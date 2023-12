Aunque estas siglas, DULT, no te resulten familiares, e incluso es posible que finalmente no sea el acrónimo que defina a esta solución tecnológica, pero de lo que no cabe duda es de que marcará un antes y un después en la seguridad en relación con las balizas de seguimiento, un tipo de dispositivo indiscutiblemente útil, pero con un enorme agujero de seguridad/privacidad que, a día de hoy, todavía no ha sido totalmente resuelto y que, y esto es aún peor, puede afectar potencialmente a cualquier persona, independientemente de que sean usuarios o no de los mismos.

No es un problema nuevo, ya hablamos de él por primera vez hace algo más de dos años, y es que cualquier persona puede emplear una baliza de seguimiento para conocer en todo momento la ubicación de un tercero, y hay constancia de que este tipo de uso se ha dado ya en el pasado. Basta con, por ejemplo, emplazar una AirTag en una zona no visible de un vehículo y, hasta que su propietario no sea consciente de su presencia, podremos averiguar su ubicación con extrema facilidad.

Cada fabricante de estos dispositivos puede desarrollar una solución que identifique balizas propias no asociadas al usuario, pero el problema se da con el uso cruzado. Es decir, ¿qué ocurre si yo tengo un dispositivo de Apple, pero se me está haciendo seguimiento con una baliza de Samsung, o de cualquier otro fabricante asociado al ecosistema de Android? Aquí es dónde entra DULT (Detecting Unwanted Location Trackers), una solución a nivel de industria (no de fabricante) que marcará la gran diferencia en este sentido.

Version 01 of the «Detecting Unwanted Location Trackers» specification has just been uploaded to the IETF! This is the unwanted tracker specification that Google and Apple are jointly developing.

Google already rolled out unwanted tracker alerts in Android earlier this year,… https://t.co/gK4pFEIuPy pic.twitter.com/g4w3JBZSDf

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 20, 2023