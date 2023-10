Sound Blaster Katana SE, análisis: sonido con estilo y color

El pasado mes de junio Creative presentó la Sound Blaster Katana SE, una nueva barra de sonido que de gama media que se dirige principalmente a los amantes de los videojuegos, y también a aquellos que deseen disfrutar de sus contenidos multimedia favoritos con un sonido de alta calidad añadiendo, además, un toque de color y de estilo a su configuración sin caer en estridencias innecesarias.

La Sound Blaster Katana SE es, a grandes rasgos, un derivado de la Sound Blaster Katana V2 que tuve la oportunidad de analizar también en su momento, y que como recordarán nuestros lectores habituales consiguió una buena puntuación gracias a su excelente diseño y calidad de construcción, a su alta calidad de sonido, a las numerosas opciones que ofrecía a nivel de conectividad y de soporte, y también al valor diferencial que marca su soporte en PC a nivel de software con la aplicación de Creative.

Con la Sound Blaster Katana SE nos encontramos ante un producto enfocado principalmente al sector gaming que mantiene todos los valores de la Sound Blaster Katana V2, aunque viene sin subwoofer, lo que tiene un lado positivo y uno negativo. El positivo es que podemos integrarla en cualquier espacio y que tenemos menos cableado que gestionar, y el negativo es que obviamente nos quedamos sin ese extra de contundencia que el subwoofer añade a los graves.

Con esto que os acabo de explicar queda todavía más claro que la Sound Blaster Katana SE es un producto eminentemente gaming, aunque también podemos utilizarla sin problema con cualquier televisor, y ya os adelanto que la diferencia que marca frente a los altavoces integrados que traen estos es enorme. No quiero adelantarme ya que todavía tenemos un análisis muy completo por delante, así que vamos paso a paso. Antes de empezar quiero agradecer a Creative el envío de una unidad de la Sound Blaster Katana SE, y que nos haya permitido analizarla sin ningún tipo de prisa.

Sound Blaster Katana SE: análisis externo

Nada más sacar de la caja la Sound Blaster Katana SE ya empiezo a notar algunas diferencia con la Sound Blaster Katana V2. La primera es más larga, más alta y tiene una terminación más lineal en sus extremos, lo que se traduce en un patrón más recto, aunque sin llegar a ser totalmente anguloso, puesto que mantiene un acabado con esquinas ligeramente redondeadas. En general Creative ha hecho un excelente trabajo con el diseño de la Sound Blaster Katana SE.

En el frontal tenemos una pantalla que es prácticamente un calco de la que encontramos en la Sound Blaster Katana V2, y también la clásica rejilla de protección. La pantalla muestra información de los diferentes modos de sonido y de conexión que estamos utilizando, y también alberga un conector jack de 3,5 mm que nos permite utilizar cualquier tipo de auriculares que tengan este tipo de conexión.

La pantalla es simple y tiene un enfoque minimalista que encaja perfectamente con el diseño sobrio y elegante que ha adoptado la Sound Blaster Katana SE, y que genera un contraste perfecto con la iluminación LED RGB personalizable que encontramos en la base de la misma. Gran trabajo también por parte de Creative en este sentido, ya que ha dado forma a una barra de sonido que quedará bien en cualquier lugar, y que nos dará un bonito toque de color con esa iluminación LED RGB sin incurrir en estridencias ni excesos.

En cuanto a la calidad de construcción, las sensaciones que transmite la Sound Blaster Katana SE son muy buenas. Es un producto bien terminado, aunque es cierto que en pequeños detalles, como por ejemplo los botones dedicados de la cara superior, se nota que está un escalón por debajo de la Sound Blaster Katana V2. Está construida en aluminio y plástico, y viene con un abanico de conectores muy amplio, tanto que se coloca por encima de rivales directos mucho más caros.

Siguiendo con el tema de la conectividad, ya os he comentado que en el frontal tenemos un jack de 3,5 mm. En la parte trasera se sitúan el resto de conectores, y nos encontramos con un HDMI ARC, una entrada USB Type-C, entrada para cable óptico, otro jack de 3,5 y una salida SFXI (USB Type-A), además del conector de alimentación. También ofrece conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0, lo que nos abre un amplio abanico de posibilidades si queremos utilizar, por ejemplo, auriculares sin cable. Un conjunto muy completo, sin duda.

La Sound Blaster Katana SE cuenta con un total de cuatro altavoces, dos colocados en el frontal (zona de la rejilla) y otros dos en la parte superior. Esos altavoces se dividen en dos medios de 109 mm de diámetro y dos agudos (tweeters) de 54 mm. Creative dice que la potencia máxima de los altavoces de medio es de hasta 180 vatios de pico, y tienen un rango de frecuencia de 55 a 20.000 Hz.

Especificaciones de la Sound Blaster Katana SE

Barra de sonido de gama media construida en aluminio y plástico.

Sistema de iluminación LED RGB, personalizable a través de la aplicación dedicada.

Conexiones: un USB Type-C, toma HDMI ARC, entrada para cable óptico, dos jack de 3,5 mm (uno frontal y otro en la parte trasera) y puerto SXFI (USB Type-A).

Bluetooth 5.0 para conectividad inalámbrica.

Integra dos altavoces de rango medio de 109 mm y dos «tweeters» especializados en sonidos agudos de 54 mm.

Potencia total de 90 vatios RMS (180 vatios de pico máximo).

55-20.000 Hz de intervalo de frecuencia.

Integra el Sound Blaster Acoustic Engine, es compatible con Super X-Fi y con la aplicación Creative, que ofrece numerosas opciones de personalización. También nos permite disfrutar de los modos SXFI BATTLE Mode y Scout Mode.

Mando de control con botones personalizables.

Micrófonos duales integrados.

DPS multinúcleo para un control preciso y eficaz de cada altavoz.

Tecnología Super X-Fi Headphone Holography, que mejora la calidad de sonido al utilizar cualquier par de auriculares.

Sonido envolvente 5.1 de alta calidad de hasta 24 bits y 96 kHz.

Compatible con Dolby Audio (siempre que conectemos la barra a través de HDMI ARC o de la entrada óptica).

Diferentes modos de sonido integrados, como por ejemplo «juegos, películas y música».

Medidas de la barra de sonido: 650 x 109 x 78 mm.

Incluye un cable óptico, un cable USB Type-C a USB Type-A y soportes de montaje para la pared.

Compatible con macOS 10.15 o superior, Windows 10 de 32 bits o 64 bits, Windows 11, iOS 11 o superior y Android 7.0 o superior. Es compatible también con PS4, PS5, Xbox One, Xbox One S-X, Xbox Series S-X, Nintendo Switch, PC y Mac.

Precio: 329,99 euros.

Sound Blaster Katana SE: experiencia de uso

Para probar la Sound Blaster Katana SE he utilizado diferentes escenarios, ya que creo que aunque se trata de un producto enfocado a gaming al final tiene mucho valor como solución multimedia para acompañar a televisores e incluso a ordenadores portátiles. Mis pruebas se han centrado en varios dispositivos diferentes: una televisión Samsung TV 49MU665, un portátil GIGABYTE G5 KF5, dos smartphones diferentes, un venerable Realme 5 Pro y un iPhone 14 Pro, y unos auriculares baratos con jack de 3,5 mm.

La conexión a la televisión la hice a través de HDMI ARC y posteriormente a través de la entrada óptica, que son las dos opciones clave que tenemos en este sentido. Ambas opciones son perfectamente viables, pero por comodidad y simpleza os recomiendo optar por HDMI ARC, ya que la vinculación es más completa y nos permite utilizar el mando del televisor para controlar también cosas como el nivel de volumen de la barra. Este tipo de conexión también hará que al apagar el televisor se apague la barra de sonido.

Tanto al conectar a través de cable óptico como al hacerlo a través del HDMI ARC la diferencia que notamos en calidad de sonido impresionante. El cambio es enorme, y se aprecia en muchos aspectos, aunque destacan especialmente la perfecta nitidez y separación de sonidos e instrumentos, la mayor contundencia de los graves y la precisión con la que podemos identificar cada uno de los sonidos que se producen en cada momento. Esto es especialmente importante en ciertos estilos musicales, como el rock y el metal más duro, por ejemplo, que suelen aglutinar sonidos muy fuertes.

Esa mayor calidad de sonido que conseguimos con la Sound Blaster Katana SE nos permite disfrutar de una mayor inmersión en nuestras películas y contenidos multimedia favoritos, y hace que nuestra música suba de nivel. Temas como “I Want it All” de Queen, “Hold the Line” de Toto, “Duality” de Slipknot o “Cry for the Moon” de Epica suenan de maravilla con esta barra de sonido, y la experiencia es totalmente distinta si la comparamos con la que ofrecen los modestos altavoces de la Samsung 49mu665.

Debo decir que la diferencia que marca tener un subwoofer dedicado se deja notar en más de una ocasión, pero no llega a ser un problema porque Creative ha sabido compensarlo con la Sound Blaster Katana SE de una manera tan simple como efectiva. Los auriculares medios y los agudos que monta esta barra de sonido son de 109 y 54 mm respectivamente, mientras que los de la Sound Blaster Katana V2 son de 63 mm y 19 mm. Ese mayor tamaño es clave, ya que, dicho de una forma simplista, un altavoz con un mayor diámetro ofrecerá mejores graves.

Sí, es obvio que a pesar de esto no llegamos al nivel que tendríamos con un subwoofer independiente, pero la Sound Blaster Katana SE ofrece un resultado sorprendentemente bueno en este sentido, y la verdad es que teniendo en cuenta las ventajas que ofrece a nivel de espacio y de gestión de cableado puedo decir, sin miedo a equivocarme, que eliminar el subwoofer de la ecuación ha sido una decisión acertada para diferenciar este producto sin obligar al usuario a hacer un gran sacrificio en calidad de sonido.

Su funcionamiento con ambos smartphones fue perfecto, y la mejora de calidad de sonido que marcó al conectar los auriculares económicos mediante el cable jack de 3,5 mm fue enorme, tanto que parecía que estaba utilizando otros auriculares totalmente diferentes, de mayor calidad y mucho más caros, cosa que ha sido posible gracias al amplificador que integra esta barra de sonido. Gran trabajo también por parte de Creative en este sentido.

Podemos utilizar también diferentes modos de sonido que realzan distintos sonidos en función del contenido que estemos reproduciendo, pero donde realmente brilla la Sound Blaster Katana SE en materia de personalización es en PC. Para ello debemos descargar la aplicación Creative, que es totalmente gratuita, y con ella accederemos a un amplio abanico de opciones que nos permitirá liberar el potencial real de esta barra de sonido. También es imprescindible hacernos con la aplicación SXFI.

Con esa aplicación podremos activar el sonido 5.1 virtual, personalizar la calidad del sonido y de los micrófonos integrados, elegir entre ecualizadores predefinidos y crear perfiles personalizados, personalizar el Sound Blaster Acoustic Engine y CrystalVoice, definir y personalizar botones, alternar entre diferentes modos de sonido, personalizar la iluminación LED RGB, activar el Scout Mode, buscar actualizaciones de firmware, controlar el modo de ahorro de energía y muchas cosas más.

Para mis pruebas con juegos he utilizado tres títulos que son ideales cuando trabajamos con productos de sonido, Resident Evil 4 Remake, DOOM Eternal y Cyberpunk 2077. Los resultados cumplieron totalmente con mis expectativas, tanto por la calidad del sonido como por la contundencia del mismo.

En este sentido tengo que destacar que el más exigente de estos tres juegos es DOOM Eternal, debido a los graves marcados que tiene su banda sonora y a lo extrema que llega a ser esta a nivel de contundencia y de concurrencia de instrumentos. A pesar de todo, la Sound Blaster Katana SE fue capaz de ofrecer una separación perfecta de cada sonido e instrumento, los graves mantuvieron el tipo a pesar de la ausencia del subwoofer dedicado y la experiencia fue sobresaliente en todo momento.

Con Resident Evil 4 Remake podía percibir al detalle cada ruido y la posición de cada sonido, y con Cyberpunk 2077 la generación de los sonidos era fantástica y todo tenía un posicionamiento y una nitidez perfecta. Obvia decir que contar con una barra de sonido capaz de ofrecer este nivel de calidad supone una mejora enorme de la experiencia en juegos, no solo a nivel de inmersión sino también en nuestra capacidad para reaccionar y responder ante amenazas inminentes.

En ese sentido los modos Scout Mode y el SXFI Battle Mode también representan un importante valor añadido en la Sound Blaster Katana SE, ya que pueden ayudarnos a mejorar nuestras capacidades en juegos competitivos. Tened en cuenta que no son tecnologías milagrosas, y que si no tenéis un nivel mínimo de habilidad estas no harán ningún milagro, pero sí que pueden ayudaros a mejorar y a crecer como jugadores.

El primero mejora la detección de sonidos de menor intensidad, como los pasos, ruidos de objetos y también el sonido que se produce al recargar el arma, mientras que el segundo mejora el sonido para que podamos identificar más fácilmente de dónde vienen los disparos e incluso para reconocer la lejanía de los mismos. Para disfrutar de ambas tecnologías lo ideal es conectar unos auriculares.

Notas finales: para los que lo quieren todo en un espacio reducido

Creo que es la mejor manera de definir el valor que ofrece la Sound Blaster Katana SE. Es una barra de sonido que, a pesar de ser un poco más grande que la Sound Blaster Katana V2, ocupa menos espacio porque viene sin subwoofer dedicado. Como ya he dicho, esto podría parecer una desventaja importante, pero en realidad es un matiz diferenciador que convierte a la Sound Blaster Katana SE en un producto muy interesante.

La Sound Blaster Katana SE encaja sin problema en cualquier espacio y queda bien en cualquier sitio. Su calidad de construcción raya a un buen nivel, tiene una estética sobresaliente que no dejará a nadie indiferente, y la iluminación LED RGB genera un contraste muy atractivo y le da un toque de distinción. Por otro lado, al no tener un subwoofer dedicado no tenemos que buscar un espacio extra para este, y tampoco tendremos que preocuparnos por ocupar un enchufe más ni por el cableado adicional.

En cuanto a sus prestaciones, la Sound Blaster Katana SE es un producto que está totalmente a la altura de lo que cabe esperar de una solución de Creative. La calidad de sonido que ofrece es sobresaliente y está entre lo mejor que podemos encontrar dentro de su rango de precios, aunque es cierto que da lo mejor de sí cuando se conecta a un PC, porque es ahí cuando tendremos acceso a todas sus funciones, capacidades y tecnología. También es muy versátil a nivel de conectividad, fácil de utilizar, lo que la convierte en un producto redondo y totalmente recomendable.