora de rendimiento sería de un 70% de media, y tendríamos acceso a un mayor rendimiento en trazado de rayos, así como al DLSS 2 Super Resolution y al DLSS 3, que activa la generación de fotogramas. Sería un salto enorme, de eso podéis estar seguros.

Actualizar desde la gama alta

Para aquellos que tienen una tarjeta gráfica de gama alta, como por ejemplo una GeForce RTX 3080, una Radeon RX 6800 XT o similar actualizar la tarjeta gráfica solo es realmente interesante si saltamos a una GeForce RTX 4080 o a una Radeon RX 7900 XTX, ya que son las únicas que alcanzan esa mejora mínima del 50% a la que hemos hecho referencia.

Si tienes dudas sobre las equivalencias no te preocupes, puedes consultar nuestra guía dedicada a equivalencias de tarjetas gráficas. Tiene pendiente una actualización que, en principio, espero poder darle a finales de este mismo año, cuando terminen de llegar los modelos de nueva generación que tienen pendientes AMD y NVIDIA.