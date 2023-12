Microsoft duda y podría retrasar Windows 12 más allá de 2024

El gigante de Redmond tiene dudas y según una reciente información está considerando la posibilidad de retrasar el lanzamiento de Windows 12. Dicha fuente asegura también que lo que veníamos conociendo como Windows 12, y cuyo lanzamiento se espera para finales del año que viene, concretamente para los meses de octubre o noviembre, en realidad no sería un nuevo sistema operativo, sino una actualización de gran calado para Windows 11.

Windows 12 podría ser en realidad una puesta al día de Windows 11, ¿pero por qué estaría Microsoft considerando retrasar el lanzamiento de Windows 12? El motivo principal es más sencillo delo que parece, porque la compañía tiene miedo a un escenario en el que concurran tres versiones diferentes de dicho sistema operativo, y es que Windows 10 no finaliza su ciclo de vida hasta octubre de 2025, y como sabemos Windows 11 todavía tiene mucha vida por delante.

Lanzar Windows 12 en octubre o noviembre del año que viene supondría tener en el mercado tres versiones de Windows con soporte oficial todavía vigente, algo que si no recuerdo mal nunca ha ocurrido. Está claro que ese escenario no sería nada bueno para Microsoft, y tampoco para el usuario. A día de hoy Windows 10 sigue siendo el sistema operativo con mayor cuota de usuarios y Windows 11 no ha tenido el éxito esperado, así que lo que menos necesitan los de Redmond es un Windows 12.

Retrasar Windows 12 tendría sentido, ¿pero hasta cuándo?

Es una excelente pregunta, y la verdad es que lo más lógico sería esperar como mínimo hasta el final del soporte oficial de Windows 10, lo que nos llevaría a octubre de 2025 como muy pronto. En este caso solo estarían en el mercado Windows 11 y el recién estrenado Windows 12, un escenario óptimo para acelerar la adopción de ese nuevo sistema operativo.

Microsoft podría ofrecer la posibilidad de actualizar gratis de Windows 11 a Windows 12, una medida que sería muy acertada y que le permitirá aumentar rápidamente la cuota de mercado de dicho sistema operativo. Este enfoque también permitirá al gigante de Redmond mejorar Windows 11 e introducir nuevas funciones de valor.

Si esto se confirma lo que veremos a finales del año que viene será, como dije al principio de esta noticia, una actualización anual para Windows 11 que introducirá mejoras importantes, y es muy probable que buena parte de ellas se centren en la inteligencia artificial. En este sentido hay que destacar otra cuestión importante, y es que la adopción de la IA en dicho sistema operativo sentará las bases sobre las que Microsoft construirá Windows 12, un sistema operativo que será desarrollado de forma nativa con la IA en mente.