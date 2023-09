Outlook web incorpora, finalmente, el traductor

Outlook es, desde hace ya mucho tiempo, uno de los principales combos de servicio y cliente de correo electrónico. Recordemos que, por un tiempo, Microsoft apartó esta marca en Windows, sustituyéndola por el minimalista cliente de correo que ha estado presente en su sistema operativo. No obstante, desde principios de 2021 supimos de One Outlook, un proyecto con el que los de Redmond pretendían unificar sus soluciones de correo electrónico en todas las plataformas, un movimiento bastante inteligente en mi opinión.

A principios de este año supimos que el desembarco de Outlook en Windows ya estaba muy cerca, ya que Microsoft habilitó, en Correo, la posibilidad de probar lo que entonces era la vista previa del nuevo cliente y, a lo largo de este año, hemos ido viendo y viviendo bastantes avances en este sentido, además de comprobar que los planes de la compañía son bastante ambiciosos, pues pretenden llevar este nuevo Outlook, como cliente de correo electrónico gratuito, mucho más lejos de lo que fue Outlook Express en su momento (Outlook Express, qué tiempos…).

Aunque hay opiniones para todos los gustos, personalmente me gusta el nuevo Outlook para Windows, no diré que es el mejor cliente de correo electrónico que conozco, pero sí que suple muchas de las carencias del anterior cliente de Windows. Ahora bien, da la sensación de que Microsoft se ha centrado tanto en el mismo, que su versión web se ha quedado relegada a un segundo lugar, lo que se traduce en que la aplicación para Windows cuenta con alguna función que no encontramos en la interfaz online.

Un ejemplo muy claro de ello es la función de traducción de mensajes, y es que el cliente para Windows ofrece la función de traducir los correos que nos llegan, algo que no está presente en la web… aunque debería decir que no estaba, ya que Microsoft ha empezado a desplegar la función de traducción en Outlook web, tal y como indican en la página de roadmap de Microsoft 365. A esta nueva característica se le ha asignado la ID 164486, y se indica que su despliegue se llevará a cabo en septiembre.

¿Y más concretamente en qué momento de septiembre? Pues a falta de saber si el despliegue es progresivo o absoluto, puedo confirmar que en mi caso la función de traducción en Outlook web ya está disponible. Es más, en la imagen superior puedes ver el mismo mensaje, a la izquierda en Outlook para Windows y a la derecha en Outlook web (sí, evidentemente es un correo basura, pero al menos en este caso ha tenido un fin noble, al servir para ilustrar esta noticia). La función de traducción se muestra, en ambos casos, sobre el mensaje.

Recuerdo, eso sí, que estamos hablando de una función de traducción de los mensajes entrantes, los que recibimos, no de traducción de aquellos que redactamos para enviar. Para este fin, será necesario emplear algún servicio externo, aunque podemos esperar que el nuevo Bing llegue a Outlook, con este fin, tarde o temprano.