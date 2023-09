Muchos ya habían dado por perdido el proyecto de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, la esperadísima secuela del título del muy exitoso título de 2004 (a veces da un poco de vértigo pararse a pensar en el tiempo que ha pasado desde algunos lanzamientos que recordamos algo más cercanos), un RPG de acción que, resulta curioso visto con el tiempo, tuvo una acogida inicial bastante pobre (de hecho Troika Games, su desarrolladora, se declaró en quiebra un año después). A día de hoy, las críticas en Steam son, principalmente, muy positivas, y SteamDB le concede nada menos que un 92.26% con su sistema de rating.

Digo que el proyecto había sido dado por perdido por muchos porque, recordemos, su lanzamiento fue anunciado por Paradox Interactive a principios de 2019. Unos meses después se anunció un retraso hasta principios de 2020, al tiempo que se publicaron los requisitos técnicos, pero entonces llegó dicho año, 2020, y no hace falta recordar una vez más lo que supuso. No obstante, pensábamos que Hardsuit Lab seguía trabajando en el título, aunque un manto de silencio se ciñó sobre el mismo.

Esto cambió, sin embargo, en junio de este mismo año, cuando Paradox confirmó que Bloodlines 2 seguía vigente como proyecto, si bien no adelantaron nada más, salvo el estudio que estaba al cargo. Muy al contrario, nos emplazaron a septiembre, momento en el que dijeron que revelarían más detalles sobre el juego. Esto supuso un soplo de esperanza pero, claro, después de tanto tiempo de «silencio radio», aún nos dejó no ya con incertidumbre, sino también con ciertas reservas al respecto que quedaban, como mínimo, en si realmente tendríamos noticias este recién inaugurado mes de septiembre.

Pues bien, cuando Paradox ha cumplido su palabra y, como puedes ver bajo este párrafo, ha publicado un tráiler de lanzamiento de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, un vídeo que además de servir para recuperar el hype que se había ido perdiendo desde 2020, nos revela algunos datos muy interesante, y a los que podemos sumar los que encontramos en Digital Trends. Así, damos un repaso a toda esta nueva e ilusionante información.

Como he recordado antes, el desarrollo estaba a cargo de Hardsuit Lab, pero en 2021 Paradox decidió cambiar de estudio, por lo que el desarrollo pasó a manos de The Chinese Studio, responsables del desarrollo de títulos como Amnesia: A Machine for Pigs y Dear Esther, cambio del que no supimos hasta mitades de este año. Y de la mano del cambio del estudio, también se ha producido otro importante cambio, y es que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 está siendo desarrollado con Unreal Engine 5.

El vídeo ya nos muestra por dónde van los tiros en el apartado gráfico (aunque también evidencia que todavía queda bastante trabajo por delante, claro), si bien Paradox indica que el título acaba de pasar de alfa a beta, por lo que todavía no debemos confiarnos demasiado. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que podemos esperar un importante upgrade en lo referido a los requisitos técnicos de este Bloodlines 2 con respecto a los publicados inicialmente en 2019. Claro, que con el enorme potencial de Unreal Engine 5, cabe esperar que esto se traduzca en un mejor apartado gráfico.

Paradox también ha confirmado que el anuncio oficial de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se producirá a principios del año que viene, y que su ventana de lanzamiento se encuentra en el cuarto trimestre de 2024, y que llegará a PC y a la generación actual de consolas (PlayStation 5 y Xbox Series X|S). Es decir, que la espera será de algo más de un año, aunque dado que acaba de entrar en fase beta, todavía queda mucho trabajo por hacer y, en consecuencia, no podemos descartar que se produzca algún nuevo retraso.

Argumentalmente hablando, Bloodlines 2 nos pondrá en la piel de un anciano vampiro que se enfrentará a una guerra abierta entre tres frentes en la ciudad de Seattle en la actualidad. Obviamente la trama tendrá lugar por la noche, en unas calles en las que tendrás que buscar humanos de los que alimentarte, explorar y entrenar tus poderes sobrenaturales, enfrentarte a vampiros de clanes rivales para ascender en el escalafón… en fin, parece ser todo lo que cabe esperar de esta secuela, así que tendremos que permanecer atentos a su desarrollo.