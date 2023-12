Elesky y el odio en Internet

Creo que es pertinente empezar esta noticia diciendo que, en mi opinión, Elesky es una de esas personas, del ecosistema de los creadores de contenido, a las que se hace muy difícil adjetivar negativamente. Su contenido puede gustar o no, y esto es absolutamente legítimo, pero su actitud en directos, vídeos, publicaciones en redes sociales, actos públicos, etcétera, nos muestra a una persona que procura llevar siempre un mensaje positivo, que trata con gran cariño a su comunidad y que nunca escatima en sonrisas. Versión corta: Elesky me parece adorable y una de las mejores y más talentosas figuras del ecosistema del streaming.

Virtuosa y arrojada con el piano, y amante de los videojuegos, Elesky lleva años deleitando a sus seguidores con interpretaciones de muchos de los temas más reconocibles del mundo del juego, aunque tampoco le hace ascos a otras músicas. A este respecto creo que es especialmente destacable lo que sucedió cuando, en una actuación en directo, un asistente le pidió que interpretara Smells Like Teen Spirit. Creo que su actitud vital queda bastante bien reflejada en este tweet:

Cuando me piden un tema que no me sé en un concierto pic.twitter.com/jKd1TBpG9g

En estos días se está celebrando la Pokémon Twitch Cup 2023, uno de esos eventos tan populares en Twitch, en los que vemos enfrentarse a algunas de las figuras más relevantes del mundo de los streamers. En este caso es un evento amistoso, alrededor de Pokémon, y en el que no hay premios ni nada por el estilo. Jugar por divertirse y para entretener a la audiencia. Nadie se juega nada, el juego es un fin en sí mismo. Y Elesky participa en dicho evento. O, bueno, hablando con propiedad debo decir que participaba.

Durante el desarrollo del mismo, en una de las rondas del evento, Elesky se enfrentó a Ibai Llanos y se hizo con la victoria, en un enfrentamiento más corto de lo previsto inicialmente por algunos problemas organizativos. Vuelvo a recordar que hablamos de un evento amistoso, entre compañeros que tienen (por lo general) buena relación, o como mínimo cordial. Pero nada de esto importa en el reino de la toxicidad. ¿Consecuencias? Pues las que ya puedes imaginar:

Hola gentecilla ❤️ Ayer por la noche hablé con el staff de la TC y he decidido retirarme del torneo. Me he visto completamente abrumada por los comentarios de odio, había algunos bastante salvajes y me ha superado. Lo siento y mil gracias al staff por su ayuda que es mucha ❤️

— Elesky 🦋 (@Elesky25) December 9, 2023