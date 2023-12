No es la única, claro, pero Steam es, sin duda, la principal tienda digital de juegos a nivel global. Son varias las razones que se pueden emplear para explicarlo, pero sería injusto no reconocer que Valve lleva ya muchos años haciendo un trabajo excelente. No digo que haya sido perfecto, claro, pues hasta el mejor escribano echa un borrón (y dos, tres incluso), pero si analizamos el histórico de aciertos y errores, vemos que los primeros son una aplastante mayoría.

Que existan rivales es, no obstante, muy positivo, como ocurre en prácticamente cualquier mercado. Desde quienes aspiran a mejorar lo ofrecido por Valve, como Epic Games pretende hacer desde hace ya tiempo (sin éxito alguno, en mi opinión), hasta aquellas que cuentan con algún factor diferencial que las hace únicas, como ocurre con GOG que recupera juegos clásicos y además prescinde de DRM, o Itch.io, especializada en indies y que cuenta con reconocimiento y cariño de una gran comunidad.

Estamos a unos días de terminar 2023 y, al igual que lo hacen otros servicios, Steam también nos permite revisar, en un completo resumen, nuestra actividad en relación con la plataforma: juegos, horas, logros… un montón de información interesante, y que te permitirá confirmar si has jugado tanto (o tan poco) como pensabas, en qué lugar te deja eso con respecto al resto de usuarios de Steam, tu racha más larga de días consecutivos jugando… ¿no tienes curiosidad por comprobarlo? Pues aquí te contamos cómo hacerlo.

Para revisar tus estadísticas de Steam de 2023 puedes hacerlo a través del cliente de Steam, o bien a través de la web. En el primer caso, cuando abras la aplicación se mostrará un gran banner en la parte superior de la misma, con un botón para acceder a tu resumen. Pero si deseas consultarlo en la web, puedes hacerlo haciendo click aquí. Eso sí, si no habías iniciado sesión previamente, tendrás que hacerlo ahora

Hecho esto, con la sesión de usuario ya iniciada, o si has accedido desde el cliente de Steam, se mostrará ya la página principal de tu resumen de 2023:

A medida que empieces a desplazarte por el mismo, encontrarás:

La cantidad de juegos a los que has jugado en 2023.

El total de logros que has obtenido.

La racha más larga de días seguidos que has jugado.

Los tres juegos a los que más has jugado, con el porcentaje de tiempo con respecto al total y el número de sesiones de juego.

Un análisis comparativo de tu actividad con respecto a la media de la plataforma.

El porcentaje de juegos a los que has jugado que eran lanzamientos.

Gráfico de araña de los tipos de juego a los que más tiempo dedicas.

Otras cifras.

Información específica sobre algunos de tus juegos más jugados en 2023.

Juegos a los que jugaste durante tu racha más larga.

Total de juegos a los que has jugado en 2023.

Como podrás comprobar, el informe con tus estadísticas de Steam de 2023 es realmente amplio, y cabe la posibilidad de que te lleves más de una sorpresa. En mi caso, por ejemplo, me he dado cuenta de que algunos juegos realmente me han absorbido más incluso de lo que pensaba, como puedes ver en mi análisis comparativo

¿Has visto ya tu resumen de Steam 2023? ¿Es lo que te esperabas o te has llevado alguna sorpresa? ¿Cuál ha sido el título al que más has jugado este año?