Cinco secretos que nos cuenta Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty es la primera expansión de uno de los juegos más exigentes, avanzados y exitosos que ha lanzado CD Projekt RED hasta el momento. El juego original estuvo rodeado de una cierta polémica, sobre todo porque la versión para PS4 y Xbox One fue muy pobre a nivel técnico, y tuvo un arranque bastante discreto, pero al final se ha convertido en un auténtico superventas.

Tengo que deciros que, desde el momento en el que CD Projekt RED anunció que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty iba a ser exclusivo de PS5, Xbox Series X-S y PC, mis expectativas se dispararon, y por una razón muy sencilla, esto quería decir que el estudio polaco por fin se iba a liberar del lastre que suponen PS4 y Xbox One, y que iba a poder desarrollar dicha expansión partiendo de una base técnica más avanzada.

Obviamente esto también planteaba una cuestión importante, que al cambiar esa base técnica del juego original por otra más avanzada los requisitos mínimos y recomendados podrían subir de manera considerable, cosa que al final se ha cumplido como vimos ayer en este artículo, donde repasamos todos los niveles de requisitos que listó CD Projekt RED. Esos requisitos se aplicarán tanto a la expansión como al juego original.

Todos estos cambios que ha introducido el estudio polaco, y la información que tenemos de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, también nos ha permitido leer entre líneas cinco secretos importantes que vamos a compartir con vosotros en este artículo, y que creemos que os resultarán bastante interesantes. Os recuerdo que el lanzamiento de esta expansión se producirá el 26 de septiembre.

1.-Cyberpunk 2077 Phantom Liberty será lo que debió ser Cyberpunk 2077 desde el principio

Es algo que ya os he comentado en ocasiones anteriores, y que estoy seguro que nuestros lectores habituales recordarán a la perfección. CD Projekt RED ya tuvo problemas con el hardware de Xbox One y PS4 durante el desarrollo de The Witcher III, un juego que lucía mejor en sus primeros tráilers de 2013 que en los posteriores de 2014 y prelanzamiento. El propio estudio polaco reconoció que tuvieron que ajustarlo para que funcionase bien en dichas consolas, y por eso se produjo el downgrade gráfico.

Con Cyberpunk 2077 ocurrió algo muy similar. Cuando CD Projekt RED se embarcó en este ambicioso proyecto lo concibió como un título para dicha generación de consolas, y también para PC, pero la llegada de PS5 y Xbox Series X-S, unida a los avances que se iban produciendo en el mundo del PC, hicieron que el título llegase a un nivel técnico que era muy difícil trasladar a las consolas de la vieja generación.

Lo ideal habría sido dar de lado a PS4 y Xbox One y lanzar Cyberpunk 2077 como exclusivo de PC y de la, por entonces, nueva generación. El estudio polaco optó por lanzar también el juego en la vieja generación de consolas, y todos sabemos lo que pasó, dicho título era demasiado exigente para el modesto hardware de ambas, y el resultado nunca llegó a ser bueno. Ya sabéis que no podemos pedirle peras al olmo.

Con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nos encontramos ante una expansión que ha sido desarrollada, desde cero, partiendo de la generación actual de consolas. Ahora la base mínima de hardware es mucho más avanzada que la que teníamos en PS4 y Xbox One, y gracias a esto nos encontraremos con una expansión que rayará a un excelente nivel en todo lo que respecta al plano técnico, y que nos mostrará lo que debería haber sido Cyberpunk 2077 si no se hubiera mantenido ese enfoque intergeneracional.

2.-Reivindicará su posición como el «nuevo Crysis»

No es un secreto, Cyberpunk 2077 es a día de hoy uno de los juegos más exigentes que existen, y si tenemos en cuenta la versión para PC con soporte de path tracing creo que es sin duda el más exigente. La llegada de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, y ese aumento de requisitos que hemos visto, no hará más que reforzar su posición como el juego más exigente del momento, y lo mantendrá como «el nuevo Crysis».

Esa referencia es un guiño a uno de los mejores juegos, técnicamente hablando, y también uno de los más avanzados que llegaron al mundo del PC justo cuando empezó el salto a los shaders unificados, el primer Crysis. Dicho juego fue tan exigente que no hubo una versión para Xbox 360 y PS3 hasta la fase final de su ciclo de vida, y dicha versión no llegaba ni por asomo al nivel del juego en PC.

Crysis se convirtió en un referente a nivel técnico, y en uno de los imprescindibles en cualquier banco de pruebas. Con Cyberpunk 2077 ha ocurrido exactamente lo mismo, y este aumento de requisitos no hará más que reforzar su posición como uno de los omnipresentes en cualquier prueba de rendimiento de tarjetas gráficas de última generación.

Obvia decir que ese aumento de requisitos también hará que sea un poco más «inalcanzable» para aquellos usuarios que tienen equipos relativamente antiguos, algo que curiosamente también es un guiño al Crysis original. Me acuerdo perfectamente de que dicho título era incapaz de moverse con fluidez con un nivel de calidad aceptable en tarjetas gráficas que no utilizaran una arquitectura de shaders unificados. Incluso modelos como la GeForce 7900 GTX, lanzada en 2006, tenían problemas con Crysis, lanzado en 2007.

