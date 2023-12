Se filtra una grabación de seis segundos de GTA 6

Ya nos separan menos de 48 horas de la publicación oficial del primer tráiler de GTA 6, tal y como anunció Rockstar el pasado viernes. Esto, como ya indicaba hace dos días, marca el esperadísimo pistoletazo de salida a lo que podemos esperar que sea la campaña de promoción más ambiciosa de toda la historia de la saga, y probablemente también una de las más grandes de toda la historia del videojuego, y es que la compañía se juega mucho con este lanzamiento.

Podemos dar por sentado que GTA 6 será un enorme éxito de ventas, pues apunta a ser uno de los lanzamientos más importantes de la década, además de uno de los más esperados. Recordemos que el pasado mes de septiembre se cumplieron los 10 años del lanzamiento de GTA V (en PlayStation 3 y Xbox 360, la versión para PC no debutó hasta abril de 2015), y todavía no hay una fecha pública para el lanzamiento de su sucesor. Afortunadamente para Rockstar GTA V se ha mantenido muy vigente todo este tiempo, pero claro, a mayor paso del tiempo, mayores expectativas para la comunidad.

En su tweet, Rockstar habla explícitamente de un tráiler, no de un teaser, por lo que podemos esperar que nos proporcione algo de información sobre la trama de GTA 6, y sería sensacional que esta información se complementara con algo de imagen real del juego en acción. No obstante, y aunque puedo equivocarme, temo que por duración se parecerá más a un teaser, y que aunque sí que nos dará unas primeras pinceladas sobre la trama, todavía no nos revelará gameplay real (aunque posiblemente sí alguna cinemática incluida en el juego).

New GTA 6 footage has allegedly been leaked, showing the vast cityscape and skyscrapers of Vice City. pic.twitter.com/wkW69NwHdJ — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 2, 2023

Sea como fuere, el anuncio oficial no marca diferencia alguna en lo referido a las filtraciones, y la última es bastante interesante. Y es que, como puedes ver en el tweet sobre este párrafo, se ha publicado una grabación de un monitor en el que se muestra un corte de seis segundos de GTA 6, seis segundos en los que se nos proporciona un vistazo al mapa del próximo Grand Theft Auto.

La baja calidad de imagen no nos permite hacer una valoración de la calidad del juego en este sentido, pero sí que podemos darle credibilidad, ya que hay quienes han comparado lo que se muestra en los seis segundos de vídeo con filtraciones anteriores del juego, principalmente con las imágenes de la versión alpha que se filtraron hace ahora algo más de un año, filtración cuya autenticidad fue confirmada por la propia Rockstar.