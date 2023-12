Suika Game: juega gratis al puzle de moda

Por si acaso aún no te habías enterado, Suika Game es el juego de moda. Un puzle de lo más casual, al tiempo que entretenido, al que te puedes viciar desde cualquier navegador en tu PC, móvil, televisor… Y gratis, sí; aunque si lo que buscas son juegos «gratis», pincha ahí que esos duran poco.

Por supuesto, la posibilidad de que hayas oído hablar de Suika Game, e incluso de que ya lo hayas jugado, es grande, porque… ¡es el juego de moda! ¡Obvio! Pero su moda no viene de ahora. Sin embargo, es ahora cuando se está popularizando a este lado del mundo y lo andan jugando un montón de streamers en Twitch, incluyendo algunos de los más famosos como Ibai, Auron Play o Rubius.

Suika Game dio la campanada hace unas semanas al llegar a destronar – por un breve espacio de tiempo, eso sí- al mismísimo Super Mario Bros. Wonder en la eShop de Nintendo Switch -en Japón, eso también. Desde entonces su popularidad ha ido en aumento y ahora te lo encuentras por todos lados… en la forma de variantes no oficiales de diferente clase.

Si te interesa disfrutarlo en tu Nintendo Switch, puedes comprarlo en la eShop por 2,99 euros, aunque si eres usuario de Switch Online lo tendrás gratis por tiempo limitado. El original. En Steam hay una copia bastante apañada por 0,99 euros, como las hay en prácticamente cada tienda de apps y juegos existente. Y luego lo tienes en la web, pudiendo jugarlo gratis a través de cualquier navegador y sin importar la plataforma en la que te encuentres.

Ahora bien ¿de qué va Suika Game, te preguntas? El objetivo del juego es lograr la mayor puntuación posible y la forma de conseguirlo es combinando frutas, de la más pequeña a la más grande: dos cerezas te dan una fresa, dos fresas una uva, dos uvas una mandarina… y así pasando por manzanas, piñas y melones hasta llegar a la sandía. Para que te hagas una idea, es así:



Ese no es el tráiler del Suika Game original, sino del clon de Steam, My Suika – Watermelon Game; pero para el caso es lo mismo. Si has jugado a juegos casuales de combinación, muy populares en móviles, ya sabrás por dónde van los tiros… y que es más sencillo de dominar que de completar, si es que tal cosa es factible porque cuando las frutas desborden el cajón… game over.

Aunque con una simple búsqueda darás con diferentes versiones de Suika Game, la más completa y accesible que he encontrado yo es la que hay en Minijuegos, por lo que te recomiendo comenzar por ahí, si es que solo quieres hacer la cata a la macedonia. Además, cuenta con ‘meneos’ ilimitados.