Fallout 5: posible fecha de lanzamiento, motor gráfico, requisitos y todo lo que podemos esperar

Bethesda confirmó que Fallout 5 llegará después de The Elder Scrolls 6 un juego cuyo lanzamiento está previsto para 2026, lo que significa que el primero podría llegar entre finales de dicho año y 2027, en el mejor de los casos. Esto quiere decir que, en resumen, se convertiría en un juego de cierre de la generación actual, aunque no podemos descartar que acabe siendo también un título de transición intergeneracional.

La generación actual de consolas llegó al mercado a finales de 2020. Teniendo en cuenta el ciclo de vida que tuvo la generación anterior de consolas lo más probable es que PS5 y Xbox Series X sigan recibiendo juegos, como mínimo, hasta 2028, aunque la nueva generación podría llegar mucho antes, de hecho como os contamos recientemente se baraja la posibilidad de que Microsoft lance a la sucesora de Xbox Seris X en 2026.

Qué motor gráfico utilizará Fallout 5

Este juego estará basado en el mismo motor gráfico que hemos visto en Starfield, el Creation Engine 2, aunque imagino que con el tiempo que tiene Bethesda de margen para desarrollar el esperado Fallout 5 aprovechará para introducir mejoras tanto a nivel técnico como de optimización. En este sentido hay que destacar también que podría estar optimizado para aprovechar el potencial de PS5 Pro, y e incluso de esa hipotética sucesora de Xbox Series X.

Los resultados que ha ofrecido el motor Creation Engine 2 en Starfield tienen muchas luces, pero también algunas sombras. En líneas generales la calidad gráfica es buena, se nota un salto importante que deja claro que estamos ante un juego que supera claramente a la generación anterior, pero tiene carencias en algunos aspectos, como las animaciones faciales, algunas partes de la geometría utilizada en escenarios y las animaciones faciales, y necesita de una mayor optimización.

Posibles requisitos: deberían ser similares a los de Starfield

Hace un tiempo os ofrecimos una estimación de los posibles requisitos de Fallout 5, y es curioso porque estos acabaron siendo a grandes rasgos muy parecidos a los de Starfield, lo que me hace pensar que acertamos y que esos podrían ser, aproximadamente, los requisitos finales de esta nueva entrega de la conocida franquicia de Bethesda.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 2600X (6 núcleos, 12 hilos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 Ti o Radeon RX 5700.

DirectX 12.

SSD con 125 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K o Ryzen 5 5600X (6 núcleos y 12 hilos con un alto IPC).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti con 12 GB de memoria gráfica o Radeon RX 6950 XT con 16 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

SSD con 125 GB de espacio libre.

A nivel técnico es muy probable que Fallout 5 utiliza las tecnologías de reescalado y de generación de fotogramas de NVIDIA y AMD, es decir, DLSS 3 y FSR 3. Está por ver si dicho juego implementa algún tipo de trazado de rayos, pero con el planteamiento de tipo mundo abierto que tiene la franquicia creo que sería bastante complicado por el nivel de exigencia que supondría.

En cuanto a la jugabilidad podemos espera un sistema de juego similar a lo que vimos en Fallout 4, donde la acción y el modo V.A.T.S. se combinaban de una manera bastante acertada. Esta fue una de las entregas a las que más horas he dedicado, y se ha convertido en una de mis favoritas, así que no me importaría que Bethesda se inspirase directamente en ella en términos jugables.

Por lo que respecta a la historia está claro que de nuevo todo girará alrededor de un un futuro distópico posnuclear, y que encarnaremos a uno de los afortunados supervivientes que pudieron esconderse a tiempo en un refugio de Vault-Tec.