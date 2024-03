Leo, el asistente de inteligencia artificial de Brave llega a Android

Leo llega a Android, por lo que ya puedes hacer uso del chatbot de inteligencia artificial creado por Brave para su navegador ahí mismo, en el navegador.

No ha sido casualidad que Leo, el asistente de inteligencia artificial de Brave haya sido uno de los protagonistas de las últimas versiones del navegador web: la función en términos generales es tendencia total en el espectro tecnológico, Brave lleva tiempo trabajando en su propia solución y lo que solo está en el PC, se queda sin el grueso potencial de usuarios que podría tener.

Tras el lanzamiento de Brave 1.63 hace un par de semanas en el escritorio, la versión aterriza ahora en el segmento móvil, comenzando por Android. A iOS llegará «en las próximas semanas» según el comunicado oficial, pero se puede decir ya que el paso está dado. ¿Qué te ofrece Brave, te estarás preguntando? A grandes rasgos, lo mismo que Copilot en Microsoft Edge o Aria en Opera: una IA conversacional.

En concreto, Leo te puede resumir artículos, ampliar el contenido de los mismos, crear textos en base a unas instrucciones, traducirlos, preguntarle lo que sea… Lo mismo que Copilot en Microsoft Edge o Aria en Opera, cabe repetir, o casi lo mismo; aunque en el caso del servicio de Microsoft funciona como una aplicación independiente al alcance de cualquier usuario. Leo, por el contrario, solo se encuentra disponible en Brave.

Con todo, Leo se diferencia del resto de alternativas por una característica muy propia de Brave: es respetuoso con la privacidad del usuario, algo por lo que ningún otro puede presumir demasiado. Ojo con esto, porque aunque el sistema analiza -de manera anónima- los chats para aprender, las conversaciones no se guardan.

Al igual que Copilot, eso sí, Leo cuenta con una modalidad de pago (14,99 dólares, 16,99 euros al mes) que amplía los límites de la versión gratuita en lo relativo a capacidades técnicas y de consumo. Más información en este enlace.

Entre esas limitaciones se cuenta el nivel que se puede hacer de los tres modelos de lenguaje disponibles: Llama 2 13b (chat de uso general), Claude Instant (generación de texto y el supuestamente más potente y de reciente incorporación, el LLM de código abierto Mixtral. Dependiendo el contexto se puede usar uno u otro y es posible alternar manualmente entre ellos, pero el predeterminado es Mixtral.

¿Quieres probar la IA de Brave? Encontrarás a Leo en el panel de herramientas del navegador, aunque también lo notarás cuando realices alguna búsqueda, ya que está integrado en la barra de direcciones y ofrece sugerencias de autocompletado (que puedes desactivar si no te interesa: mira en los ajustes). Pero lo que te estarás preguntando es… ¿está Leo a la altura de su competencia? Y la respuesta es…

Dale tiempo, pero no te fíes ni un pelo de lo que te ponga: para probarlo, entre otras cosas, le he pedido que me recomendará «un artículo interesante publicado en MuyComputer esta última semana»… y lo que me devolvía es de locura: no solo se inventaba los artículos, se inventaba hasta los enlaces y cuando se lo he puesto, me ha pedido disculpas y me ha dicho que lo busque yo (!).