Microsoft elimina, por sorpresa, WSA

WSA (Windows Subsystem for Android), es decir, el desarrollo tecnológico que ha permitido estos últimos años la ejecución de apps de Android en Windows 11, ha sido desde el anuncio de este sistema operativo uno de los principales acicates para dar el salto desde Windows 10. Y de la mano de este audaz movimiento, Microsoft también anunció la llegada de una tienda de apps específica, operada por Amazon, que si bien nunca ha contado con una catálogo tan amplio como el de Google Play, sí que proporciona acceso a una interesante colección de software.

De manera complementaria, también hemos visto aparecer propuestas alternativas como WSA Pacman, que han ampliado sustancialmente las posibilidades a la hora de instalar software diseñado específicamente para el sistema operativo de Google en Windows 11. Así, desde hace ya algunos años los usuarios de Windows han disfrutado de la posibilidad de emplear apps diseñadas específicamente para Android, y Microsoft se ha esmerado en ir actualizando este subsistema para mejorar su rendimiento y ampliar su alcance.

Hace alrededor de año y medio Microsoft confirmó que WSA ya había alcanzado la condición de estable, y posteriormente hemos visto como se actualizaba la versión de Android soportada, ha mejorado sustancialmente su rendimiento en plataformas AMD e Intel, y el pasado verano volvía a publicar una actualización con novedades muy interesantes, que en teoría nos confirmaban que la apuesta de los de Redmond por esta tecnología estaba fuera de toda duda.

Craso error, y es que según podemos leer en la documentación técnica de la compañía, Microsoft está finalizando el soporte para el Subsistema de Windows para Android (WSA). Y aunque su eliminación no es inmediata, tampoco han planteado un plazo excesivamente extenso, ya que la compatibilidad de Windows 11 con las apps de Android decaerá justo hoy dentro de un año, el 5 de marzo de 2025. Microsoft confirma, eso sí, que hasta dicha fecha seguirá proporcionando soporte técnico.

Con respecto a los afectados, tanto desarrolladores como usuarios, Microsoft no ofrece solución alguna, es decir, que no plantea mantener la compatibilidad para las apps ya instaladas, por lo que estas personas tendrán que buscar alternativas a las apps que estén empleando en la actualidad. Y, eso sí, para evitar que el impacto pueda ser aún mayor, desde mañana mismo, miércoles 6 de marzo, ya no será posible descargar e instalar la tienda de apps de Amazon para Windows.

Es cierto, y cualquier persona que lo haya probado puede acreditarlo, que la propuesta de la tienda de apps de Amazon no ha proporcionado una experiencia tan completa como podría haberlo hecho la integración de Google Play en Microsoft Store, lo que a su vez se puede haber traducido en que esta propuesta no haya despertado tanto interés como cabría esperar. Sin embargo, eliminar WSA parece una medida a todas luces excesiva, al punto que habrá que esperar tanto a la potencial respuesta que obtiene esta medida, como a la de Microsoft tras recibir dicho feedback.