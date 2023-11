Instagram, irresponsable con los menores de edad

El historial de Instagram, en lo referido a los menores de edad, es uno de los expedientes más vergonzosos y reprochables (se me ocurren calificativos bastante más contundentes y groseros, pero me los guardaré) de la historia de las redes sociales. Hace unas semanas, al saberse que un nuevo filtrador informaría al Congreso de Estados Unidos sobre los tejemanejes internos de la compañía ya hicimos un repaso a su historial, así que no me extenderé al respecto en esta ocasión. Me conformo con recordar que en su momento califiqué a Adam Mosseri, director de Instagram, como cretino, pero que cada vez tengo más clara la sensación de que me quedé corto.

Así, la situación no pinta demasiado bien para la red social, que pese a no estar en el día a día de las conversaciones sobre los mensajes de odio y las noticias falsas que sí que vemos en otras, principalmente en Twitter y en Facebook, sí que anda muy bien servida de otro tipo de toxicidad, que en primera instancia no resulta tan evidente como los insultos y las mentiras, pero que puede llegar a tener efectos devastadores en muchas personas.

Pues bien, hoy tenemos información, por partida doble, tanto sobre la demanda de nada menos que 41 de los estados que componen Estados Unidos, como sobre nuevos y preocupantes hallazgos sobre los riesgos de Instagram para los menores. Y, como cabía esperar, en ambos casos son informaciones que no dejan nada bien a Meta, tanto por sus actuaciones en el pasado como por las soluciones con las que, supuestamente, pretenden proteger a los menores a día de hoy.

Por una parte, en Ghacks podemos leer más información sobre la demanda a Instagram, gracias a documentación filtrada. Así, dichos documentos nos cuentan que la red social llevó a cabo, durante años, acciones destinadas, específicamente, a atraer al grupo demográfico de usuarios por debajo de los 13 años. Sí, has leído bien, 13 años, lo que resulta especialmente interesante si tenemos en cuenta que esa es, precisamente, la edad mínima establecida (en teoría) por Meta para poder registrarse en el servicio.

¿Y qué medidas son esas? Se resumen en estos tres puntos:

Diseñar sus plataformas para que sean atractivas para los niños.

No tomar medidas adecuadas para proteger a los usuarios menores de edad de contenido dañino

Exponer a usuarios menores de edad a publicidad potencialmente dañina

Por otra parte, Phone Arena informa sobre varias pruebas llevadas a cabo para evaluar el sistema de protección de Instagram, con el que la red social pretende evitar que se muestren contenidos que las marcas no quieren ver asociados a sus anuncios. En teoría, gracias al mismo las inserciones publicitarias se deberían mostrar, siempre, rodeadas de publicaciones aptas para todas las audiencias. Sin embargo, esto es lo que podemos leer, en resumen, de dicha prueba:

«En una serie de videos recomendados por Instagram, apareció un anuncio de la aplicación de citas Bumble entre un video de alguien acariciando la cara de una muñeca de látex de tamaño natural y un video de una joven con una cara oscurecida digitalmente levantando su camisa para exponer. su abdomen. En otro, un comercial de Pizza Hut seguía un video de un hombre acostado en una cama con su brazo alrededor de lo que la leyenda decía que era una niña de 10 años.»

Ya son varios los anunciantes que han pausado sus planes publicitarios en Instagram, pero después de leer la parte del texto anterior que he destacado en negrita, eso casi me parece lo menos importante (aunque, sin duda, será la principal preocupación de Meta). ¿Realmente Meta se ha esforzado tanto para atraer a niños y adolescentes a un espacio en el que se puede encontrar contenido de este tipo? Seguro que ahora te puedes imaginar algunos de los calificativos que se me han pasado por la cabeza al empezar a escribir esta noticia, ¿verdad?