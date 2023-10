GeForce Now recibe 23 nuevos juegos esta semana

Nueva jueves y, aunque en nuestro caso sea festivo nacional, también es un GeForce Now Thursday, es decir, el día de la semana en el que NVIDIA suma nuevos títulos al catálogo de compatibles con su plataforma de juego en la nube, un servicio que ha sabido encontrar su espacio en un mercado en el que otros no lo han logrado, algo que sin duda se debe a la más que decidida apuesta que han hecho por el mismo, junto con un modelo en el que los juegos le pertenecen al usuario, y por lo tanto no es privativo, de modo que éste podrá instalarlos también en su PC para jugarlos en local si lo desea.

Lo que hace que GeForce Now sea un servicio tan interesante para los usuarios, aunque podríamos hacer una lista de razones, es principalmente su ubicuidad. Es decir, vamos a suponer que compramos en una tienda digital un juego compatible con el servicio. Es un juego de PC, probablemente solo compatible con Windows, por lo que tan solo podremos jugarlo en un ordenador con dicho sistema operativo, ¿no? Pues en realidad no, si decidimos jugarlo en GeForce Now, podremos hacerlo en ordenadores, smarphones, tablets, dispositivos Android TV, televisores… la lista es de lo más extensa, y dado que los juegos se ejecutan en la nube, tan solo necesitaremos una conexión rápida a Internet para que la experiencia sea plenamente satisfactoria.

¿Y cómo funciona exactamente GeForce Now? Pues es, en realidad, tremendamente sencillo. Tan solo debes crear una cuenta (más adelante te explico los tres tipos de las mismas) en el servicio, conectarlo a tus cuentas de las tiendas digitales y, desde ese mismo momento, ya podrás empezar a jugar a los juegos que hayas comprado en las mismas y que estén en la lista de compatibles con el servicio de NVIDIA. Puedes consultar la lista completa en este enlace.

Niveles de suscripción de GeForce Now

Como verás a continuación, NVIDIA ofrece tres niveles de suscripción a GFN y, aunque desde aquí lo hemos contado en más de una ocasión, todavía hay muchas personas que no saben que pueden emplearlo sin tener que pagar ni un solo céntimo. Sí, lees bien, puedes utilizar GeForce Now de manera totalmente gratuita, y no debes hacer ningún truco ni nada por el estilo.

Cuenta gratuita : como su propio nombre indica, tan solo tendrás que registrarte como usuario y, desde ese momento, ya podrás empezar a emplear esta modalidad del servicio, algo que podrás seguir haciendo de manera indefinida. Cuenta con ciertas limitaciones, como la duración de las sesiones de juego, los ajustes gráficos y que, en ocasiones, tendrás que esperar unos minutos desde que accedes al servicio hasta que puedes empezar a jugar. No obstante, tanto si no dispones de los recursos para tener una cuenta de pago, como si lo que quieres es hacer una primera prueba del servicio antes de contratar un nivel superior (que es exactamente lo que yo hice en su momento), esta es la mejor opción.

: con este nivel ya podrás acceder a ajustes gráficos avanzados, a sesiones de juego más largas (de hasta seis horas) y, como su propio nombre indica, tendrás acceso prácticamente inmediato a los juegos, evitando de este modo las esperas de las cuentas gratuitas. Ofrece una excelente relación calidad-precio, y la experiencia de juego es de lo más satisfactoria (y lo digo como suscriptor de este nivel desde hace años). Su cuota mensual es de 9,99 euros al mes, pero también puedes hacer un pago semestral de 49,99 euros (de este modo pagarás 8,33 euros por mes). Cuenta Ultimate: ¿imaginas equipar cualquier dispositivo (PC, smartphone, tablet, TV, etcétera) con una GeForce RTX 4080 en un equipo de gama alta de última generación? Pues eso es lo que te ofrece esta modalidad, diseñada para los jugadores más exigentes. Probamos este nivel a principios de año y nos dejó con la boca abierta, como puedes ver en la review, y personalmente llevo unas semanas probándolo personalmente, y todavía no termino de dar crédito, y me sigue costando pensar que estoy jugando en la nube, decir que es tope de gama es, quizá, quedarse corto. Su precio mensual es de 19,99 euros y también ofrece la posibilidad de pago semestral, de 99,99 euros, con lo que estaremos pagando 16,67 euros por mes. Sí, es cierto que no es un servicio barato, pero si te lo puedes permitir no dejes de probarlo, te garantizo que merece la pena.

GeForce Now ha mantenido los mismos precios desde su lanzamiento oficial, motivo por el que NVIDIA los revisará próximamente. No obstante, si te das de alta en las modalidades Prioritaria y Ultimate antes del 1 de noviembre, podrás seguir disfrutando de las tarifas actuales durante seis meses. Así, si estabas pensando en hacerlo, ¡sin duda este es el mejor momento para ello!

GeForce Now Thursday

Vamos ya con los lanzamientos de la semana. Una semana en la que se vuelven a superar las 20 referencias, al igual que ocurrió hace siete días, cuando se quedó a un solo título de alcanzar la treintena. Basta con dar un rápido vistazo a la lista para comprobar que la colaboración entre Microsoft y NVIDIA va a plena marcha, pero que esto no ha influido ni un ápice en la relación del servicio con el resto de tiendas digitales.

Así, esta semana se suman 23 juegos compatibles, entre los que destaca especialmente la muy esperada nueva iteración de Forza Motorsport, un título que promete ser bastante exigente para disfrutarlo en su máximo esplendor visual, pero que con la posibilidad de jugarlo en la nube con GFN podrá estar al alcance de todos. Estos son todos los lanzamientos en GeForce Now de esta semana: