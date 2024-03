Microsoft elimina WSA por falta de ingresos

Como recordarás, anteayer te contábamos que Microsoft va a eliminar WSA, Windows Subsystem for Android, de Windows 11. Esta noticia resultaba de lo más sorprendente, puesto que hablamos de una de las funciones más relevantes de la actual versión del sistema operativo, y por lo tanto uno de los elementos más empleados por los de Redmond para promocionarlo e intentar convencer a más usuarios para que den el salto al mismo.

Anunciado en la presentación de Windows 11, finalmente WSA no estuvo disponible a fecha de lanzamiento del sistema operativo, en octubre de 2021. En su lugar, los usuarios interesados en este desarrollo tuvieron que esperar hasta febrero de 2022, con su primera actualización importante, para poder empezar a disfrutar de la posibilidad de utilizar apps de Android en Windows. Un avance que, como ya hemos planteado en múltiples ocasiones, supone una excelente mejora para los usuarios de Windows.

Así, podemos decir que apenas ha cumplido dos años, si bien es cierto que durante los mismos Microsoft ha trabajado de manera constante en WSA, con mejoras, actualizaciones, nuevas funciones y más. Es decir, que hasta el momento todo apuntaba a que la compañía apostaba de manera firme por esta tecnología y que, por lo tanto, podíamos tener la confianza de que iba a perdurar en el tiempo. No será así, pues la propia compañía ha confirmado que su ciclo de vida concluirá el 5 de marzo de 2025.

¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Microsoft no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero según podemos leer en 9to5Google, un ingeniero de la compañía ha dado una explicación a través de su cuenta de Twitter, y lo cierto es que sorprende aún más, y es que Microsoft elimina WSA por la falta de ingresos generados por la tienda de apps de Amazon. Unos ingresos que, según afirma dicha publicación, debían ser los responsables de cubrir los costes asociados al mantenimiento y el soporte técnico de WSA.

Como ya planteé en la noticia sobre el anuncio de esta decisión, es cierto que la elección de la tienda de aplicaciones de Amazon como proveedor oficial de apps de Android en Windows 11 no parece haber sido la mejor decisión, pues la limitada selección de software presente en la misma ha podido actuar como freno para la llegada de más software y, en consecuencia, para haber generado un mayor interés a los usuarios.

Ahora bien, que su recorrido económico no haya alcanzado los niveles deseados no parece una razón lo suficientemente contundente para eliminar una de las funciones clave de Windows 11. WSA puede no haber rendido económicamente según lo esperado, pero en tal caso Microsoft debería haber considerado otras alternativas, como abrir el ecosistema a más tiendas (lo ideal, claro, habría sido Google Play), e incluso reducir la cantidad de recursos asignada al mantenimiento de WSA. Cerrarlo, tal y como ha anunciado, personalmente me parece un error.