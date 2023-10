Sony anuncia la transmisión de juegos de PS5 para los miembros de PlayStation Plus Premium

Sony ha anunciado sus planes de lanzar su servicio de transmisión en la nube para PlayStation 5, los cuales empezarán a ser desplegados en lo que resta del presente mes de octubre y estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus Premium.

Hideaki Nishino, vicepresidente de experiencia de la plataforma en Sony, ha comentado que “algunos juegos de PS5 estarán disponibles para transmisión y planeamos tener cientos de títulos de PS5 para respaldar este nuevo beneficio”. La intención es poner el servicio en funcionamiento el 17 de octubre de 2023 en Japón y el 23 del mismo mes en Europa y Norteamérica.

Entre los títulos soportados en el catálogo estarán Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 y Saints Row IV. Además, algunos títulos digitales para PlayStation 5 que han sido adquiridos por los usuarios también podrán ser jugados vía streaming, como Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys y Fortnite, a los cuales se suman pruebas de juegos que abarcan Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt y The Calisto Protocol. Sony ha anunciado que los DLC comprados de títulos de PlayStation 5 podrán ser transmitidos.

Como no todo el mundo usa una pantalla con la misma resolución, los usuarios de PlayStation Plus Premium tendrán a su disposición en este frente las opciones de 720p, 1080p, 1440p y 4K, con soporte para hasta 60 fotogramas por segundo y salida SDR o HDR. A nivel de audio, entre otras opciones, será posible seleccionar 5.1, 7.1 y Tempest 3D Audiotech.

Como características los jugadores podrán realizar pantallazos y vídeos de hasta tres minutos de duración, los cuales se descargarán en la galería en PlayStation 5 y también estarán disponibles a través de la aplicación de PlayStation.

Además de un videojuego en la nube que podría experimentar un crecimiento notable a raíz de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Sony ha anunciado hace poco una nueva PlayStation 5, la cual no ha resultado ser el esperado modelo Slim. La burbuja provocada por la pandemia de COVID-19 ha impedido la consolidación de la novena generación de consolas, la cual, si no consigue ser relanzada, apunta a tener una muerte prematura en comparación con las anteriores.