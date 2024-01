SMITE 2 da el salto al Unreal Engine 5, pero tenemos una mala noticia

Justo ayer surgió el rumor de que SMITE 2 iba a ser presentado de forma inminente, una información que acabó siendo totalmente cierta. Su desarrolladora, Titan Forge Games, anunció esta nueva entrega del conocido MOBA de acción y dio un importante detalle técnico que reflejar el gran salto generacional que nos vamos a encontrar.

Como os hemos dicho en el título, SMITE 2 utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5. Esto implica una importante mejora a nivel de calidad gráfica, pero también supondrá un aumento notable de los requisitos frente a la primera entrega. Los requisitos de la primera entrega fueron bastante bajos, y esto fue clave para que el juego lograse atraer a más de 40 millones de jugadores, y como sabes es uno de los mejores juegos gratis para PC que existen a día de hoy.

Si te preocupa el tema de los requisitos siento decirte que todavía no tenemos información concreta, así que no sabemos lo exigente que va a ser SMITE 2 en PC. No obstante, tenemos claro que el juego va a llegar también a Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 y Steam Deck, así que la base técnica y de rendimiento la tendremos en la pequeña consola de Valve, lo que significa que en PC debería funcionar sin problemas a partir de un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o una Radeon RX 570.

Los requisitos mínimos y recomendados que aparecen en la web oficial de SMITE 2 en Steam no son correctos, son los mismo que tenía SMITE, es decir, no se han actualizado, así que tenedlo en cuenta. En cualquier caso, está claro que los responsables de Steam habrán intentado optimizar al máximo para que el juego sea asequible y que funcione incluso en equipos modestos, de lo contrario estarían tirando piedras contra su propio tejado, porque al final necesitan atraer a la mayor cantidad posible de jugadores para poder maximizar la monetización del juego a través de micropagos.

A nivel jugable las mecánicas serán prácticamente idénticas a las de la primera entrega, y está confirmado que SMITE seguirá en activo y que recibirá nuevo contenido, algo que sin duda es una buena noticia para aquellos que prefieran seguir jugando al original. Si estás decidido a dar el salto a SMITE 2 siento tener que darte una mala noticia, y es que no podrás llevarte todo el contenido que compraste en el juego original.

Titan Forge Games ha confirmado que permitirán vincular cuentas entre SMITE y SMITE 2, y que darán recompensas a sus jugadores más fieles, pero que no será posible transferir todas las skins que tengamos del primer al segundo juego porque, según el estudio, tardarían 246 años en portar del Unreal Engine 3 al Unreal Engine 5 las 1.600 skins que existen en la primera entrega.

¿Y qué recibiré entonces? Pues gemas de legado, una cantidad equivalente a la cantidad de gemas que cada jugador gastó en SMITE. Con ellas se podrá reducir en un 50% el precio de «la mayoría» de las skins nuevas de SMITE 2. Sí, esto quiere decir que no podrás pagar solo con esas gemas de legado, tendrás que aportar al menos la mitad del coste de la skin con dinero a través de nuevas gemas. La alpha cerrada empezará en primavera de este año.