Nintendo Switch apenas ha bajado de precio en seis años, ¿qué es lo que ha pasado?

El lanzamiento de Nintendo Switch tuvo lugar en marzo de 2017. Por aquel entonces su configuración de hardware no estaba nada mal teniendo en cuenta que se trataba de un sistema híbrido, diseñado para funcionar como portátil y también como consola de sobremesa gracias al modo dock. Ese diseño híbrido introducía limitaciones importantes a nivel de espacio y de temperaturas, pero la gran N supo sortearlas al apostar por un SoC NVIDIA Tegra X1.

Dicho chip cuenta con una CPU ARM con ocho núcleos de los cuales solo funciona el bloque de cuatro núcleos Cortex-A57 (64 bits), y tiene una GPU NVIDIA Maxwell de segunda generación con 256 shaders que puede alcanzar una potencia de hasta 393 GFLOPs. Este núcleo gráfico solo estaba una generación por detrás de Pascal, que era la generación más avanzada que existía en el mercado cuando se lanzó Nintendo Switch.

Nintendo podría haber mejorado algunos aspectos en esta consola, como la cantidad de memoria disponible y el almacenamiento, que apenas llegaban a los 4 GB (compartidos para funcionar como RAM y VRAM) y a los 32 GB, respectivamente. No obstante, en líneas generales su configuración de hardware no estuvo nada mal si la comparamos con los componentes que estaban disponibles en el mercado en 2017.

Por qué Nintendo Switch apenas ha bajado de precio en seis años

Generó muchas dudas, pero al final Nintendo Switch acabó siendo un enorme éxito. La consola ha vendido alrededor de 132,9 millones de consolas hasta el 25 de noviembre de 2023, que son los datos más recientes que he podido consultar. Ha superado incluso a las ventas combinadas de PS4 y PS4 Pro, dos consolas que llegaron al mercado mucho antes.

A nivel de hardware la consola está obsoleta, pero las posibilidades que ofrece a la hora de jugar y su excelente catálogo de juegos, impulsado principalmente por las franquicias exclusivas de la gran N, han jugado un papel clave en ese enorme éxito, un éxito que se ha visto reflejado en una gran demanda que se ha mantenido de forma continuada desde el lanzamiento de la consola.

Está claro que si tu consola se vende como pan caliente, y si no tienes una competencia real, no sientes la necesidad de bajar el precio de la misma. Esa es la razón por la que Nintendo Switch apenas ha bajado de precio en los más de seis años que lleva en el mercado, y lo más curioso es que la gran N solo bajó el precio del modelo original cuando lanzó la versión OLED, es decir, que fue ella misma la que tuvo que «hacerse la competencia».

El enorme éxito de Nintendo Switch ha dado un importante balón de oxígeno a la compañía japonesa que, recordamos, no salió nada bien parada tras el lanzamiento de Wii U. Nintendo no solo ha ganado dinero con el software y los servicios, también ha obtenido importantes ingresos por la venta de hardware (consolas vendidas) gracias a su política de no bajar precios si no es necesario.