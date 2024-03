La primera generación de NVIDIA y AMD con GDDR7 usará dados con una densidad 16 gigabits

La primera generación de gráficas con memorias GDDR7 tanto de NVIDIA como de AMD apunta a representar un salto importante a nivel tecnológico y a cambiar algún que otro paradigma, como la cantidad mínima de memoria que podría incorporar una gráfica.

Según el filtrador kopite7kimi, la primera generación de gráficas con memorias GDDR7 empleará un dado con una densidad de 16 gigabits, por lo que la capacidad mínima para el estándar quedaría establecida en los 2 gigabytes de VRAM. Esto supondría doblar la densidad de 8 gigabits de GDDR6, que establece como suelo un módulo de memoria de 1 gigabyte.

En lo que respecta a las velocidades que puede proporcionar GDDR7, la soluciones de Samsung y Micron apuntan a 32Gbps para el pin y a 16 gigabits para el dado. Micron, por su parte, no descarta alcanzar y superar los 24 gigabits para el dado en el futuro, con el que se podría obtener un módulo de memoria de 3 gigabytes, mientras que con 32 gigabits se obtendrían 4 gigabytes.

Pero como suele ser habitual cuando se apunta a un futuro cuyo destino no se atisba en el horizonte, lo suyo es coger la información con cautela y quedarnos con el dado de menos densidad de todos los mencionados, ya que NVIDIA, AMD e Intel se guardarán casi seguro cartas para poder exprimir la tecnología y comercializar así la mayor cantidad de productos posible. Guste o no, aquí estamos hablando de negocios y lo que buscan las empresas es el máximo ánimo de lucro.

We will use 16Gbit first. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 7, 2024

En lo que respecta a la cantidad de VRAM implementada en la primera generación de gráficas de NVIDIA y AMD con GDDR7, en un principio no se espera ningún aumento, por lo que es probable la gama media de referencia de ambas marcas, compuesta por la series 60 y 600 respectivamente, mantengan unos 8GB que en la actualidad empiezan a no terminar de ser una garantía para jugar a títulos de última generación en ultra, 1080p y 60fps, o no al menos sin la ayuda del reescalado. Sin embargo, y como se ha visto con la RX 7600 XT, es probable que luego aparezcan variantes de las mismas gráficas con más VRAM.

Sobre el estreno de GDDR7, por ahora las informaciones apuntan a que sería con la generación GeForce RTX 50 de NVIDIA y la arquitectura RDNA 4 de AMD. De la primera se puede esperar que una fuerzas una vez más con Micron para lanzar las memorias GDDR7X, mientras que el uso de RDNA 4 en todas las gamas de gráficas Radeon sigue siendo una incógnita, pero todo parece indicar que AMD empleará otra arquitectura para los modelos de gama alta de Radeon RX 8000.

Imagen de portada creada con Bing Image Creator.