Hackean el PlayStation Portal para ejecutar emuladores de PSP

El PlayStation Portal de Sony ha sido hackeado para ejecutar emuladores y juegos de la PSP, según anuncia un desarrollador conocido por desarrollos similares para la PlayStation Vita.

Ya sabes que Sony respondió (a su manera) a la nueva era de las consolas portátiles con el lanzamiento de este PlayStation Portal. Un dispositivo basado en el controlador inalámbrico DualSense, notable en diseño y prestaciones, pero que no era lo que estábamos esperando: el regreso de Sony a la batalla de las portátiles siguiendo los pasos de la hoy descontinuada PS Vita y otras anteriores como la PSP que disfrutamos hace dos décadas.

Y es que este Portal no va más allá de ser un periférico. No es un dispositivo independiente y es completamente inútil para los usuarios que no tengan una consola PlayStation 5. Y además, está limitado a funcionar bajo la misma red inalámbrica Wi-Fi a la que esté conectada la consola.

Hackean el PlayStation Portal

A la espera de que Sony lance una verdadera consola portátil, Andy Nguyen, (conocido como theflow0 y con desarrollos conocidos en la scene de PlayStation) dice haber hackeado el dispositivo e instalado el emulador PPSSPP que permitiría ejecutar juegos de la PSP.

Nguyen, un especialista en Kernel Exploit, ya había creado herramientas como TN-HEN en PSP y Adrenaline o VitaShell en Vita, y parece que ha vuelto a hacerlo. Dice que no hay planes para un lanzamiento público en un futuro cercano porque todavía «hay mucho trabajo por hacer».

Señalar que Sony no ha suministrado información de los componentes internos del PlayStation Portal, pero a través de los desmontajes sabemos que cuenta con un procesador Snapdragon SG4150P de Qualcomm, una batería de 6,6 Wh y un sistema operativo basado en Android. Tras el acceso al kernel, Nguyen nos dice que el sistema operativo ocupa 6 GB del almacenamiento integrado. No es lo que se esperaba, pero es un buen dispositivo con su pantalla táctil LCD de 8 pulgadas, resoluciones de hasta 1080p y una velocidad de fotogramas de 60 fps.

El trabajo de Nguyen abre la puerta para hacer más útil el controlador si en el futuro se pueden ejecutar juegos y aplicaciones más allá de su conexión a la PS5.