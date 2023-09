Nuestros lectores opinan: ¿qué te ha parecido Starfield?

Starfield no ha dejado a nadie indiferente. Lo nuevo de Bethesda se perfilaba como uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía y generó mucha expectación, tanto por haber sido concebido como una exclusiva de la generación actual como por todo el contenido y por las posibilidades que prometía a nivel jugable.

Al final Starfield ha sido un enorme éxito, esto no admite ningún tipo de discusión. Os puedo confirmar que lo han jugado alrededor de 6 millones de personas en sus primeras 24 horas tras el lanzamiento oficial, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre. Esta cifra es enorme, aunque está claro que no habría sido posible sin la integración de Starfield en el Game Pass de Microsoft.

Ya conocéis mi opinión, Starfield me ha gustado y en líneas generales ha cumplido mis expectativas, aunque por desgracia no tengo todo el tiempo que me gustaría para poder jugarlo y no me queda más opción que disfrutarlo «a pequeños sorbos». A pesar de todos los problemas que tiene a nivel de optimización Bethesda ha creado un juego fantástico y lleno de posibilidades que logra absorber por completo al jugador.

Hacía años que un juego no lograba «enamorarme» de esta manera, y curiosamente uno de los que lo hizo en su momento fue otro título de Bethesda, Fallout 4. Le dediqué alrededor de 120 horas, terminé todas las expansiones, y de vez en cuando todavía vuelvo a explorar esos rincones del yermo que pasé por alto. Una obra maestra que, como Starfield, también llegó con una optimización muy pobre. Qué puedo decir, es el sello de Bethesda.

En este artículo quiero daros la palabra, y os animo a que nos contéis qué os ha parecido Starfield. Si todavía no lo habéis jugado no pasa nada, podéis comentarnos si tenéis previsto comprarlo o cualquier otra cosa relacionada con este tema, como por ejemplo si os preocupa que no funcione bien en vuestro PC.

Si este es el caso también podéis dejar dudas en los comentarios y os ayudaré a resolverlas, ya que he tenido la ocasión de probarlo en diferentes configuraciones y os puedo guiar. Nos leemos en los comentarios.