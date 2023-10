Esto es lo que debería tener Nintendo Switch 2 para ser perfecta

La rumorología sigue haciendo de las suyas y vuelve a centrarse en Nintendo Switch 2, una consola muy esperada que podría convertirse en una de las mejores portátiles de la gran N y que, en principio, debería mantener el enfoque híbrido de la original, lo que significa que será posible utilizarla como si fuera una consola de sobremesa gracias al modo dock.

Uno de los últimos rumores asegura que Nintendo Switch 2 soportará DLSS 3.5, lo que puede inducir a engaño ya que estamos hablando solo de la reconstrucción de rayos y de Super Resolution, lo que significa que la generación de fotogramas se quedaría fuera de la ecuación. Esto es perfectamente creíble, pero lo realmente interesante en esta consola sería dar soporte a la generación de fotogramas de NVIDIA.

Tantos rumores me han hecho pararme a pensar por un momento qué debería tener realmente Nintendo Switch 2 para ser una consola perfecta, y la verdad es que lo tengo bastante claro porque en el fondo no es una cuestión complicada. Sé que muchos esperáis con ganas el lanzamiento de esta consola, y no os voy a mentir, a mí también me interesante y puede que si cumple con mis expectativas la acabe comprando.

Por eso, he decidido compartir con vosotros este artículo donde vamos a repasar las conclusiones a las que he llegado. En ellas encontraréis todo lo que creo que debe tener Nintendo Switch 2 para ser perfecta, y para posicionar como una rival muy dura capaz de hacer frente a las consolas de Sony y Microsoft. Tened en cuenta que este sería mi ideal, y que por tanto puede que algunas cosas no se cumplan.

Especificaciones para una Nintendo Switch 2 perfecta

1.- Núcleo gráfico NVIDIA AD107

Esto supondría montar un núcleo gráfico basado en la arquitectura Ada Lovelace, de hecho este modelo es el que utiliza NVIDIA en la GeForce RTX 4050 Mobile. Con esta arquitectura Nintendo Switch 2 ofrecería un mayor rendimiento gráfico, y además tendría acceso a todas las optimizaciones que incluye Ada Lovelace, SER, núcleos RT de tercera generación, núcleos tensor de cuarta generación y soporte completo de DLSS Super Resolution, reconstrucción de rayos y generación de fotogramas.

Con DLSS Super Resolution Nintendo Switch 2 podría reconstruir y reescalar la imagen de 1080p a 4K sin ningún problema, ofreciendo un nivel de calidad excelente. Los que nos leéis a diario ya sabéis lo bien que hace su trabajo esta tecnología, y la diferencia que marca frente a otros reescalados que no se apoyan en la IA.

La reconstrucción de rayos ayudaría a mejorar la calidad del trazado de rayos y podría reducir ligeramente su impacto en el rendimiento, y la generación de fotogramas mejoraría enormemente la fluidez y reduciría el cuello de botella derivado de la CPU al crear fotogramas intermedios totalmente independientes.

2.-Procesador ARM de más de 8 núcleos

Es importante que el procesador tenga más de 8 núcleos porque una parte se reservan al sistema operativo y las aplicaciones. Por ejemplo, en la Nintendo Switch original uno de sus cuatro núcleos activos se reserva a dicha tarea, así que en Nintendo Switch 2 es probable que se necesiten dos núcleos para cumplir esa función.

Saltar de una configuración de cuatro núcleos a una de ocho núcleos permitiría a Nintendo Switch 2 ofrecer un rendimiento muy superior, reduciría el cuello de botella a nivel CPU y nos dejaría una configuración óptima para mover juegos más avanzados. Por otro lado, también daría a la consola una vida más larga.

Debido a las limitaciones que podría tener Nintendo Switch 2 a nivel de TDP está claro que unir una CPU ARM con más de 8 núcleos y una GPU AD107 obligaría a hacer ciertos sacrificios, pero no habría ningún problema porque al final se pueden bajar frecuencias de trabajo y recortar shaders para crear un SoC con un TDP de entre 15 y 30 vatios, que debería ser el nivel recomendado para una consola de este tipo.

3.-Al menos 16 GB de memoria LPDDR5X y un SSD de 256 GB

He visto rumores que hablan de configuraciones de entre 8 y 12 GB de memoria, pero debemos tener en cuenta que estas cifras podría quedarse corta porque también hay una parte que debe reservarse al sistema operativo y a las aplicaciones básicas. También hay que recordar que hablamos de memoria unificada, y que esta se utiliza como VRAM y como RAM.

Lo ideal sería que Nintendo Switch 2 contase con 16 GB de memoria LPDDR5X, algo que sería perfectamente posible y que no marcaría una gran diferencia a nivel de costes, pero sí a nivel de rendimiento y de compatibilidad. También pondría las cosas más fáciles a los desarrolladores, ya que tendría la misma cantidad de memoria que PS5 y Xbox Series X.

Con todo, si al final Nintendo Switch 2 llegase configurada con 12 GB de LPDDR5X estaríamos en un nivel aceptable, ya que Xbox Series S dispone de 10 GB de memoria GDDR6 y constituye la base de los desarrollos de juegos para la generación actual de consolas.

En cuanto al almacenamiento está claro que un SSD PCIe sería imprescindible para reducir tiempos de carga y para mover de forma óptima motores gráficos avanzados, y que este debería tener al menos una capacidad de 256 GB, ya que una capacidad inferior se acabaría quedando corta demasiado rápido.

4.-Pantalla OLED de 8 pulgadas con resolución 1080p

Ese sería el nivel en el que una GPU AD107 se sentiría cómoda, y en el que podríamos encontrar la relación más óptima entre calidad de imagen y rendimiento. Montar una pantalla con mayor resolución no tendría sentido ni por tamaño de pantalla (densidad de píxeles por pulgada) ni por potencia del núcleo gráfico.

Utilizar un panel de tipo OLED tendría un impacto positivo en la calidad de imagen y marcaría una gran diferencia frente a un panel LCD tradicional, y al mismo tiempo también ayudaría a mejorar la autonomía. Este componente sí que tendría un impacto considerable en el precio de venta, pero creo que con los tiempos que corren Nintendo debería pasar directamente del LCD e ir a por un panel OLED.

Por desgracia, la mayoría de los rumores que he visto apuntan al uso de un panel LCD en Nintendo Switch 2, así que puede que la gran N opte por lanzar primero esa versión y por dejar para más adelante una variante con panel OLED, como ya hizo en su momento con el modelo actual.

5.-Otras cosas importantes que también debería tener para triunfar

Funcionalidad como portátil y consola híbrida. Diseño ergonómico y ligero que mejore al modelo original. JoyCons de mayor calidad libres de problemas de drift y con mayor vida útil. Más juegos triple A de terceros que complementen a las grandes franquicias de Nintendo. Retrocompatibilidad total con Nintendo Switch.

Imágen de portada: Yanko Design.