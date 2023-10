Steam adopta el pago en dólares en parte de Latinoamérica

Steam es, a día de hoy, una de las tiendas digitales de juegos con un mayor alcance global. No en vano es la decana del sector y, en sus 20 años de vida (aunque es cierto que, inicialmente, solo era una herramienta para obtener complementos para determinados juegos) ha sabido gestionar su crecimiento con mucha cabeza. Tiene, como todo en esta vida, sus detractores, pero la valoración general que podemos escuchar por parte de la mayoría es positiva.

Un elemento clave, cuando una tienda digital llega a una determinada región, suele ser la adopción de la moneda local, pues esto hace que los usuarios se sientan más cómodos al hacer sus compras. ¿Por qué? Pues porque no resulta necesario hacer operaciones de conversión para saber cuánto estás pagando exactamente, además de evitar las posibles comisiones que podrías tener que pagar por el cambio de divisa, que es algo que la mayoría de los bancos no suele perdonar.

Sin embargo, esto es que facilita las operaciones a los clientes, las complica sustancialmente para las empresas que las ofrecen, especialmente si hablamos de divisas sujetas a un alto nivel de fluctuación (algo que también supone un problema para quienes venden a través de las plataformas que lo ofrecen). Por razones similares, es decir, fluctuaciones de valor y comisiones, Steam ya eliminó el pago mediante criptomonedas hace cerca de seis años, en diciembre de 2017. No estoy comparando, lo aclaro, criptomonedas con divisas nacionales, pero la casuística sí que coincide en algunos puntos.

Así, Valve ha adoptado una medida que, probablemente, no hará gracia alguna en los mercados afectados, ya que Steam empezará a usar precios en dólares estadounidenses en varios países de Centroamérica y Sudamérica, y también en Oriente Medio y el Norte de África. Esta es la lista, dividida por regiones, de los países afectados:

Región LATAM-USD

Centroamérica

Belice

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Sudamérica

Argentina

Bolivia

Ecuador

Guyana

Paraguay

Surinam

Venezuela

Región MENA-USD

Medio Oriente

Baréin

Egipto

Iraq

Jordania

Líbano

Omán

Palestina

Turquía

Yemen

Norte de África

Argelia

Libia

Marruecos

Túnez

Sudán

Este cambio será efectivo dentro de algo menos de un mes, a partir del 20 de noviembre de 2023, momento en el cual el dinero acumulado en los monederos de los usuarios afectados se convertirá a dólares, y las suscripciones activas no serán renovadas automáticamente. En su lugar, los usuarios tendrán que volver a suscribirse, esta vez ya con una tarifa definida en dólares estadounidenses.

Aunque no se menciona nada a este respecto en la comunicación sobre el cambio, hay algo que sí que ha despertado ciertas sospechas, En la misma, como puedes comprobar, se mencionan de manera específica dos mercados, Argentina y Turquía que, posiblemente ya lo sepas, son los dos países con los precios más bajos de Steam, es decir, mercados en los que, con ciertas triquiñuelos, puedes comprar los juegos por mucho menos dinero del que tendrías que pagar en tu tienda local.

Así, que Steam mencione, de manera específica, Argentina y Turquía, ha disparado las sospechas de posibles subidas de precios en dichos mercados, quizá en persecución precisamente de ese uso ilegítimo de las mismas para adquirir los juegos por precios mucho más bajos. No obstante, como indicaba antes, no hay mención alguna a este punto en el texto de Valve, por lo que podemos pensar que, como hasta ahora, seguirán manteniendo precios adaptados a las economías de dichos países.