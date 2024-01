Requisitos de Prince of Persia The Lost Crown en PC

Ubisoft ha confirmado los requisitos mínimos, recomendados y óptimos de Prince of Persia The Lost Crown para PC, un juego que rescata una de las franquicias más queridas de la historia de los videojuegos, aunque apuesta por un planteamiento y una jugabilidad distintas a lo que habíamos visto en las entregas anteriores, y se acerca más al clásico original.

A nivel técnico no es ninguna revolución, pero tiene una excelente dirección artística y un diseño de personajes y de niveles muy cuidado, lo que hace que al final todo luzca de maravilla sin necesidad de utilizar un motor gráfico de última generación. Como habréis podido imaginar esto también se nota en los requisitos, que son muy asequibles, como vamos a ver a continuación.

Requisitos de Prince of Persia The Lost Crown

Mínimos: calidad normal en 1080p y 60 FPS

Procesador Intel Core i5-4460 o AMD Ryzen 3 1200 (4 núcleos y 4 hilos).

Tarjeta gráfica GeForce GTX 950 o Radeon RX 5500 XT con 4 GB de memoria gráfica.

8 GB de RAM en doble canal.

DirectX 11.

30 GB de espacio libre.

Windows 10 de 64 bits o superior.

Hay un error grave en los requisitos, ya que la Radeon RX 5500 XT es mucho más potente que la GeForce GTX 950. Como os contamos en nuestra guía de equivalencias de tarjetas gráficas esta tiene como modelo más cercano en rendimiento a la Radeon RX 560.

Recomendados: calidad alta en 1440p y 60 FPS

Procesador Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 5 1600 (4 núcleos y 8 hilos).

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon RX 5500 XT con 4 GB de memoria gráfica.

8 GB de RAM en doble canal.

DirectX 11.

30 GB de espacio libre.

Windows 10 de 64 bits o superior.

En este caso tenemos dos errores. El primero está en la equivalencia de procesadores, puesto que el Intel Core i7-6700 tiene como alternativa más cercana al Ryzen 5 2500X, y la segunda en la tarjeta gráfica, porque la GeForce GTX 960 equivale a una Radeon R9 380.

Óptimos: calidad ultra en 2160p y 60 FPS

Procesador Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 5 1600 (4 núcleos y 8 hilos).

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 5500 XT con 4 GB de memoria gráfica.

8 GB de RAM en doble canal.

DirectX 11.

30 GB de espacio libre.

Windows 10 de 64 bits o superior.

Aquí solo se mantiene un error en la equivalencia de procesadores ya que, como os dije en el punto anterior, el Intel Core i7-6700 equivale a un Ryzen 5 2500X, que tiene 4 núcleos y 8 hilos y un IPC similar. El Ryzen 5 1600 sería similar porque cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, aunque su IPC es inferior.

El lanzamiento de Prince of Persia The Lost Crown tendrá lugar el 18 de enero y llegará a PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One. Según sus desarrolladores funcionara a 60 FPS en la generación anterior de consolas, y a 120 FPS en la generación actual.