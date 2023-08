Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXIX)

Cerramos otro domingo con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MC, un clásico donde encontraréis la actualidad más relevante y los artículos más interesantes de los últimos siete días, y a solo un clic de distancia.

Las diez tarjetas gráficas de NVIDIA con mejor relación precio rendimiento de los últimos 15 años. Un pequeño paseo por la historia más reciente de las tarjetas gráficas del gigante verde, donde veremos algunos modelos tan míticos como la GeForce 9600 GT y la GeForce GTX 275, entre otras.

La CPU de Xbox Series X rinde menos que un Ryzen 5 3600 y el Ryzen 5 7600 dobla su rendimiento. En este artículo ponemos a prueba una CPU equivalente y descubrimos que está muy por debajo de un procesador Zen 2 estándar de PC. Te explicamos por qué ocurre esto.

AMD EPYC de cuarta generación, el chiplet sube de nivel gracias a la especialización. Esta nueva generación de CPUs ha dado un salto realmente impresionante, y en este artículo te explicamos todo lo que debes saber al respecto. También encontrarás un eBook muy útil y totalmente gratuito.

Guía para actualizar tu tarjeta gráfica: cuándo vale la pena y qué modelo elegir. Si tienes dudas sobre cuándo debes actualizar tu tarjeta gráfica y qué modelo sería el mínimo recomendado para rentabilizar tu inversión no te preocupes, en esta guía te ayudamos a tomar la decisión correcta.

Próximos lanzamientos: juegos agosto 2023. Si te gustan los videojuegos no te puedes perder esta nueva guía donde encontrarás perfectamente ordenadas las fechas de lanzamiento de los juegos más importantes del momento para PC y consolas, y también sus tráilers con escenas de juego real.

Doce funciones útiles a probar en tu Samsung Galaxy. Si tienes un smartphone Galaxy de Samsung esta guía te interesa, porque te vamos a explicar al detalle un total de doce funciones muy útiles con las que serás un auténtico maestro a la hora de manejarlo.

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte para PC, muy buen port con alta exigencia. Analizamos la versión para PC de uno de los exclusivos más importantes de PS5, un título que fue, además, uno de los primeros en llegar a por entonces consola de nueva generación de Sony. ¿Vale la pena?

Probamos la Volkswagen ID.Buzz, una furgoneta eléctrica única. Un coche que desde luego puede presumir de tener un diseño diferente, y que nos ha sorprendido gratamente. En este artículo os contamos todo lo que debéis saber sobre este nuevo modelo de la compañía alemana.

Cómo probar Android 14 en un PC con Android Studio. Todavía falta para la llegada de la versión final de Android 14, pero hace ya tiempo que Google empezó a liberar versiones beta del sistema operativo. Si deseas probarlas para conocer de primera mano lo que está por llegar, aquí te contamos paso a paso cómo hacerlo.

Estrenos de cine de agosto: ‘Gran Turismo’, cuando juego, vida y cine son lo mismo. Gran Turismo, Blue Beetle o Ninja Turtles: Caos mutante son algunos de los estrenos de cine más esperados para este agosto de 2023, pero hay mucho más en la cartelera de agosto. Te adelantamos los estrenos más destacables.

Android es un sistema más seguro de lo que imaginas. Android arrastra el sambenito de ser un sistema operativo esencialmente inseguro. Sin embargo, como podrás comprobar en este artículo, la seguridad está mucho más presente, y mejor pensada y aplicada, de lo que muchos piensan.

Novedades VOD 31/23: ‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’, adiós a lo mejor del UCM. Desde la esperada llegada de la última entrega de Guardianes de la Galaxia, hasta el final de la desconcertante pero muy entretenida Physical, repasamos una semana muy interesante para el streaming.

Juegos gratis y ofertas: Age of Empires III: Definitive Edition, Bloons TD 6, Loop Hero… Sí, has leído bien, ahora puedes hacerte con Age of Empires III: Definitive Edition sin pagar ni un solo euro. Pero ese es solo uno de todos los juegos gratuitos que reseñamos aquí, junto con las mejores ofertas de las tiendas digitales.

Audi Q3, cortejos. Audi ha demostrado, con los años, su capacidad de llevar su impronta deportiva a su familia Q, creando de este modo unos SUV que no pasan desapercibidos. Probamos su Q3 con motorización híbrida enchufable, que aspira a ofrecer lo mejor de ambos mundos en un vehículo capaz tanto con la gran ciudad como con los viajes de largo alcance.

Nintendo Switch 2 frente a PS5 y Xbox Series X, ¿cómo posicionaría la nueva consola de la gran N? Todavía no hay fecha oficial para el lanzamiento de la segunda generación de Switch, pero ya se han producido bastantes filtraciones interesantes. Las recopilamos para valorar su encaje en la actual generación.

