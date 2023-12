PS5 Pro lo apostará todo a la GPU, estas podrían ser sus especificaciones

Sony lleva tiempo trabajando en PS5 Pro, una versión mejorada de PS5 cuyas especificaciones han sido objeto de numerosas filtraciones y rumores, aunque lo cierto es que todavía no se han confirmado. Durante los últimos meses hemos ido viendo diferentes informaciones con mayor o menor credibilidad que nos han ido pintando un cuadro bastante completo sobre lo que podemos esperar de esta nueva consola, pero la de hoy es, sin duda, una de las más fiables que hemos visto hasta la fecha.

PS5 Pro será una renovación intergeneracional de PS5. Este dato es muy importante y debemos tenerlo claro desde el principio, ya que quiere decir que no vendrá con una renovación completa a nivel de hardware, y que no supondrá un salto enorme frente a dicha consola, ya que esto solo está reservado a la nueva generación. Como ya os he dicho en más de una ocasión, PS5 Pro seguirá el enfoque que vimos con PS4 Pro, lo que significa que su principal mejora estará en la GPU.

Posibles especificaciones de PS5 Pro

Un nuevo rumor ha reforzado lo que os vengo diciendo desde hace tiempo, que PS5 Pro solo traerá pequeñas mejoras a nivel de CPU y de memoria unificada, y que lo más importante será la nueva GPU, que utilizará la arquitectura RDNA 3 pero tendrá, en teoría, algunas características exclusivas de la próxima generación gráfica de AMD, conocida como RDNA 4.

PS5 Pro repetirá el uso de una CPU Zen 2 personalizada con 8 núcleos y 16 hilos, pero podrá llegar a los 4,4 GHz de frecuencia máxima. Tendrá 512 KB de caché L2 por núcleo y 8 MB de caché L3 en total. Si la comparamos con la CPU de PS5 vemos que la única diferencia importante está en el aumento de la velocidad de trabajo, ya que esta funciona a un máximo de 3,5 GHz.

En la nueva lista de posibles especificaciones de PS5 Pro podemos ver también que dicha consola tendrá 16 GB de memoria GDDR6 unificada, la misma cantidad que PS5, aunque esta funcionará a 18 GHz, lo que supone un aumento de 4 GHz frente a dicha consola. Esto se traducirá en un aumento del ancho de banda, que pasará a ser de 576 GB/s.

La fuente no dice nada sobre la posible inclusión de un pequeño bloque de memoria DDR5 dedicada a sistema operativo y aplicaciones para liberar memoria GDDR6, pero ha sido algo recurrente en rumores anteriores y viendo lo que hizo Sony con la memoria DDR3 en PS4 Pro está claro que tiene bastante sentido, y que podría cumplirse sin problema.

Como os he dicho al principio del artículo, la GPU supondría el mayor cambio a nivel de hardware. PS5 Pro utilizará, en teoría, un nuevo núcleo gráfico conocido como Viola que tendrá un total de 56 unidades de computación activadas, lo que se traduce en 3.584 shaders de doble emisión, 224 unidades de texturizado, 96 unidades de rasterización y 56 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos. Su potencia sería de 28,67 TFLOPs con su pico máximo de frecuencia (2 GHz), si consideramos esa función de doble emisión. Sin ella su potencia real sería de 14,33 TFLOPs.

Rendimiento, tecnologías avanzadas y lanzamiento

Podemos esperar una mejora de rendimiento modesta a nivel CPU y de memoria. Sin embargo, gracias a esa nueva GPU el aumento de rendimiento frente a PS5 sería de hasta un 60% en rasterizado, mientras que en trazado de rayos la fuente asegura que PS5 Pro será hasta el doble de potente que PS5. La nueva consola de Sony contará con todas las mejoras que hemos visto en RDNA 3 a nivel de trazado de rayos, y tendrá algunas características exclusivas de RDNA 4, como la reordenación de hilos.

Además de los detalles que hemos visto sobre las posibles especificaciones de PS5 Pro la fuente de esta información ha destacado el uso de una NPU para impulsar una nueva tecnología de reescalado de Sony, que utilizará IA para mejorar la calidad final de dicho reescalado. Se habla de una NPU XDNA 2 integrada, pero teniendo en cuenta que la GPU de esa nueva consola va a utilizar la arquitectura RDNA 3 esta ya debería contar con 112 núcleos especializados en IA, así que este dato me genera muchas dudas.

Se espera que Sony presente PS5 Pro en septiembre de 2024, así que su lanzamiento debería producirse dentro de ese mismo mes, o en el pero de los casos en algún momento del mes de octubre. No tenemos detalles sobre su posible precio, pero lo más normal sería que posicione en la franja de los 600 euros, como máximo.