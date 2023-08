Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y se nota las fechas en las que estamos, porque esto va a durar poco. Tan poco como The Flash haciéndose unas tostadas.

HBO Max

Así pues, comenzamos el repaso semanal con lo que trae HBO Max, que al margen del estreno de The Flash es más bien poco.

Si a principios de año nos despedíamos del Arrowverso con el inicio de la última temporada de la serie de The Flash, toca hacer casi lo mismo con el Universo Extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés) con The Flash, la esperada película y el antepenúltimo estertor de este intento fallido por emular los éxitos de Marvel Studios. Después vendrán Blue Beetle y Aquaman para dar cerrojazo al asunto, antes de que James Gunn intente resucitarlo con su propia receta.

Por lo demás, esta The Flash se estrenó en cines a finales de junio tras mucho tiempo de espera; casi tanto como Black Adam y, al igual que esta, ha sido un sonoro fracaso. De hecho, le ha ido bastante peor en taquilla… ¿Merecidamente? Si estás suscrito a HBO Max, puedes comprobarlo por ti mismo. Personalmente me parece un bodriete al uso, como casi todo el cines de superhéroes salvo contadas excepciones. Pero para gustos, colores y los de The Flash son rojos, amarillos, dorados…

Más contenidos exclusivos:

Bishop Sycamore: el instituto fantasma . «Instructiva crónica sobre el escándalo futbolístico del Bishop Sycamore High School, así como de su entrenador jefe, Roy Johnson.»

. «Instructiva crónica sobre el escándalo futbolístico del Bishop Sycamore High School, así como de su entrenador jefe, Roy Johnson.» La torre (T1). «Los detectives Sarah Collins y Steve Bradshaw acuden a la escena de un crimen en la torre Portland en el sureste de Londres. Al llegar se encuentran dos cuerpos: el de un policía veterano llamado Hadley Matthews y el de Farah Mehenni, una joven refugiada.»

(T1). «Los detectives Sarah Collins y Steve Bradshaw acuden a la escena de un crimen en la torre Portland en el sureste de Londres. Al llegar se encuentran dos cuerpos: el de un policía veterano llamado Hadley Matthews y el de Farah Mehenni, una joven refugiada.» Te quiero y me duele (T1). «El rapero Juan Gris encuentra el amor cuando conoce a Lola en medio de una encarnizada batalla por salvar su barrio de la gentrificación.»

Entra en catálogo:

Las niñas

Disney+

Seguimos con Disney+, que también tira de cantera para atraer la atención del personal.

En concreto, Disney+ estrena una nueva serie del Universo de Star Wars, Ahsoka, la jedi protagonizada por Rosario Dawson (Daredevil, The Mandalorian) y lo que te puedes esperar es… más de lo mismo, obviamente. Si no estás cansado del refrito, la crítica la está tratando con optimismo.

Más contenidos exclusivos:

Explorer: Perdidos en el Ártico . «Un intento por resolver uno de los mayores misterios de la historia de la exploración en la búsqueda de la tumba perdida del legendario explorador del Ártico John Franklin.»

. «Un intento por resolver uno de los mayores misterios de la historia de la exploración en la búsqueda de la tumba perdida del legendario explorador del Ártico John Franklin.» Los villanos de Valley View (T1). «Cuando una familia de supervillanos se ve obligada a esconderse en un barrio de Texas, deben ocultar sus poderes y abandonar su condición de villanos, esforzándose por ser buenos.»

Entra en catálogo:

9-1-1 Lone Star (T4)

Bingo y Rolly (T4)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se relaja y dejando a un lado los truños exclusivos, incluyendo la última de Scream, compensa con una buena lista de contenidos que se incorporan a catálogo. Y es que más vale algo bueno ya visto que…

Contenidos exclusivos:

De Caperucita a loba . «Marta consigue pasar de Caperucita a loba cuando decide usar cada situación patética en que le pone el amor para aprender a reírse de sí misma más fuerte que nadie.»

. «Marta consigue pasar de Caperucita a loba cuando decide usar cada situación patética en que le pone el amor para aprender a reírse de sí misma más fuerte que nadie.» Juego de amor (Se terminó el tiempo 2) . «Enamorados y con ganas de adentrarse juntos en su futuro, Vivien y Roy viajan de forma inesperada a Sicilia, el lugar de nacimiento de Roy. Allí se encontrarán con personas y secretos que supondrán un gran desafío para la pareja.»

. «Enamorados y con ganas de adentrarse juntos en su futuro, Vivien y Roy viajan de forma inesperada a Sicilia, el lugar de nacimiento de Roy. Allí se encontrarán con personas y secretos que supondrán un gran desafío para la pareja.» Scream 6. «Los cuatro supervivientes de los últimos asesinatos de Ghostface en Woodsboro se han trasladado a Nueva York para empezar de cero. Justo cuando empiezan a recuperar la normalidad, reciben la conocida llamada.»

Entra en catálogo:

After Earth

Amor redentor

Ángel o demonio (Serie completa)

Asalto al Tren Pelham 123

Big Fish

Blade Runner 2049

¿Cómo sabes si…?

