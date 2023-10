Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXC)

Terminamos una semana más, la penúltima de octubre, dando un repaso a los mejores contenidos que hemos publicad a lo largo de los últimos siete días. ¿Qué mejor momento que las últimas horas del domingo para relajarte mientras das un repaso a la actualidad de la semana, al tiempo que descubres (si no los viste en su momento), algunos de nuestros contenidos más destacados?

También aprovechamos, como todas las semanas, para desearte un buen inicio de semana, en la que nosotros seguiremos con nuestros esfuerzos para ofrecerte los mejores contenidos sobre informática, electrónica de consumo, tecnología y ciencia.

Ford Puma ST 170, lejos. Si el Puma se suele situar en la intersección entre SUV y berlina, esta interesantísima variante se desplaza en el eje de coordenadas hacia una dirección distinta y que recupera la esencia de sus primeras versiones, con un espíritu más deportivo. Esto da lugar a algunos cambios muy interesantes que te contamos en esta review.

Sound Blaster Katana SE, análisis: sonido con estilo y color. Sound Blaster es una referencia en la tecnología de sonido para PC y, por lo tanto, hablamos de una marca cuyos dispositivos suelen ser recomendables. Probamos esta barra de sonido, hermana pequeña de la Katana V2, para comprobar si está a la altura de las expectativas.

Intel Core Gen14 presentados: especificaciones, rendimiento oficial y precios. Si hace unas semanas Intel nos mostraba su plataforma Core Ultra, ésta ha sido el turno de Core Gen14, también conocida como Raptor Lake Refresh. Tras meses de rumores y filtraciones, por fin podemos contarte todo lo que debes saber de la nueva plataforma de Intel para equipos de sobremesa.

Cómo salvar la información de tus unidades ópticas antes de que fallen. Existe la generalizada pero errónea creencia de que los soportes ópticos de almacenamiento (CD, DVD, etcétera) duran «para toda la vida». Son muchos los factores que pueden reducirla incluso a tan solo un par de años. Aquí te contamos cómo puedes poner a salvo todo lo que, aún, guardas en estos discos.

Especificaciones de PS5 Pro, tres claves que debes tener claras. Con la actual generación de consolas, Sony ha roto el patrón que había seguido con las generaciones anteriores de PlayStation. De momento, tenemos una PS5 Slim que no es Slim y muchas dudas sobre la versión Pro. Así, recopilamos todo lo que sabemos hasta ahora sobre la esperada versión hipervitaminada de PS5.

Intel Core i9-14900K, análisis: 6,1 GHz gracias al poder de la IA. El tope de gama de Intel Core Gen14, Raptor Lake Refresh, ya está aquí, y hemos podido ponerlo a prueba para comprobar, concienzudamente, si realmente marca una diferencia con respecto a su predecesor inmediato, el Core i9-13900K. ¿Es, como muchos dicen, solo una revisión menor, o llegan con novedades que lo hacen brillar con luz propia?

TensorRT-LLM y RTX VSR 1.5: NVIDIA ha vuelto a hacerlo (bien). NVIDIA es, a día de hoy, una de las tecnológicas clave en el desarrollo de la inteligencia artificial y ahora, TensorRT-LLM, da un paso de gigante para llevar la computación de IA al cliente. Aquí te explicamos en qué consiste esta tecnología y por qué puede marcar una enorme diferencia de cara al futuro cercano.

Intel Core i5-14600K, análisis: el Intel 7 se viste de gala para un último espectáculo. Core Gen14 marca la despedida de Intel de su nodo de 10 nanómetros, de dónde ya salió anteriormente el exitoso (por muchas razones) Intel Core i5-13600K. Ahora ponemos a prueba a su sucesor, para comprobar si ha sabido mantener la esencia de un chip de gama media que dejó huella.

Galaxy S24: cinco «secretos» con los que Samsung quiere vencer al iPhone 15. El segmento de la gama alta vive una competición apasionante. Recientemente vivimos la llegada de los iPhone 15 y, más recientemente, de los Google Pixel. Así, Samsung se prepara para batirse el cobre con sus futuros S24, que cuentan con algunas bazas para intentar llevarse el gato al agua. Te las contamos.

Cómo cambiar el nombre de usuario en Windows. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes cambiar tu nombre de usuario en el sistema operativo? No es una operación complicada… siempre que sepas, claro. Si es tu caso, aquí te explicamos cómo hacerlo tanto para cuentas locales (las que no están asociadas a una ID de Microsoft) como para cuentas sí asociadas a ID.

Esto es lo que debería tener Nintendo Switch 2 para ser perfecta. Nintendo Switch es una historia de éxito de la gran N. Así, cada vez esperamos con más ganas a su sucesora, que apunta a debutar en el mercado en 2024. Nintendo tiene, a su alcance, la posibilidad de volver a dar sopas con onda a sus rivales. ¿Lo logrará? Si se ajusta a lo que planteamos aquí, es más que probable que sí.

GIGABYTE Z790 AORUS Pro X, análisis: innovación, fiabilidad y estilo. Aunque muchas placas base para Raptor Lake son compatibles con Core Gen14, los principales fabricantes también han puesto a la venta nuevos modelos que traen más innovación a los usuarios que quieran dar el salto a esta generación. Ponemos a prueba uno de estos modelos, que apunta muy alto en su relación precio-prestaciones.

Juegos gratis y ofertas: Cryptark, The Evil Within, Eternal Threads… Ni una semana sin, al menos, un juego gratis para sumar a nuestras cada vez más abultadas colecciones. Son tres, esta semana, los títulos que pueden ser tuyos sin gastar ni un céntimo si te das prisa. Y, claro, también repasamos las principales tiendas digitales, en busca y captura de las mejores ofertas.

Novedades VOD 42/23: ‘Cadáveres’, fiambre moderno para relleno. ¿Qué novedades nos traen las principales plataformas de streaming esta semana? Pues una buena colección de contenidos exclusivos aderezada por movimientos de catálogo que, en algunos casos, destacan por encima de las producciones propias.

Windows 12: posibles requisitos, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos. Cada vez hay más señales que apuntan a que 2024 será el año de anuncio y lanzamiento de Windows 12, versión con la que Microsoft intentará echar borrón y cuenta nueva con Windows 11. Esto es todo lo que sabemos, hasta el momento, de la que debería ser «la buena» de Windows.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: