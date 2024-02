Cuánta memoria RAM necesita un PC con Windows 11

Si te preguntas cuánta memoria RAM necesitas para instalar Windows 11 la respuesta es muy sencilla, debes tener al menos 4 GB de RAM. Este es el nivel mínimo para que el proceso de autodetección de compatibilidad del sistema operativo no nos dé problemas, y para que la instalación del mismo se realice sin problemas.

No obstante, contar con 4 GB de memoria RAM no es suficiente para disfrutar de una buena experiencia de uso con Windows 11. Sí, el sistema operativo funciona, pero como vimos en este artículo el rendimiento deja mucho que desear, y es normal, porque nada más arrancar el PC ya nos encontramos con que tenemos casi toda la memoria RAM ocupada.

Podéis estar seguros de que no vale la pena instalar Windows 11 en un PC que solo tenga 4 GB de memoria RAM. En ese caso es mejor que sigáis utilizando Windows 10, y que solo actualicéis a Windows 11 cuando hayáis podido ampliar la RAM de vuestro equipo. Hoy en día este componente es muy económico y marca una gran diferencia, así que es una buena inversión.

¿Puedo instalar Windows 11 con menos de 4 GB de RAM?

No es posible, porque el sistema de instalación hace una comprobación para ver si cumplimos con los requisitos mínimos, y si no detecta que tenemos al menos 4 GB de RAM no seguirá adelante. Si tenemos menos de dicha cantidad de RAM lo ideal es mantenernos en Windows 10, como dije anteriormente, un sistema operativo que ofrece una experiencia decente incluso en equipos con 2 GB de RAM.

Existen versiones modificadas de Windows 11 que sí que pueden funcionar en equipos que solo tengan 2 GB de RAM, como Tiny11, pero este tipo de versiones están bastante recortadas y cuentan con un conjunto de funciones básicas, aunque suficientes para la mayoría de los casos. También existen versiones mucho más limitadas que pueden funcionar incluso con 1 GB de RAM o menos, pero su funcionalidad y facilidad de uso se reducen drásticamente.

¿Cuánta memoria RAM necesito para Windows 11?

Aunque el requisito mínimo son 4 GB de RAM, en realidad el mínimo recomendable para tener una experiencia aceptable son 8 GB de RAM. A partir de ese nivel ya tendremos alrededor de 4 GB de RAM libres al arrancar el PC, y la experiencia de uso será bastante buena siempre que no abusemos de la multitarea ni de las pestañas del navegador.

Os pongo un ejemplo, con 16 pestañas abiertas de Google Chrome tengo ahora mismo un consumo de 3,6 GB de RAM, y mientras escribía este artículo con iCUE en segundo plano, y algún «extra» menor a la base de Windows 11, tenía un consumo total de memoria RAM de 8,5 GB, aunque fluctuaba ligeramente en función de los cambios de contenido que iba haciendo en cada pestaña.

Si no tienes un PC con al menos 8 GB de memoria RAM te recomiendo que te quedes en Windows 10, e incluso aunque tengas dicha cantidad de memoria ten claro que con ese sistema operativo vas a disfrutar de un rendimiento y de una experiencia de uso superior, así que también deberías plantearte si realmente necesitas actualizar tu sistema operativo.

¿Es recomendable tener 16 GB de RAM, vale la pena tener más de esa cantidad?

Sí, incluso en el caso de aquellos que no vayan a hacer un uso intensivo del equipo contar con 16 GB de memoria RAM marcará una diferencia importante que se dejará notar en numerosas aplicaciones. Este es también el nivel mínimo recomendado para juegos, ya que el consumo de memoria de estos ha ido en aumento y a día de hoy es fácil encontrar títulos que ya necesitan ocupar entre 10 y 14 GB de RAM para funcionar de manera totalmente óptima.

La mayoría de los portátiles y de los PCs premontados que se comercializan actualmente ya cuentan con 16 GB de RAM, y solo vemos configuraciones de 8 GB en aquellas configuraciones más económicas que normalmente posicionan por debajo de los 400 euros. Un kit de 16 GB de RAM (8 GB x 2) se puede comprar desde unos 40 euros, y teniendo en cuenta la diferencia que marca es una buena compra.

Contar con 16 GB vale la pena, ¿pero tiene sentido montar 32 GB o incluso 64 GB de memoria RAM con Windows 11? Es una pregunta que también resulta muy fácil de responder, en general no vale la pena, pero todo dependerá de las aplicaciones que vayamos a utilizar y de lo que hagamos con nuestro PC.

Actualmente tener 32 GB de RAM no marca una diferencia importante en juegos en la mayoría de los casos, pero teniendo en cuenta la poca diferencia de precio que hay entre un kit de 16 GB y uno de 32 GB no es tampoco una mala inversión, sobre todo porque nos permitirá disfrutar de pequeñas mejoras de rendimiento en casos concretos, y tendremos un PC mejor preparado para futuros cambios de requisitos.

Sí que valdría la pena contar con 32 GB o con 64 GB de RAM si vamos a utilizar el PC para tareas específicas, como edición fotográfica y de vídeo, por ejemplo, que son trabajos que sí pueden llegar a consumir grandes cantidades de memoria. Al utilizar un PC con 64 GB de RAM para jugarla mayor parte de esa memoria quedará desaprovechada, lo que significa que no estaremos utilizando un componente por el que habremos gastado bastante dinero.

Notas finales: 16 GB es el nivel óptimo para Windows 11 para el usuario medio

Y lo es porque desde una perspectiva coste-rendimiento es la opción más recomendable para la mayoría de los perfiles de usuario que nos podemos encontrar en Windows 11. Con esa cantidad de memoria RAM podemos navegar y trabajar en multitarea, jugar a cualquier título actual y disfrutar de una buena experiencia de uso en una gran variedad de escenarios.

Con todo, las configuraciones con 32 GB de RAM se están popularizando porque, como dije anteriormente, este componente ha bajado mucho de precio y ya podemos comprar kits de 16 GB x 2 desde solo 75 euros. Tener esa cantidad de memoria RAM hará que Windows 11 vaya sobrado, y nos permitirá trabajar con muchas aplicaciones exigentes y jugar a cualquier título actual mientras hacemos streaming.

Para terminar una recomendación clara, simple y directa, 16 GB es el nivel mínimo a partir del cual sí que es realmente buena idea actualizar a Windows 11. Si tu equipo tiene 8 GB o menos deberías seguir utilizando Windows 10, y si tu PC cuenta con 4 GB de RAM no debes siquiera plantearte dar el salto su hermano mayor.