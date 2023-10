Galaxy S24: cinco «secretos» con los que Samsung quiere vencer al iPhone 15

Samsung sigue trabajando en la familia Galaxy S24, una nueva generación de smartphones de gama alta que sucederán a los actuales Galaxy S23, y que estará formada por tres modelos distintos, el Galaxy S24 estándar, la versión Plus y la Ultra. En líneas generales la estrategia de Samsung no va a cambiar en este sentido, pero gracias a los últimos rumores y filtraciones que se han ido produciendo los últimos meses tengo información nueva fiable e interesante que compartir con vosotros.

He analizado y filtrado a fondo toda esa información que ha aparecido hasta ahora, incluyendo los rumores más recientes, y he podido extraer de todo ello cinco «secretos» muy interesantes sobre los Galaxy S24 que voy a compartir con vosotros al detalle en este artículo. Es importante que tengáis en cuenta que, aunque todo lo que os voy a contar a continuación tiene bastante credibilidad, no está confirmado, así que cabe la posibilidad de que se produzcan cambios de menor o mayor entidad.

No obstante, podéis estar seguros de que Samsung va a aprovechar el lanzamiento de los Galaxy S24 para introducir cambios de mayor calado que los que vimos en los Galaxy S23 frente a los Galaxy S22. Con esto quiero decir que, en líneas generales, la próxima generación de smartphones de gama alta del gigante surcoreano va a suponer una renovación más marcada y más interesante que la actual, y que el salto generacional será más evidente incluso para el usuario menos avanzado.

1.-Galaxy S24 y titanio, una relación necesaria

Samsung ha utilizado aluminio y cristal en los Galaxy S23, una combinación de materiales que les confiere un acabado premium, pero Apple ha subido el listón con los iPhone 15 Pro y Pro Max al integrar un chasis de titanio. El titanio es un material más caro que posiciona en un nivel superior al aluminio, ya que tiene mayor resistencia que el acero y es más ligero que este.

Se venía rumoreando que la compañía surcoreana iba a utilizar titanio en el chasis del Galaxy S24 Ultra para no quedar por detrás de Apple en calidad de construcción, pero ahora todo parece indicar que dicho material se extenderá a toda la familia Galaxy S24, incluyendo tanto el modelo base como la versión Plus. Si esto se confirma Samsung jugaría con una importante ventaja frente a Apple, puesto que toda su nueva generación de smartphones estaría construida en titanio y cristal.

La verdad es que me parece un enfoque excelente y creo que Samsung acertaría de pleno si decide utilizar titanio en todos los Galaxy S24. No obstante, hay que tener en cuenta que este material incrementará el coste de fabricación de todos los modelos, y que esto al final podría traducirse en una subida del precio de venta. También cabe la posibilidad de que la surcoreana decida absorber ese aumento de costes en vez de repercutirlo al consumidor.

2.-Nuevo diseño para adaptarse mejor a la realidad del mercado

Otro de los grandes cambios que veremos a nivel externo será el nuevo diseño que traerán los Galaxy S24. Para entenderlo es necesario recordar qué diseño utilizó Samsung en los Galaxy S23, ya que esto nos dará ese punto de partida que necesitamos para establecer una comparativa.

Los modelos actuales del gigante surcoreano se caracterizan por dos enfoques distintos. Los Galaxy S23 y Galaxy S23+ tienen un marco ligeramente curvado con esquinas redondeadas y un frontal y una parte trasera totalmente planas. La integración de las cámaras es casi total en la parte trasera, y esto hace que las lentes apenas sobresalgan del chasis.

En el caso del Galaxy S23 Ultra tenemos un diseño más anguloso, con esquinas totalmente puntiagudas y un frontal ligeramente curvado. La integración de las cámaras en la parte trasera sigue la misma tónica que hemos visto en los Galaxy S23 y S23+.

Pues bien, según varios rumores Samsung estrenará un nuevo marco totalmente plano en la familia Galaxy S24, un diseño que ya viene utilizando Apple desde el lanzamiento del iPhone 12. Hemos podido ver varios renders que muestran cómo quedaría ese nuevo marco a esta nueva familia de smartphones del gigante surcoreano, y la verdad es que tiene muy buena pinta.

A esto debemos añadir, además, el salto a una pantalla totalmente plana en el Galaxy S24 Ultra, un cambio muy importante porque representaría el final de la apuesta de Samsung por este tipo de pantallas que, en su momento, generaron mucho interés e incluso dieron pie al lanzamiento de smartphones exclusivos, como el Galaxy S6 Edge, por ejemplo. Con todo, no está claro si este modelo adoptará también un marco totalmente plano.

3.-Pantalla LTPO M13 para todos y un brillo de 2.500 nits

Es un «secreto» importante que se ha filtrado hace muy poco. Samsung ha diferenciado los Galaxy S23 tanto por tamaño como por especificaciones, y ha dejado al modelo estándar en una clara posición de inferioridad frente las versiones Plus y Ultra. La pantalla no es una excepción, ya que el Galaxy S23 también está por debajo de ambos.

Con los Galaxy S24 esto va a cambiar, porque Samsung va a utilizar el mismo panel LTPO M13 en los tres modelos de dicha generación, y todos ellos contarán con el mismo nivel de brillo máximo, 2.500 nits. Esto también daría ventaja a Samsung frente a Apple, porque la compañía de la manzana utiliza paneles inferiores en los iPhone 15 y iPhone 15 Plus si los comparamos con los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Eso sí, no habrá cambios en el tamaño de las pantallas de la serie Galaxy S24, ni tampoco en la resolución ni en la posición de la cámara frontal. Esto quiere decir que el modelo estándar tendrá un tamaño de 6,1 pulgadas y resolución FHD+, el modelo Plus tendrá un tamaño de 6,6 pulgadas y resolución FHD+ y el modelo Ultra tendrá un tamaño de 6,8 pulgadas y resolución QHD+.

Se espera una ligera reducción de bordes en la pantalla de todos los Galaxy S24, y la misma colocación de la cámara frontal integrada en una pequeña isleta circular flotante situada en posición central. Todavía falta para que veamos dicha cámara integrada debajo de la pantalla porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, este cambio encarece el coste de producción y afecta a la calidad que puede ofrecer dicha cámara.

4.-Los Galaxy S24 utilizarán el SoC Exynos 2400, pero de forma limitada

Sí, ya sé que llevamos mucho tiempo hablando del SoC Exynos 2400, pero hasta hace nada no estábamos realmente seguros de que Samsung fuera a utilizar este chip en su nueva generación de smartphones, y tampoco conocíamos sus planes exactos en caso de que fuese así.

Tras la presentación oficial del SoC Exynos 2400 queda claro que Samsung va a utilizar ese chip en los Galaxy S24, pero podría hacerlo de dos maneras diferentes, que es lo que le confiere a esta información ese toque de «secreto». La primera opción que tendría la surcoreana es la clásica que todos conocemos, integrar el nuevo SoC Exynos 2400 en todos los Galaxy S24 que se comercialicen en Europa y listo.

También hay una segunda posibilidad, que pasaría por ofrecer el SoC Exynos 2400 solo en los modelos estándar y Plus en Europa, y comercializar el Galaxy S24 Ultra en una única versión global equipada con el SoC Snapdragon 8 Gen3, un chip que, por lo que he podido ver en las filtraciones más recientes, parece que será más potente que el Exynos 2400, tanto a nivel de CPU como de GPU.

Esto último tiene sentido, porque al ser un chip más potente su utilización como solución exclusiva del Galaxy S24 Ultra en Europa le daría un toque único, y lo convertiría en una opción más atractiva en el viejo continente. Con todo, si queréis mi opinión personal me inclino más a pensar que Samsung se limitará a vender toda la serie Galaxy S24 con un Exynos 2400 en Europa.

5.-Samsung quiere golpear cuanto antes con los Galaxy S24

Los iPhone 15 han generado mucho interés, eso no admite discusión. Samsung es consciente de ello, y según varias fuentes de confianza la compañía surcoreana ha decidido responder con un adelanto de la presentación y el lanzamiento de los Galaxy S24. Los Galaxy S23 fueron presentados el 1 de febrero, pero no estuvieron disponibles hasta el 17 de febrero de este año.

Pues bien, la presentación de los Galaxy S24 tendrá lugar, en teoría, entre la primera y la segunda semana del mes de enero, y todos los modelos estarán disponibles a partir del 18 de ese mismo mes. Si esto se confirma, Samsung habría adelantado el lanzamiento de esta nueva generación un mes frente a la generación actual, algo que podría darle una mayor ventaja de cara a competir con los iPhone 15.

Para ampliar este apartado os dejo otro detalle muy interesante, y es que se rumorea que Samsung optará por no subir el precio de los Galaxy S24 para ofrecer un valor más competitivo contra los iPhone 15 de Apple. También he visto algún rumor que habla de nuevas promociones para impulsar la etapa de precompras de esta nueva generación de smartphones. Si esto se confirma, los precios de estos nuevos terminales quedarán así:

Galaxy S24 de 128 GB: 959 euros.

Galaxy S24+ de 256 GB: 1.219 euros.

Galaxy S24 de 12 GB de RAM y 256 GB: 1.419 euros.

Notas finales: posibles especificaciones de los Galaxy S24

Galaxy S24

SoC Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen3, según país.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

8 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Versiones con 256 GB y 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: angular de 50 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.000 mAh con recarga rápida.

Android 14 como sistema operativo con la capa OneUI 6.0.

Galaxy S24+

SoC Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen3, según país.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

8 GB de memoria RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Versión con 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: angular de 50 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.800 mAh con recarga rápida.

Android 14 como sistema operativo con la capa OneUI 6.0.

Galaxy S24 Ultra