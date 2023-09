We Were Here Expeditions: The FriendShip gratis por tiempo limitado

Total Mayhem Games ha confirmado el lanzamiento de We Were Here Expeditions: The FriendShip, una nueva entrega de la conocida franquicia de juegos de puzles cooperativos que ha tenido un enorme éxito en todo el mundo, no en vano su base de jugadores asciende a más de 10 millones en todo el mundo.

La entrega We Were Here Expeditions: The FriendShip intenta innovar en un género muy manido, tarea nada sencilla que, sin embargo, la desarrolladora ha sabido afrontar con grana cierto. En este juego nos enfrentaremos a una serie de puzles que están específicamente diseñados para poner a prueba nuestra capacidad de trabajo en equipo, de comunicarnos y de confiar en nuestro equipo.

Interesante, sin duda, aunque en esta ocasión la gente de Total Mayhem Games ha apostado por un enfoque más casual para dar prioridad a la diversión y al trabajo en equipo. Esto es importante, porque implica que si fracasamos no nos encontraremos con una derrota, sino que podremos volver a intentarlo todas las veces que queramos, y en caso de que esto se os dé especialmente bien siempre podréis apuntar alto e intentar conseguir la mejor puntuación posible.

We Were Here Expeditions: The FriendShip ya está disponible de forma totalmente gratuita para PC, PS4 y PS5, una promoción que solo durará hasta el 13 de octubre. Todavía tenéis tiempo de sobra para haceros con él sin tener que gastar un céntimo, pero no os durmáis en los laureles, que el tiempo vuela y puede que al final os acabéis perdiendo esta promoción si os despistáis. Los jugadores de Xbox One y Xbox Series X-S podrán disfrutar de una prueba gratuita de 10 horas.

A partir del 14 de octubre el precio del juego en todas las plataformas será de 3,99 euros. Si te gusta y quieres probar más cosas de la franquicia estás de suerte, ya que podrás conseguir We Were Here Forever con un 35% de descuento hasta el 28 de septiembre.

Ten presente que, como te he adelantado al principio del artículo, en esta serie es fundamental jugar con un amigo y mantener una buena comunicación, porque los puzles asimétricos ofrecen a los jugadores perspectivas diferentes y sólo pueden resolverse en equipo. Antes de terminar os dejo un resumen con las especificaciones que debéis cumplir a nivel de hardware para poder jugarlo sin problemas en PC. Podéis conseguir tanto en Steam como en la Epic Games Store.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 Gen4 o Ryzen 3 de primera generación.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580.

10 GB de espacio libre.

DirectX 11, conexión a Internet y micrófono.

Requisitos recomendados