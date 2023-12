Nuestros lectores hablan: ¿cuáles han sido para vosotros los mejores juegos de 2023?

Los resultados de los Game Awards 2023 han dejado muy claro que Baldur´s Gate III y Alan Wake 2 fueron los grandes triunfadores del evento, y debo decir que estoy totalmente de acuerdo con ello ya que considero a ambos como dos de los mejores juegos de 2023. En líneas generales coincido bastante con la lista de ganadores, ¿pero qué pensáis vosotros?

En este artículo quiero daros la palabra y que nos digáis cuáles han sido, en vuestra opinión, los mejores juegos de 2023 tanto para PC como para consola. Podéis elegir tantos como queráis y para las plataformas que deseéis. Como siempre, voy a empezar mojándome yo primero para que tengáis un poco de inspiración.

Además de los dos juegos que ya he citado, Baldur´s Gate III y Alan Wake 2, en mi lista estarían también Resident Evil 4 Remake, que a pesar de tener todas las carencias de un título de transición intergeneracional al final rayó a un buen nivel, y Starfield, que es sin ninguna duda uno de mis grandes favoritos y al que más horas estoy dedicando. No me olvido de Diablo IV, otro de los que más tiempo me ha tenido «enganchado».

De esos cinco títulos que acabo de seleccionar como los mejores juegos de 2023 tengo claro que mi top 3 estaría formado por Starfield, Alan Wake 2 y Baldur´s Gate III. Si tuviera que decantarme por uno de ellos la verdad es que me resultaría muy complicado, pero probablemente acabaría eligiendo entre Starfield y Alan Wake 2.

Esperaba con muchas ganas el lanzamiento de The Day Before, pero en cuanto empecé a ver como se deshinchaba la burbuja que se creo alrededor de este juego me puse en lo peor, y al final se han cumplido los peores pronósticos. Este juego es un auténtico desastre, y los usuarios de Steam no han dudado en dejarlo claro con sus opiniones que son, en su mayoría, extremadamente negativas.

La verdad es que es una pena porque por lo que he podido ver The Day Before no luce tan mal a nivel gráfico y tiene bastante potencial, pero está mal optimizado, tiene unas mecánicas y unas animaciones muy pobres, las misiones son ridículas y los escenarios están tremendamente vacíos. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto llega esto es posible recorrer el mapa durante media hora y encontrarse solo con uno o dos zombis.

Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.