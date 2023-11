Una de las cosas que más me cuesta al usar Windows y que todavía no he podido replicar plenamente es la gestión intermedia del portapapeles que hay en Linux. Pero algo se puede hacer y a ello vamos, con todos sus peros.

¿A qué me refiero? En Linux, como en Windows y en cualquier otro sistema operativo, copiar y pegar es una tarea básica. En uno y otro, se hace igual ya sea mediante el menú contextual o con una combinación de teclas (Ctrl+C para copiar y Ctrl+V para pegar). Hasta aquí todo bien. Sin embargo, en Linux es posible utilizar una «memoria intermedia», por llamarlo de alguna manera, a la que una vez que te acostumbras, cuesta mucho renunciar por lo conveniente que es… al escribir.

Esto último es importante, porque uno puede copiar y pegar diferentes cosas, incluyendo texto, archivos, fragmentos de contenido en aplicaciones… Pero en este caso me hablo única y exclusivamente de texto, de copiar y pegar texto de la manera más rápida posible, con un matiz que comentaré más adelante. Sigamos, pues.

¿En qué consiste esas «memoria intermedia» que hay en Linux? En que no necesitas copiar un fragmento de texto, para poder pegarlo. Simplemente con seleccionar un texto, se puede pegar con el botón central del ratón. Y lo que es mejor, esta selección no se guarda como un elemento copiado -a menos que así lo quieras- en el historial del portapapeles. Las capacidades de esta función varían de un escritorio a otro y los hay que incluso permiten copiar y pegar imágenes así.

Un ejemplo de selección y pegado de texto utilizando con un clic del botón central del ratón:

Hablando de portapapeles, Windows tiene el suyo, aunque deja un poco que desear. Suele ser preferible tirar de aplicaciones de terceros.

Pero volvamos al asunto que nos traía aquí: ¿cómo se puede copiar el texto seleccionado y pegarlo con el botón central del ratón (o el touchpad) en Windows? Con una aplicación más vieja que algunos de los que nos leéis: True X-Mouse Gizmo for Windows, como se describe a sí misma, «la experiencia liberadora insuperable del copy y pega de X11 en Windows» (X11 es el servidor gráfico tradicional de los sistemas de tipo Unix como Linux).

Lo único que tienes que hacer es descargar el ejecutable, guardarlo en algún sitio y, si quieres que se ejecute al inicio de la sesión, añádelo para que lo haga. La versión disponible se lanzó el 15 de abril de 2005 y lo hizo para Windows 98/Me/2000/XP/.NET/2003, pero funciona bien hasta en Windows 11. Una vez en ejecución, hará lo que se espera… con matices.

Y es que, para que todo el mundo lo entienda, True X-Mouse Gizmo se lanzó el mismo año en el que vio la luz YouTube, que se dice pronto; ha llovido a mares desde entonces y esto da para lo que da. Así, su mayor y más sangrante contrapartida es que el clic central dejará de funcionar como lo hacía y ya no podrás usarlo, por ejemplo, para abrir enlaces en una nueva pestaña del navegador de manera eficiente (aunque si te apañas con las alternativas…).

En resumen, no te tomes esto como una recomendación, sino más bien como una curiosidad. A grandes rasgos, la funcionalidad que ganas no compensa la que pierdes, salvo para momentos muy puntuales en los que la escritura sea tu principal actividad. Con todo, es una pena que Windows no disfrute de esta característica con la que la productividad y el orden se disparan.