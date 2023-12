Estos son los juegos de PlayStation más vendidos en PC

La llegada de juegos de PlayStation a PC fue sin duda una de las noticias más importantes de 2020 para los amantes del gaming en compatibles. El primer juego triple A que fue portado a dicha plataforma fue Horizon Zero Dawn, y aunque este llegó en un estado lamentable en términos de optimización la verdad es que al final acabó siendo todo un éxito.

Sus ventas fueron muy buenas, y esto hizo que Sony decidiera mantener su estrategia de portar algunos juegos de PlayStation a PC. Más adelante llegó el impresionante Days Gone, uno de los mejores juegos «de zombis» en mundo abierto que existen a día de hoy, y también se lanzaron otros como God of War, Marvel´s Spider-Man Remastered, Marvel´s Spider-Man Miles Morales, Uncharted: Legacy ot Thieves Collection y Sackboy: A Big Adventure.

El último gran lanzamiento de un port de PlayStation a PC fue The Last of Us Part I, un juego que siguió las pautas de Horizon Zero Dawn y que llegó a compatibles con una optimización nefasta y cargada de errores. Poco a poco ha ido recibiendo parches que lo han dejado en un estado mucho más aceptable, aunque sigue teniendo mucho margen de mejora.

Gracias a una documentación filtrada hemos podido descubrir cuáles han sido los juegos de PlayStation portados a PC que más éxito han tenido, y en líneas generales no hay sorpresas. A fecha de febrero de 2023, que es la que corresponde a la diapositiva adjunta, Horizon Zero Dawn era el juego más vendido con un total de 3,3 millones de copias, seguido de God of War con 1,5 millones y Days Gone con 1,7 millones.

Con esos buenos resultados no es raro que el siguiente «exclusivo» de PlayStation que llegará a PC sea Horizon Forbidden West, previsto para el primer trimestre de 2024. Sony también tiene otros juegos con los que podría sorprendernos en los próximos meses, aunque todavía no hay nada concretado más allá de lo que os acabo de decir.

Algunos proyectos muy esperados, como las versiones de Bloodborne y la de Ghost of Tsushima para PC, parece que al final no se van a materializar, y están en el aire las posibles adaptaciones de Demon´s Souls Remake y The Last of Us Part II. Con lo rentable que son para Sony estos ports la verdad es que sería raro que esas versiones no llegasen a ver la luz del sol, pero ahora mismo todas las posibilidades están abiertas, y no podemos descartar la posibilidad de que la compañía japonesa opte por mantener algunas exclusividades como absolutas en PlayStation para tener contentos a sus jugadores.