Blizzard es bien conocido por sus campañas de marketing cuando se trata de promocionar sus juegos y el sorteo de un PC Diablo IV «refrigerado con sangre humana real» es todo un reclamo. También tiene su punto altruista, lo que siempre es de agradecer en el mundo en que vivimos.

La semana arrancó la semana pasada la segunda temporada de Diablo IV, ‘la Temporada de la sangre‘, que como su nombre indica tiene a la sangre como gran protagonista por su nueva mecánica vampira. A modo de celebración, la productora ha puesto en marcha una campaña denominada Blood Harvest con la que espera conseguir donaciones de sangre, necesarias cualquier día en todos los hospitales del mundo.

Blizzard tiene el objetivo de que los jugadores donen un total de 666 litros de sangre (otro guiño a Diablo). No parecen muchos para la cantidad de jugadores del juego de acción y rol, aunque la campaña está reservada para usuarios de Estados Unidos. Si estos donan la cantidad suficiente hasta el 20 de noviembre, todos los jugadores nos beneficiaremos porque el estudio desbloqueará elementos del juego de manera general, armas, armaduras y cosméticos para monturas recubiertos de un rojo carmesí que se irán desbloqueando después de alcanzar el 33%, 66% y 100% de las donaciones.

Give blood 🩸 unlock loot ⚔️

Donate blood at your local clinic to help unlock

in-game rewards for all #DiabloIV players.https://t.co/YfNO0kkQKr pic.twitter.com/15f3ducDCl

— Diablo (@Diablo) October 20, 2023