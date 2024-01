Requisitos de Sand Land para PC, no será nada exigente

Su lanzamiento se producirá en abril, pero Bandai Namco no ha querido esperar tanto y ha compartido los requisitos de Sand Land para PC, un juego muy esperado que está basado en el conocido manga de Akira Toriyama, creador también de la exitosa saga Dragon Ball.

Si tienes ganas de jugarlo pero estás preocupado porque no sabes si funcionará en tu PC tranquilo, tengo una buena noticia que darte, y es que los requisitos de Sand Land son muy asequibles, tanto que funcionará sin problemas en cualquier PC mínimamente actual. Salvo que tengas un equipo muy antiguo, o uno muy poco potente, podrás jugarlo sin problema.

A nivel técnico, la verdad es que Sand Land hace un uso excelente de la técnica conocida como Cel Shading y tiene una estética y una dirección artística sobresaliente. En líneas generales el juego luce de maravilla sin necesidad de hacer grandes alardes, y tiene una ambientación perfecta que recrea a las mil maravillas la esencia del manga.

Requisitos de Sand Land

Mínimos para jugar

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-9400F o Ryzen 5 2400G.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 590.

DirectX 12.

20 GB de espacio libre.

Con esta configuración el juego debería funcionar bien en 1080p. La Radeon RX 590 es más potente que la GeForce GTX 1060 de 6 GB, y la equivalencia más correcta seria una Radeon RX 580.

Recomendados para una experiencia óptima

Windows 11 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-9400F o Ryzen 5 2400G.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 Ti, Intel Arc A750 Radeon RX Vega 56.

DirectX 12.

20 GB de espacio libre.

Si cumplimos este nivel de requisitos el juego debería funcionar sin problemas en 1080p con calidad máxima, e incluso en 1440p ajustando un poco la configuración. En este caso la equivalencia GPU está bien, aunque la Radeon RX Vega 56 es un poco más potente.

Sand Land llegará el 26 de abril a PC, PS4, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Ya se puede precomprar en Steam por 59,99 euros. No tendrá una versión para Xbox One, lo que demuestra que la consola de Sony de la generación anterior está teniendo una vida útil mucho mayor. Recordad que esta también ha recibido juegos muy esperados que tampoco llegaron a Xbox One, como Resident Evil 4 Remake. Esa es una de las razones por las que todavía vale la pena comprar una PS4.