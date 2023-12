2024 tampoco será el año del iPhone plegable... ni del iPad

He perdido la cuenta del tiempo que se lleva hablando, no oficialmente claro, sobre el iPhone plegable. Buscando en el baúl de los recuerdos, que decía Karina, he encontrado que la primera vez que informamos sobre este esperado dispositivo fue allá por noviembre de 2017, cuando nuestro compañero Juan se hizo eco de una patente registrada por Apple en la que se hacía mención explícita de una pantalla plegable. Por dar un poco de contexto, en aquel momento también se rumoreaba que Samsung podía animarse con los plegables.

Han pasado seis años desde entonces, en la actualidad Samsung ya va por su quinta generación de los Galaxy Z Flip y Fold, Google presentó en mayo su Pixel Fold, Motorola mantiene un homenaje permanente al mítico Razr con sus plegables… Poco a poco, pero de manera constante, el mercado de los plegables va creciendo, tanto en oferta como en volumen de usuarios, una tendencia que se mantendrá a corto y a medio plazo, según afirman múltiples analistas.

En todos estos años, en los que algunas de las principales tecnológicas han empezado a tomar posiciones en este mercado, Apple ha optado sin embargo por la cautela, algo que podemos atribuir a su falta de confianza en este mercado, a que actualmente tienen otras prioridades, quizá también a que no terminan de encontrar los componentes adecuados para su propuesta de valor, a que todavía no han definido su factor diferencial con respecto a sus competidores… la lista de posibles explicaciones es amplia, pero podemos dar por seguro que el iPhone plegable lleva ya algunos años en las mesas de diseño de Cupertino.

Así, todavía no sabemos que es lo que nos deparará 2024 en lo referido a plegables. Personalmente, me haría especial ilusión que Google presentara la segunda generación del Pixel Fold y que ésta llegara a España (junto con la versión de 2024 del Pixel Tablet, ya que estamos), pero esto es solo la expresión de un deseo, no una predicción. Ahora bien, y pese a que he leído alguna información en sentido contrario, de lo que sí que estoy prácticamente seguro es de que ni el iPhone plegable ni el iPad plegable verán la luz en 2024.

2024, hablando de Apple, apunta a tener tres grandes protagonistas: Apple Vision Pro, que llegará al mercado en febrero, los avances basados en inteligencia artificial que llegarán con iOS 18 y el Apple Watch Series X, que apunta a suponer una gran evolución frente al actual Series 9. No parece, por lo tanto, el mejor momento para tirarse a otra piscina más. Y menos para una compañía como Apple, que ya en muchas ocasiones ha dejado claro que su prioridad no es llegar primero, sino llegar con algo disruptivo.

Así, ya te contamos en noviembre del año pasado que el primer dispositivo plegable de la compañía sería un iPad, y poco después escuchamos que su lanzamiento se habría pospuesto, como mínimo, hasta 2025. Pero la cosa podría retrasarse aún más, pues algunos rumores apuntan nada menos que a 2027. Si esto se confirma, y ambos productos no llegan de la mano (y sería raro que lo hicieran), todavía tendremos que esperar unos cuantos años hasta la llegada del primer iPhone plegable. Algo que, quizá, coincida con el momento en el que el nivel de popularidad de este tipo de dispositivos ya haya crecido lo suficiente como para ajustarse a los intereses de Cupertino.