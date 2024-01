PS4 en 2024, ¿vale la pena comprar esta consola?

Haciendo cuentas, PS4 es una de las consolas más longevas y más veteranas de la historia. Este sistema lleva en el mercado desde finales de 2013, lo que significa que ya tiene 10 años encima, y que su hardware ha sido ampliamente superado en el mundo del PC. Si hablamos de generaciones de consolas, su auténtica sucesora ha sido PS5, aunque no debemos olvidar que PS4 Pro llegó antes, que ofrece un hardware más potente que el modelo original y que por tanto es capaz de mover sus juegos a mayor resolución.

Sony ha cosechado un gran éxito con PS5, y está claro que la compañía japonesa no está dispuesta a bajar el precio de dicha consola de forma permanente, solo en ofertas concretas y de manera muy puntual. Ya han pasado más de tres años desde que llegó al mercado y PS5 es ahora 50 euros más cara que en 2020, ya que cuesta 549 euros en su versión con unidad óptica, y 449 euros en su versión sin unidad óptica.

Esta situación ha hecho que cada vez más personas se estén planteando comprar una PS4 o una PS4 Pro, ¿pero realmente vale la pena hacer esto ahora que ambas se encuentran en el final de su ciclo de vida? Es una pregunta muy interesante, y creo que vale la pena dedicar un artículo a profundizar en este tema, ya que sé que una parte de nuestros lectores también ha pensado en aprovechar para comprar esa consola y disfrutar de los exclusivos de Sony que no pudieron jugar en su momento.

Antes de nada quiero dejar claro que todo lo que vamos a ver en este artículo no se basa en una simple opinión, sino que parte de la realidad actual que vive el mundo de las videoconsolas, y también parto de mi experiencia jugando en PS4 durante más de siete años, ya que compré el modelo Slim en 2016 en un pack que incluía el juego Call of Duty Infinite Warfare y un HDD de 1 TB, todo por 299,99 euros.

Comprar una PS4 en 2024, ¿es un acierto o un error Depende del precio al que la encuentres

Ahora mismo el precio de las unidades nuevas de PS4 que todavía quedan en stock es excesivamente alto, ya que supera incluso al precio de Xbox Series S, una consola de la generación actual que es muy superior a nivel de hardware. Son, por tanto, una mala compra, porque nos obligan a pagar un precio absurdo por una consola que ha quedado obsoleta, y porque con ese dinero podríamos comprar una Xbox Series S.

Sin embargo, si miramos en el mercado de segunda mano podemos encontrar unidades de PS4 Slim a precios mucho más interesantes. Comprar una unidad por entre 120 y 130 euros, como máximo, sí que sería una buena opción, siempre que la consola se encuentre en buen estado y que funcione correctamente. Os recomiendo haceros con la versión que incluye un HDD de 1 TB, ya que esto os evitará tener que estar borrando y reinstalando juegos con frecuencia.

El precio de PS4 Pro está inflado incluso en el mercado de segunda mano, y esto hace que sea más complicado encontrar una unidad que valga la pena. No exagero, la media ronda entre los 200 y los 220 euros. Si encontramos una unidad por 160 euros sí que valdría la pena pagar ese extra, ya que esta consola trabaja con resoluciones 1440p y 2160p reescalado con mayor frecuencia, y esto mejora la nitidez de los juegos.

No nos podemos olvidar de que PS4 Pro mejora también incluso aquellos juegos que no han sido optimizados para ella gracias al modo «boost». Bloodborne es el mejor ejemplo, ya que aunque mantiene resolución y tasa de fotogramas en dicha consola (1080p y 30 FPS) muestra un funcionamiento más estable y reduce los tirones y el stuttering.

Razones por las que valdría la pena gastar ese dinero en una PS4 o PS4 Pro

1.-Tiene un catálogo de juegos envidiable

Comprar una PS4 por 120 euros nos abre las puertas a un catálogo de juegos sobresaliente, donde encontraremos también una enorme cantidad de exclusivos que no han llegado todavía a PC. Podría daros muchos nombres, pero entre los más destacados se encuentran The Last of Us Remastered y The Last of Us Part II, God of War: Ragnarök, Final Fantasy VII Remake, Bloodborne, Ghost Of Tsushima, Horizon Forbidden West y Marvel’s Spider-Man.

Además de tener acceso a ese enorme catálogo de juegos, que incluye también títulos multiplataforma actuales muy bien valorados, también tendremos la tranquilidad de que todos ellos funcionarán sin problemas en esta consola. Obviamente la experiencia que conseguiremos estará limitada a 1080p y 30 FPS, y la calidad estará muy ajustada por las carencias que tiene el hardware de esta consola, pero por 120 euros no podemos pedir más.

2.-El precio de los juegos ha bajado mucho

Y muchos de ellos se pueden encontrar por unos pocos euros en el mercado de segunda mano. Dependiendo del título que busquéis, y de la antigüedad del mismo, podemos encontrar juegos con un precio de entre 5 y 20 euros, y con la gama «PlayStation Hits» también podremos comprarlos nuevos a precios muy económicos.

Lo mejor de todo esto es que la lista de títulos disponibles en «PlayStation Hits» no se limita a juegos de segunda, todo lo contrario, en ella podemos encontrar joyas como Bloodborne, The Last of Us Remastered, Killzone Shadow Fall, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, Resident Evil 7, God of War y muchos más. También han bajado mucho de precio otros juegos muy populares, como Resident Evil 2 Remake, que se puede comprar por 19,95 euros.

3.-Es una consola madura y estable que no suele dar problemas

Y esto la convierte en una opción recomendable para aquellos a los que no les gusta cacharrear, y que solo quieren disfrutar de una experiencia tranquila y de sus juegos favoritos sin tener que romper la hucha. PS4 Slim tiene un hardware maduro y totalmente fiable que superó los problemas del modelo original de dicha consola de Sony, y a nivel de sistema operativo ya está totalmente pulida.

Con todo, si vais a comprar de segunda mano os recomiendo encarecidamente que la probéis antes y que estéis muy atentos a cualquier posible síntoma de problemas, como un ruido de los ventiladores excesivamente alto y pequeños artefactos gráficos o fallos en la imagen. Comprar en tienda os dará garantía, pero el precio en este caso no suele bajar de los 170 euros para una PS4 Slim con HDD de 500 GB, así que tenedlo en cuenta.

4.-Todavía recibirá nuevos juegos

Es verdad que PS4 prácticamente ha terminado su ciclo de vida, pero la base de usuarios que tiene es tan enorme que todavía cuenta con el apoyo de algunos desarrolladores. Uno de los juegos triple A más importantes y más recientes que llegó a dicha consola fue Assassin’s Creed Mirage, y tengo constancia de que en 2024 seguirán llegando muchos juegos a esta consola.

Si compráis una PS4 no estaréis limitados al catálogo de juegos ya existente, este se irá renovando y podréis disfrutar de nuevos títulos, aunque debéis ser conscientes de que los grandes lanzamientos triple A de estudios de Sony ya no llegarán a esta consola, y que serán exclusivos de PS5 (algunos llegarán también a PC para amortiguar los costes de desarrollo).

5.-Los juegos de PS4 funcionan en PS5

También puedes plantearte comprar una PS4 como un movimiento de transición mientras esperas a que baje el precio de PS5. De esta manera podrás disfrutar de una enorme cantidad de juegos haciendo una inversión mínima, y cuando PS5 se ponga a tiro podrás vender tu PS4 y conservar los juegos para utilizarlos en tu nueva consola con mejoras gráficas y/o de rendimiento.

Hay casos en los que podremos actualizar un juego de PS4 a la versión de PS5 y disfrutar de las mejoras que introdujo esa generación. No siempre se puede hacer de manera gratuita (depende de cada juego en concreto), es decir, en algunos casos tendremos que pagar por dicha actualización. Con todo, esto no te impedirá seguir jugando a la versión original en PS5. Pasar de PS4 a PS5 será, además, muy fácil.

¿Hay razones para no comprar una PS4 en 2024?

Pues sí, también hay razones por las que deberíamos mirar para otro lado y evitar esta consola, aunque esto ya dependerá de las aspiraciones y del presupuesto que tengamos. Si tenemos poco dinero y no somos exigentes en materia de calidad gráfica ni de rendimiento una PS4 será una buena opción, pero si podemos gastar un poco más y aspiramos a disfrutar de una experiencia más cercana a la de un PC mínimamente actual deberíamos optar Xbox Series S.

Xbox Series S ha estado disponible desde 239 euros, y podemos comprarla de segunda mano en tienda, y con garantía, por unos 170 euros. Por ese precio se pisa casi directamente con PS4 Pro, y ofrece un valor superior si la comparamos con esta y con PS4. A nivel de hardware está muy por encima de ambas en todos los sentidos, y es capaz de ofrecer una experiencia en juegos a otro nivel gracias a su CPU Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos a 3,4 GHz, a su gráfica RDNA 2, a sus 10 GB de GDDR6 y a su SSD de 512 GB que trabaja a 2.400 MB/s.

A efectos comparativos, una PS4 tiene una CPU Jaguar de 8 núcleos a 1,6 GHz, 8 GB de GDDR5, una gráfica GCN 2.0 y una unidad HDD de 512 GB a 100 MB/s. Como podéis ver, las diferencias entre ambas a nivel de hardware son enormes, y obviamente esto se deja notar en todos los juegos que están disponibles para estas dos consolas.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en Cyberpunk 2077, que es un desastre en PS4, y que sin embargo funciona muchísimo mejor en Xbox Series S. Esta es una consola de la generación actual, así que tendrá una mayor vida útil y recibirá una mayor cantidad de juegos. Por otro lado, también es compatible con los juegos de las consolas anteriores de Microsoft, y nos da la posibilidad de contratar el Xbox Game Pass, un servicio que nos dará acceso a una enorme cantidad de juegos por solo 9,99 euros al mes.

Entiendo que para algunos los exclusivos de Sony marcarán una diferencia demasiado importante, y que poder jugar al catálogo de PS4 comprando una consola desde 120 euros es un auténtico «caramelo», de hecho yo mismo compré esa consola en su momento solo para poder jugar a Bloodborne. Con todo, a día de hoy una Xbox Series S de segunda mano es una compra mucho más inteligente a todas luces, salvo que enfoques la compra de PS4 como transición a PS5, o que te tiren mucho los exclusivos de dicha consola.

En mi caso, y teniendo en cuenta todo lo que disfruté en su momento de juegos como Bloodborne, Days Gone y otros exclusivos, optaría por comprar una PS4 y ahorraría para la transición a PS5. Por contra, una persona que no tenga interés ni en las franquicias de Sony ni en gastar dinero en una PS5 debería optar por una Xbox Series S, ya que esta consola le permitirá disfrutar de una experiencia superior en juegos, y de todas las innovaciones que introdujo la nueva generación. En relación coste-rendimiento esta consola sigue ofreciendo un valor excelente, sobre todo cuando la unimos al Xbox Game Pass.