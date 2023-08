Elon Musk anuncia las llamadas de audio y vídeo para X (antes Twitter)

Parece que Elon Musk no puede vivir y dejar de ser noticia al mismo tiempo, así que ha anunciado las llamadas de audio y vídeo como nueva característica para X. El magnate está dispuesto a seguir desdibujando todo lo que fue Twitter en el pasado, ya sea con esperpentos como los comienzos de Twitter Blue o la eliminación de la función de bloqueo de cuentas, entre otras decisiones estrafalarias.

Sobre la futura característica de llamadas de audio y vídeo de X (que para muchos siempre será Twitter), Elon Musk ha explicado brevemente a través de su cuenta oficial que no requerirá de número de teléfono, que hará que X haga la función de “libreta de direcciones global efectiva” y que funcionará iOS, Android, Mac y PC (nos suponemos que se refiere a Windows). Una pregunta que queda en el aire es si contará con soporte a través de la web, un medio que cada vez goza de menos simpatías entre unas corporaciones que prefieren imponer sus propias soluciones privativas o apoyarse en DRM.

Y esto es todo lo que se sabe de la futura característica de llamadas de audio y voz de X. Siendo honesto, y a pesar de que sobre el papel parece un añadido interesante, no es menos cierto que llega tarde y abarca un sector que está saturado de propuestas similares y que no aportan nada de valor frente a sus rivales, salvo posiblemente cierto nivel de privacidad en los casos de los servicios autoalojados. Por otro lado, la mayor parte de la gente no percibe a X como una plataforma de videollamadas, pero puede que muchos de los fans de Elon Musk le den una oportunidad.

Las principales bazas que tiene la característica de llamadas de X son el no necesitar de un número de teléfono y la gran cantidad de usuarios que tiene la red social. Sin embargo, el partir de una potente base de usuarios no es una garantía de nada, tal y como se ha podido ver con Threads, una red social de microblogging que fue impulsada como un complemento de Instagram.

Todavía no hay fecha para la puesta en funcionamiento de las llamadas de audio y vídeo de X, pero si Elon Musk las ha anunciado, será porque los desarrolladores de la red social ya tienen un trabajo que como mínimo ha tomado cuerpo y que va por buen camino. Veremos cuánto aguanta teniendo un número destacado de usuarios una vez la característica haya sido desplegada.