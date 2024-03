Hoy nos toca repasar las novedades que, como cada jueves, llegan a GeForce Now, el conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA. En esta ocasión la lista de novedades es más cortita, pero bastante intensa, porque tenemos la llegada de dos juegos muy esperados que sin duda no te van a dejar indiferente:

Alone in the Dark (nuevo lanzamiento en Steam, 20 de marzo).

Dragon’s Dogma 2 (nuevo lanzamiento en Steam, 22 de marzo).

NVIDIA ha sido capaz de llevar a GeForce Now dos de los nuevos lanzamientos más importantes de este mes, y la compañía también ha confirmado que podremos jugar a la nueva temporada de Battlefield 2042 en dicha plataforma de juego en la nube. Si eres un asiduo del título de EA y DICE estás de suerte.

Alone in the Dark es un reinicio, y una puesta al día, de una de las franquicias más importantes y más queridas dentro del mundo de los videojuegos. Tanto es así que, como sabrán muchos de nuestros lectores, es considerado como «el padre» de la franquicia Resident Evil. El juego ha recibido reseñas mayormente positivas en Steam, y es uno de los imprescindibles para los amantes del survival horror.

Saltamos ahora a Dragon’s Dogma 2, que estará disponible en Steam a partir del 22 de marzo. En este caso nos encontramos ante un título de rol de acción que representa un importante salto generacional frente a la primera entrega, algo que se deja notar profundamente tanto en su apartado técnico como en la jugabilidad.

Lo nuevo de Capcom es muy exigente a nivel técnico, y para jugarlo en condiciones óptimas necesitaremos un PC muy potente. Aquí es donde un servicio como GeForce Now puede marcar la diferencia, ya que si nuestro PC no es capaz de moverlo en condiciones podremos disfrutarlo sin problemas a través de este servicio de juego en la nube.

Recordad que podemos optar por tres modalidades de suscripción diferentes: