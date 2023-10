Análisis Eversolo DMP-A6: un streamer para toda tu música

Asumamos una realidad. Por mucho que las ventas de vinilo se hayan disparado en los últimos años o que incluso el moribundo mercado del CD haya comenzando a manifestar signos de vida, el adiós a los soportes físicos para escuchar música es una realidad. El grueso de los “escuchantes” de música hace años que se engancharon a Spotify, Apple Music o Tidal y no está entre sus planes dar marcha atrás.

A estos hay que sumar los que no resisten a perder definitivamente la propiedad sobre su música y prefieren comprar antes que alquilar; audiófilos o simplemente aficionados que no están dispuestos a suscribirse a ningún servicio de streaming, escogen plataformas como BandCamp, Qobuz o HD-Tracks para acceder a música con la máxima calidad, obteniendo archivos de hasta 192kHz y 24bit.

Lo que no cambia sin embargo, es que en la medida de las posibilidades de cada bolsillo, todos aspiran a disfrutar de la música de la mejor manera posible, ya sea invirtiendo en unos auriculares mejores que los regalan la mayoría de los fabricantes de telefonía móvil, ya sea como el caso que nos ocupa, incorporando un streamer a su equipo de sonido.

En sus diferentes configuraciones, un streamer es un dispositivo diseñado para reproducir música en streaming es decir, para transmitir música a través de Internet y reproducirla en un sistema de audio. Por sus características, estos dispositivos están diseñados para ofrecer una alta calidad de sonido y, a menudo, se utilizan en sistemas de alta fidelidad. Para conseguirlo incluyen tanto capacidad para conectarse a una red Wi-Fi como Ethernet para acceder a servicios de streaming de música como Spotify, Amazon Music, Tidal, o transmitir música desde una biblioteca de música personal almacenada en una red local o un NAS. A contiuación, el streamer procesa la señal de música digital y la envía a un amplificador o a los altavoces autoamplificados.

Habitualmente suelen ir acompañados de su propia aplicación para smartphones, de modo que el usuario pueda controlar de una forma más sencilla la música que va a sonar en su equipo y a la vez, ofrecen todo tipo de conexiones de modo que podamos aprovechar el dispositivo para otras funciones como por ejemplo, integrarlo en una configuración de Home Cinema, consola de videojuegos, etc. Casi todo lo anterior lo encontramos en este Eversolo DMP-A6.

Unboxing y Conectividad

Como ya hemos apuntado, el Eversolo DMP-A6 es un reproductor de audio en red todo en uno, capaz por sus múltiples opciones de conectividad, de integrarse en cualquier sistema de audio. Desde que lo extraemos de su caja llama la atención: en primer lugar por la calidad de su construcción, en la que la compañía china ha puesto un especial mimo y que desde luego no desentona al situarlo junto a equipos de marcas más conocidas en el mundo del audio como pueden ser Teac, Bose, o Marantz. En segundo lugar, por su pantalla de 6” HD que ocupa prácticamente el frontal del equipo y que convive junto al dial de volumen que se encarga además de encender y apagar el dispositivo.

Todas las opciones de conectividad las encontramos en la parte trasera de este DMP-6 es decir: entrada óptica/coaxial (PCM 192KHz 24Bit, DSD64 Dop, MQA), entrada de audio USB-C, salida audio óptica/coaxial (PCM 192KHz 24Bit, DSD64 Dop, MQA), salida de audio HDMI (DSD64 Nativo multicanal/PCM192KHz) y conectores de salida XLR. Casi no podemos pedir más. Y decimos casi, porque llama la atención la ausencia de cualquier tipo de conectividad para nuestros auriculares. Es verdad que en muchos equipos de alta fidelidad habitualmente encontramos este puerto en el amplificador, pero igualmente, se nos antoja una ausencia que algunos usuarios echarán de menos.

Aunque de serie el streamer cuenta con una capacidad de almacenamiento de 64 GB, en la parte inferior del dispositivo contamos con una ranura SSD M.2 NVME 3.0 2280, en la que gracias a la herramienta que la marca nos proporciona en el packaging, podemos instalar una unidad SSD con una capacidad máxima de 2 TB.

En esos 2 TB podemos almacenar prácticamente cualquier archivo, ya que el dispositivo es compatible con casi todos los formatos de alta calidad, ya sea CD (FLAC, WAV, APE) como de bitrates más elevados DSD512 estéreo/multicanal y MQA, etc. Su puerto USB facilita además que podamos reproducir música almacenada en nuestro PC o en una unidad de disco externa, y al contar con protocolos de uso compartido de archivos como NFS, SMB o UPnP, podremos construir fácilmente nuestra librería de música a partir de los archivos almacenados en un NAS o en nuestro ordenador doméstico. ¿Queremos más? Lo tenemos: DMP-A6 tiene soporte para el protocolo AirPlay 2 de Apple y Bluetooth 5.0. Básicamente, una navaja suiza en la que tendremos difícil encontrar una configuración que este dispositivo no soporte.

Software, funciones y nuestra colección musical

Nos ha gustado mucho esa amplia pantalla de 6” de alta definición. Y nos ha gustado aún más el esfuerzo que han hecho desde Eversolo pordiosear una interfaz sencilla, bien diseñada e intuitiva. La gestión de los menús es agradable, el movimiento es muy suave y aunque podemos utilizar nuestro smartphone para controlar todas las funciones de este streamer a distancia, no es estrictamente necesario recurrir al teléfono para sacarle todo el partido.

Con EverSolo Music Library podremos gestionar nuestra colección de archivos digitales. Nos ha sorprendido el buen trabajo que hacer a la hora de reconocer los tags de los mismos, siendo incluso capaz de descargar información adicional con respecto a géneros musicales o portadas. En el lado del debe en cambio, lo farragoso que puede llegar a ser que reconozca un nuevo álbum una vez que construye nuestra colección por primera vez, ya que no explora los directorios en red de forma recursiva (sí en el almacenamiento interno), por lo que en ocasiones deberemos forzar el reconstruir nuestra colección de nuevo.

Muy interesante también que incluya una aplicación “CD” que nos permite tanto reproducir un CD de audio conectando una unidad externa a su puerto USB, como sobre todo, la posibilidad que nos ofrece de “rippear” las pistas del mismo, incorporándolas a su almacenamiento interno, o cualquier otra ruta que le especifiquemos. Hablando de aplicaciones, DMP-A6 soporta tanto Qobuz Direct como Spotify Direct, por lo que en realidad, no es necesario instalar estas apps en el dispositivo, si bien también nos ofrece la posibilidad de hacerlo. Además en el cajón de Apps contamos con otras fuentes de streaming como Tidal, Apple Muisc, TuneIn…etc. así como la posibilidad de reproducir archivos musicales desde espacios de almacenamiento en la nube como DropBox o Google Drive.

Curiosamente y aunque este streamer está basado en Android, no cuenta con tienda de aplicaciones, por lo que no podremos instalar otros servicios de streaming de los que ya hay, o aplicaciones externas que nos puedan interesar. Nada grave en realidad, ya que nosotros mismos no hemos tenido la necesidad de hacerlo, pero es algo que debéis tener en cuenta. Tampoco y esto nos ha llamado la atención siendo una compañía china, nos permite hacer cast hacia otros altavoces conectados inalámbricamente a este equipo.

Especificaciones

Pantalla táctil LCD de 6″

Memoria interna: 4GDDR4 +32GeMMC

DAC: ES 9038Q2M*2

Procesador de audio: XMOS XU316

Chip de amplificador operacional: OPA1642

Fuentes de alimentación conmutadas de bajo ruido y alta calidad

Bahía de disco duro: Protocolo M.2 NVME 3.0 2280, hasta 2 TB

Puerto USB-A: USB3.0*2

Ethernet: RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

WiFi 2.4G+5G de doble banda

Reproducción y decodificación DAC

Soporta hasta estéreo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA

Transmisión: Air Play, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal Connect, Qobuz Connect, etc.

Entrada de audio Bluetooth: Bluetooth BT5.0, compatible con SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC

Entrada de audio USB‑C: Compatibilidad de audio USB: Windows (7, 10), Mac, Android, IOS

Admite hasta estéreo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA

Entrada de audio óptica/coaxial: Soporta hasta estéreo PCM 192KHz 24Bit, DSD64 Dop, MQA

Salida de audio óptica/coaxial: Soporta hasta estéreo PCM 192KHz 24Bit, DSD64 Dop, MQA

Salida de audio HDMI: DSD64 Nativo multicanal/PCM192KHz salida sin formato multicanal

Dimensiones: 187 mm x 270 mm x 90 mm

Calidad de sonido y rendimiento

Casi como si fuera un reproductor de estudio, lo nuevo de Eversolo reproduce de forma fiel cualquier grabación, ofreciendo en este sentido una calidad de sonido “neutra” o no modificada por algoritmos que puedan compensar los posibles defectos del master original.

Si el disco ha sido bien masterizado, nos ofrecerá una maravillosa experiencia, pero también mostrará de forma bastante drástica los defectos de los álbumes en los que no se haya prestado demasiada atención al detalle. No encubrirá los errores de nadie rellenando los graves y los medios bajos para darte un sonido más cálido, ni intentará enriquecer los tonos medios y agudos, ofreciendo una música más “fina”. De hecho, ni siquiera cuenta con un ecualizador integrado con el que poder jugar en función del estilo de música que vayamos a reproducir. Lo que escuchamos es lo que hay, ni más ni menos.

Lo cierto es que en general, ofrece una excelente resolución en todo el espectro. Los graves están bien definidos y extendidos, con textura y estratificación pero no los realza de ninguna manera. Los medios tienen el espacio adecuado para respirar, pero no tanto como para sonar perdidos o huecos. Los instrumentos y los cantantes suenan realistas, con un tono natural y cercano, sin que resulte por ello excesivamente cálido y tal vez únicamente los tonos más agudos pueden llegar a sonar algo deslavazados.

Con un precio recomendado de poco más de 800 euros, no podemos comparar su calidad de sonido con la de equipos que en el mercado cuestan entre cuatro y cinco veces más, pero tampoco podemos hacerlo el de muchos streamers de gama media que simplemente cumplen con su sometido. Eversolo pone en este sentido en nuestras manos un dispositivo muy interesante, tal vez no tanto para el audiófilo digital, sino para que audiófilo que quiere completar su equipo añadiendo una capacidad más.

Puedes comprarlo en la página web oficial o en minoristas autorizados como Amazon.