Consigue una PS5 Slim con unidad óptica rebajada a 474,99 euros

Amazon Francia ha abierto una promoción muy interesante que nos permitirá comprar una PS5 Slim con unidad óptica por 474,99 euros, uno de los precios más bajos que ha tenido esta consola desde que llegó al mercado. La oferta es temporal, es decir, estará disponible solo durante un periodo de tiempo limitado o hasta agotar existencias, pero al momento de escribir este artículo habían unidades disponibles.

Si queréis haceros con una unidad podréis hacerlo sin ningún problema, ya que es posible comprar en Amazon Francia desde España y recibir el producto con todas las garantías, os lo puedo confirmar porque de hecho fue así como precompré yo la Mega Drive Mini 2, y el producto llegó en perfecto estado dentro de la fecha señalada.

Tampoco tendréis que preocuparos por el correcto funcionamiento de PS5 Slim ni por el tema del idioma, ya que podréis elegir el español durante el proceso de configuración. Tened en cuenta, eso sí, que los gastos de envío son de 11,94 euros, una cantidad asumible teniendo en cuenta lo buena que es la oferta, y que se esta versión no solo tiene unidad óptica sino que además viene con un SSD de 1 TB.

He mirado en varios minoristas españoles y de momento no he visto ninguna oferta similar, así que está claro que se trata de una medida específica de Amazon Francia. No obstante, esto no quiere decir que no vayamos a ver ofertas similares en España a corto o medio plazo, como ya ocurrió por ejemplo en verano del año pasado.

Al final el precio de las consolas siempre acaba bajando con el paso del tiempo, aunque en el caso de PS5 es verdad que la realidad ha cambiado por completo, porque ha sido la primera consola que ha subido de precio años después de su lanzamiento, y porque Sony se resiste a bajarla de precio. Su dominio en la generación actual de consolas le está permitiendo hacer prácticamente todo lo que quiere, y esto al final no es bueno para el consumidor.

Creo que el precio de PS5 Slim no bajará de forma permanente hasta que se produzca la llegada de PS5 Pro, y la verdad es que el fondo también tengo dudas de que esto vaya a ocurrir, porque cabe la posibilidad de que Sony opte por lanzar PS5 Pro a un precio elevado para no tener que bajar tampoco el precio de la versión Slim.