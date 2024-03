Contraseñas seguras: qué son, cómo crearlas y por qué son importantes

Las contraseñas seguras se han convertido en una parte importante de nuestra vida digital, aunque por desgracia no todo el mundo es realmente consciente del papel que juegan y del peso que tienen. Para explicarlo de una manera sencilla siempre me gusta poner un ejemplo claro y directo, ¿dejarías abierta la puerta de tu casa? Seguro que has contestado con un no, pues una contraseña segura es el equivalente, en tu vida digital, a la cerradura de la puerta de tu casa.

Esa contraseña es la que mantiene fuera a los intrusos, y les impide acceder tanto a tus cuentas de usuario en distintos servicios como a otras cosas importantes, como tu conexión Wi-Fi, por ejemplo. Utilizar contraseñas seguras equivale a tener una buena cerradura en casa, y se traducirá en una mayor seguridad en nuestra vida digital. Su importancia está fuera de toda duda, y debemos ser conscientes de ello para darles el valor que merecen.

Qué son las contraseñas seguras

Son aquellas que cumplen con una serie de requisitos que nos permiten considerarlas como:

Difíciles de romper.

Imposibles de adivinar por asociación con la persona que las utiliza.

No han sido objeto de filtraciones de datos conocidas.

Para entender mejor esto os voy a poner algunos ejemplos de contraseñas no seguras que son todo un clásico en este mundillo:

1234: y series numéricas similares que siguen esa escala ordenada ascendente o descendente. Son las primeras que se prueban en los ataques de fuerza bruta.

Palabras, nombres, ciudades o cosas individualizadas que se pueden identificar con nosotros fácilmente. Por ejemplo, utilizar el nombre de nuestra pareja o de nuestra madre como contraseña, la marca de nuestro coche, nuestra ciudad o comida favorita y similares.

Frases completas que también se pueden identificar o deducir de información personal sobre nosotros que está presente en redes sociales.

Cómo crear una contraseña segura

Una contraseña segura no encajará en ninguna de las claves que os he dejado en esos tres puntos, y cumplirá con una serie de reglas básicas que vamos a repasar a continuación:

Utilizará mayúsculas y minúsculas. Tendrá una extensión de al menos 16 caracteres. Utilizará letras y números. Contendrá caracteres especiales, como «-«, «+» o «*» u otros. No tendrá sentido lógico, es decir, no se identificará con una palabra o una frase a la que se le pueda dar sentido.

Por tanto, para crear una contraseña segura solo tenemos que seguir esas cinco reglas de oro que acabamos de ver. Si queremos que además sea fácil de recordar podemos partir de palabras que formen parte de nuestra vida diaria y darles un giro para adaptarla a esos puntos. Vamos a ver un ejemplo, si tenemos una mascota que es un perro de color marrón y se llama Toby podríamos convertirlo en la siguiente contraseña segura (sin comillas): «ToB1 PerR@ M4rr@n Pequ3ño».

Por qué es importante utilizar contraseñas seguras

Pues es muy sencillo, porque como ya os he dicho os ayudarán a mejorar y la seguridad de vuestra vida digital, y mantendrán fuerza a posibles intrusos de vuestras cuentas y de vuestro mundo digital. No obstante, hay que tener claro que las contraseñas seguras tampoco son infalibles, y que lo ideal es utilizar siempre que podamos la autenticación en dos pasos.