3.-Seguirá marcando el techo técnico de los juegos en PC y consolas

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty luce un acabado gráfico soberbio en el último tráiler que ha compartido CD Projekt RED. Tanto el modelado de los personajes como la complejidad de la geometría, el nivel de detalle de los escenarios, la amplitud de los mismos y los efectos rayan a un nivel impresionante.

Esto por sí solo ya sería suficiente para colocarlo en la cima de los juegos para PC y consola desde el plano técnico, pero debemos añadir que, además, este título soporta path tracing, que está preparado para trabajar con las principales tecnologías de reescalado y reconstrucción de la imagen, y que también es compatible con la generación de fotogramas de NVIDIA (DLSS 3).

Para marcar el techo técnico en el mundo de los videojuegos no basta con tener mundos bonitos y una rasterización artística bien enfocada, es necesario utilizar tecnologías de última generación que realmente permitan mejorar el realismo, y contrarrestar el impacto que estas tienen en el rendimiento general del equipo utilizando otras tecnologías que optimicen y mejoren el resultado general.

Ese es el caso de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, un título que contará con la tecnología más avanzada que existe actualmente para generar iluminación, sombras, reflejos y caústica totalmente realistas, y también con los recursos para hacer que el juego sea más asequible y escalable en diferentes configuraciones de hardware.

4.-Cyberpunk 2077 Phantom Liberty es un claro adiós a los discos duros

Y podemos verlo en la lista de requisitos mínimos, donde se indica la necesidad de contar con un SSD SATA, mientras que en los requisitos recomendados se hace referencia a un SSD NVMe. Las unidades SATA tienen una velocidad media de lectura secuencial de unos 550 MB/s, mientras que las unidades NVMe alcanzan los 3.500 MB/s si son de tipo PCIe Gen3, y pueden llegar a los 7.000 MB/s en el caso de que sean PCIe Gen4.

Decir adiós a los discos duros permite optimizar y mejorar el juego aprovechando, desde su base, el mayor rendimiento que ofrecen las unidades SSD. Con este tipo de unidades no solo podemos reducir los tiempos de carga, sino que además es posible mejorar el streaming de assets desde la unidad de almacenamiento, algo que es fundamental en juegos con una elevada carga gráfica, y también en títulos de tipo mundo abierto.

Con un SSD de alto rendimiento la carga de elementos gráficos en pantalla mejora notablemente, y esto contribuye a reducir o incluso a eliminar por completo problemas clásicos como la carga tardía de texturas y el popping a nivel de geometría, es decir, la aparición súbita de elementos poligonales que no se encontraban en pantalla en el momento adecuado porque no se habían cargado.

Hace unos años ya toqué este tema en una guía que todavía sigue teniendo valor, y que os invito a repasar siguiendo este enlace. Al final, los discos duros se han convertido en un «lastre» para el sector de los videojuegos por su alta latencia en lo que a tiempos de acceso se refiere, y por su baja velocidad de lectura secuencial. La transición a los SSD es inevitable, y Cyberpunk 2077 Phantom Liberty es un paso claro en esa dirección.

5.-Estamos ante una franquicia consagrada que seguirá creciendo

Cuando llegó Cyberpunk 2077 me acuerdo perfectamente de que muchos dijeron que era un «dead on arrival», un término que se ha puesto muy de moda en los últimos meses y que se utiliza de una manera más que cuestionable. Es cierto que dicho juego tenía carencias, pero la versión para PC rayaba a un nivel muy bueno, más allá de los bugs que tenía, y la implementación que hizo del trazado de rayos fue un avance enorme.

Más allá de lo que suponía a nivel técnico, el juego tenía mucho carisma por el universo que había creado, por su acertada ambientación y por todo el hilo argumental y el «lore» sobre el que se había construido la ciudad de Night City. Sí, desde el principio quedó claro que Cyberpunk 2077 era «carne de franquicia», que tenía mucho potencial, y en los meses posteriores a su lanzamiento esta realidad no hizo más que confirmarse.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty es el primer paso hacia la consagración de esta franquicia, y dentro de unos años veremos el lanzamiento de una segunda parte que, probablemente, volverá a sentar precedente a nivel técnico. Todavía no tenemos información al respecto, pero es probable que CD Projekt RED aproveche para lanzar algún tipo de spin-off de la franquicia antes de la segunda parte.

La verdad es que me alegra mucho que al final todo haya tenido un final feliz. CD Projekt RED ha sido una de las pocas compañías que se ha atrevido a arriesgar con Cyberpunk 2077, un título que estuvo diseñado, desde el principio, para demostrar la superioridad del PC, y que dejó claro que ya en 2020 las consolas de nueva generación no estaban a la altura de lo que podíamos conseguir con una GeForce RTX 20 y el DLSS 2.