Cuenta conmigo

Desafío total

Drácula de Bram Stoker

El Increíble Hulk

El Príncipe (Serie completa)

El extraño caso del fantasma claustrofóbico

El plan de Maggie

Ella es tu padre (T1)

En qué piensan los hombres

En un muelle de Normandia

Gattaca

Godzilla

Hitch: Especialista en ligues

Insospechable

La boda de mi amigo

La dama de la furgoneta

La odisea de los giles

La paradoja de Antares

La trampa de la araña

Las niñas

Layer Cake (Crimen organizado)

Los Ángeles de Charlie

Límite vertical

Miamor perdido

Miedo profundo

Money Monster

Moneyball: Rompiendo las reglas

Mujeres del Siglo XX

Passengers

Perdóname Señor (T1)

Pinocho

Pixels

Proyecto Lázaro

Robin Hood, príncipe de los ladrones

Ruega por nosotros

S.W.A.T. (Serie completa)

Salvaje

Snowden

Spanglish

Terminator 3: La rebelión de las máquinas

The Green Hornet (El Avispón Verde)

Tierra de lobos (Serie completa)

Tom Hanks: The Nomad

Un loco a domicilio

Underworld: El despertar

Ventajas de viajar en tren

Netflix

De Netflix podríamos decir lo mismo que de Prime Video…, pero no: gana por goleada el relleno… exclusivo, pero relleno al fin y al cabo. Por supuesto, con sus excepciones, que tendrás que buscar por tu cuenta.

Contenidos exclusivos:

Amor al cuadrado por siempre . «En esta tercera entrega de ‘Amor al cuadrado’, el romance entre Monika y Enzo avanza hacia un final de cuento de hadas hasta que una explosiva revelación lo cambia todo.»

. «En esta tercera entrega de ‘Amor al cuadrado’, el romance entre Monika y Enzo avanza hacia un final de cuento de hadas hasta que una explosiva revelación lo cambia todo.» Baki Hanma (T2). «Para mejorar sus destrezas y superar a su poderoso padre, Baki entra en la prisión estatal de Arizona y se enfrenta al famoso recluso conocido como Sr Desencadenado.»

(T2). «Para mejorar sus destrezas y superar a su poderoso padre, Baki entra en la prisión estatal de Arizona y se enfrenta al famoso recluso conocido como Sr Desencadenado.» El club de los lectores criminales . «Ocho amigos aficionados a la literatura de terror luchan por sus vidas cuando un payaso asesino, que parece conocer su macabro secreto, empieza a liquidarlos uno a uno.»

. «Ocho amigos aficionados a la literatura de terror luchan por sus vidas cuando un payaso asesino, que parece conocer su macabro secreto, empieza a liquidarlos uno a uno.» El ultimátum: Casarse o dejarlo (T2). «¿Boda… o carretera? Unas parejas ponen a prueba su amor mientras intiman con otras posibles medias naranjas en este provocativo reality.»

(T2). «¿Boda… o carretera? Unas parejas ponen a prueba su amor mientras intiman con otras posibles medias naranjas en este provocativo reality.» Faro (T1). «Dos artistas destacados se reúnen para compartir una charla distendida y sincera en la que, entre risas, arrojan luz sobre sus vulnerabilidades y preocupaciones.»

(T1). «Dos artistas destacados se reúnen para compartir una charla distendida y sincera en la que, entre risas, arrojan luz sobre sus vulnerabilidades y preocupaciones.» Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá . «Stacy y Lydia son dos amigas que llevan años planeando un bat mitsvá épico… pero un chico muy popular y los dramones del instituto podrían estropearlo todo.»

. «Stacy y Lydia son dos amigas que llevan años planeando un bat mitsvá épico… pero un chico muy popular y los dramones del instituto podrían estropearlo todo.» Ragnarok (T3). «En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.»

(T3). «En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.» Secretos del deporte: Los reyes del pantano (T1). «Esta docuserie cuenta cómo el legendario entrenador de fútbol americano Urban Meyer convirtió a los Florida Gators de principios de los años 2000 en una máquina de ganar.»

(T1). «Esta docuserie cuenta cómo el legendario entrenador de fútbol americano Urban Meyer convirtió a los Florida Gators de principios de los años 2000 en una máquina de ganar.» ¿Quién es Erin Carter? (T1). «La tranquila vida en Barcelona de una británica salta por los aires cuando un robo en un supermercado revela su secreto… y su violento pasado.»

Entra en catálogo:

Cats

Fireworks

Ingoma

Las aventuras del doctor Dolittle

The One for Sarah

Apple TV+

Apple TV+ apenas trae un documental y la nueva temporada de una de sus series (y no es de las mejores… ¡pero es ciencia ficción!).

Contenidos exclusivos:

Invasión (T2). «La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.»

(T2). «La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.» Se busca: Carlos Ghosn (T1). «Esta es la fascinante historia de Carlos Ghosn, el CEO convertido en fugitivo. Cuenta su reinado de poder, su impactante detención y la calculada fuga que asombró al mundo.»

SkyShowtime

Y SkyShowtime… en su línea.

Entra en catálogo: