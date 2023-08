X eliminará la función de bloqueo de cuentas

Cada vez tengo más claro que el concepto de libertad de expresión de Elon Musk, que pretende aplicar a X, tiene de libertad de expresión lo que yo tengo de joven rubio deportista (spoiler: nada). En realidad ya nos lo dejó claro cuando empezó a censurar cuentas (incluida una que previamente había afirmado que jamás censuraría…), pero bueno, eso son detalles menores, en comparación de sus mesiánicas afirmaciones de que sigue siendo el paladín de este derecho universal.

Más allá de que sus planes para mejorar los ingresos de X se están mostrando tan efectivos como intentar encender un mechero bajo el mar, seguimos viendo medidas que parecen dirigidas, especialmente, a seguir haciendo que los usuarios tengan menos y menos interés por la red social que primero quiso comprar, luego ya no quiso comprar y solo finalmente, ante el riesgo de un pronunciamiento judicial que podía hacerle mucho daño, volvió a querer comprar.

No hablamos, en este caso, de un rumor ni de una filtración, sino de algo afirmado por el propio Musk a través de su cuenta, y es que X eliminará la función de bloquear cuentas en la red social. La que hasta ahora ha sido una de las principales y más fiables funciones para defenderse frente a acosos, spam y demás molestias similares, parece estar en el punto de mira del multimillonario, quizá porque considera que la libertad de expresión significa que tienes el derecho de que te vea y lea todo el mundo.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023