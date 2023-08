GeForce Now suma 12 + 1 juegos compatibles

Como cada jueves, GeForce Now celebra el GFN Thursday, es decir, el día de la semana en el que el servicio de juego en la nube de NVIDIA suma nuevos títulos compatibles. Sea verano o invierno, nieve o haga un sol de justicia, sus usuarios tienen siempre la buena noticia de saber que el catálogo crece, crece y no para de crecer. Todas las semanas lo hace en títulos, pero además, en muchas ocasiones, también en lo referido a funciones y alcance.

Así, por ejemplo, la semana pasada finalmente se consumó uno de los movimientos más esperados, y que fuera anunciado hace algunos meses, con la llegada de Xbox Game Pass a GeForce Now. De este modo, los usuarios que sean suscriptores de ambos servicios, podrán jugar los títulos incluidos en Game Pass directamente en GeForce Now, es decir, sin necesidad de instalarlos en su sistema. Además, también se están añadiendo los juegos disponibles en la tienda de Xbox para PC, por lo que los títulos adquiridos (independientemente del Game Pass) también se podrán jugar en la nube de NVIDIA.

De momento podemos acceder a una pequeña selección de los títulos de Game Pass y de la tienda de Xbox, pero los planes de ambas compañías suponen llevar el 100% de ambos catálogos (tienda y suscripción) al servicio. Y en cuanto a su integración, dado que soy suscriptor de ambas plataformas, la he probado en varias ocasiones durante los últimos días (por trabajo, no es que haya dedicado horas a jugar, no pienses mal…) y puedo decir que, en todos los casos, la experiencia ha sido inmejorable.

Ahora bien, no solo de Xbox y Xbox Game Pass vive el jugón, los títulos nuevos llegan a diversas plataformas y, claro, de las mismas dan el salto a GeForce Now. Para aquellos usuarios que todavía no sepan cómo funciona GFN, hablamos de una plataforma de juego en la nube que te permite jugar, en las mejores condiciones, a los juegos que hayas comprado en las principales tiendas digitales y, desde la semana pasada, también a los incluidos en Xbox Game Pass si eres suscriptor del servicio de Microsoft. Es decir, GeForce Now no es una tienda de juegos (aunque sí que te informa de ofertas especiales en las tiendas).

Hecha la aclaración, para todos aquellos que todavía no tenían claro en qué consiste exactamente el servicio, veamos la lista de los 13 nuevos juegos que se suman esta semana al catálogo de compatibles con GeForce Now:

Recuerda que si dispones de alguno de estos juegos y todavía no has probado GeForce Now, el nivel básico de suscripción al servicio es totalmente gratuito y que, si bien cuenta con algunas limitaciones, te servirá perfectamente para tener una primera toma de contacto con el mismo y, de este modo, confirmar que funciona tan bien como te contamos habitualmente.

Una vez hecha la prueba, y si te gusta lo que te ofrece, puedes cambiar a una cuenta del tipo prioritario, con la que no tendrás lista de espera para empezar a jugar, disfrutarás de sesiones de juego mucho más largas y, además, podrás emplear los modos y funciones gráficas avanzadas. Y si quieres lo mejor de lo mejor en este sentido, entonces podrás optar por las cuentas GeForce Now RTX 4080 que, como su propio nombre indica, te ofrecerán una experiencia semejante a la de disponer de un PC tope de gama, pero en la nube.

Y en septiembre…

Si te has fijado en la imagen que abre este artículo, y luego en la lista de juegos que llegan al servicio esta semana, probablemente te hayas quedado un tanto extrañado. En tal caso, esta aclaración te sacará de dudas, ya que NVIDIA, además de confirmarnos los lanzamientos de esta semana, ya nos ha dado un primer adelantamiento de lo que podemos esperar el mes que viene. Así, se confirma que Cyberpunk 2077: Phantom Liberty estará disponible en GeForce Now desde el día de su lanzamiento… pero no será el único, pues nos adelantan que al menos 12 juegos estarán disponibles desde el primer día, y que se sumarán al menos otros tantos al catálogo del servicio.

GeForce Now y Chromebooks

Y si estabas pensando en comprar un Chromebook, pero el no poder jugar era un factor disuasorio, también hay buenas noticias para ti, ya que Google y NVIDIA han establecido una colaboración por la que los compradores de este tipo de portátiles obtendrán, gratuitamente, tres meses de cuenta prioritaria en GeForce Now, lo que les permitirá probar por sí mismos que, gracias a la nube, cualquier dispositivo es apto para disfrutar de los mejores juegos, ya sean pequeños y adorables indies o grandes superproducciones con unos requisitos muy exigentes.